日本賞櫻不擠人秘訣！前進二三線小眾城市，限時搶購1元機票與85折住宿趁現在。

2026年日本旅遊迎來初春黃金期，樂天、易遊網與Klook同步祭出震撼優惠 。資深編輯李維唐認為，這波由各大平台發起的促銷不僅縮短了台日旅遊的距離，更透過大數據導引旅客前往小眾城市，實現了避開人潮且高性價比的深度旅遊價值，是年度最值得佈局的購票窗口。

2026年日本初春旅遊迎來最佳「黃金窗口」，各大旅遊平台紛紛祭出強檔優惠搶攻市場 。樂天旅遊鎖定氣候穩定的初春時節，主打筑波山健行與白馬岳雪峰花海等高品質戶外行程，並搭配「Super Sale」提供住宿加碼折扣 ；易遊網則以「1元閃1閃旅遊節」震撼登場，推出限量1元日本機票與華航全航線獨家75折起優惠，涵蓋北海道與沖繩等熱門航點；Klook針對賞櫻季進行深度調查，發現4成旅客偏好結合大都市與小眾城市避開人潮，並同步推出日韓賞櫻體驗88折與租車折扣，協助旅客從都市玩到近郊 。



▲「築波山江戶屋溫泉」鄰近筑波山神社，地理位置優越，更可泡湯遠眺筑波山的四季美景。圖／樂天旅遊提供；窩客島整理

2026初春日本戶外旅遊黃金窗口

隨著農曆新年落幕，台灣正處於陰雨綿綿的季節轉換期，不少旅客紛紛將目光轉向氣候穩定的日本 。根據日本氣象廳資料，2月下旬至4月中旬是日本的「初春窗口」，降雨日數顯著低於梅雨季，且濕度適中、晴天比例高，為登山、露營、浮潛等戶外活動提供了絕佳條件 。樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪指出，2026年最新調查顯示台灣旅客最偏好春季訪日，主因在於此時介於新年旺季與櫻花前期，旅客量平穩，能享受更高品質且安靜的深度之旅 。



為響應這波戶外旅遊熱潮，樂天旅遊推出「Super Sale」加碼活動，從3月4日正式開跑 。旅客只要在活動期間預訂，不論原折扣幅度，指定住宿皆享額外85折優惠，單筆最高可折抵12000日圓 。此次優惠適用住宿期間長達近1年，從2026年3月4日一路延伸至2027年2月2日，讓旅客能更靈活地規劃跨季度的日本探索計畫 。



▲「Hiyori 海洋度假村 沖繩」以現代設計融合海島風情，在蔚藍海景環抱中呈現舒適雅緻的度假體驗。圖／樂天旅遊提供；窩客島整理

筑波山與白馬岳的登高展望魅力

對於喜愛健行的旅客，距離東京近郊的茨城縣筑波山是初春首選 。海拔877公尺的筑波山以開闊視野聞名，登頂可俯瞰關東平原，天氣晴朗時甚至能遠眺東京晴空塔與富士山 。樂天旅遊建議入住鄰近筑波山神社的「築波山江戶屋溫泉」，該飯店提供典雅的日式及和洋房型，部分房型更設有露天浴池，讓旅客在完成登山挑戰後，能於溫泉中徹底放鬆，飽覽筑波山的四季更迭 。

若追求更壯闊的高山景緻，位於長野縣北阿爾卑斯山系的白馬岳則呈現雪峰與花海交會的奇景 。隨著春季回暖，旅客能看見殘雪與高山花卉共存的層次風景，山頂更有360度的大展望，將南北阿爾卑斯群峰盡收眼底 。下山後推薦入住「白馬拉維尼酒店」，館內精選超過1000瓶日本葡萄酒，生活機能優越，客房即可遠眺壯麗山脈，為登山旅程畫下質感句點 。



樂天旅遊 SUPER SALE

活動時間：2026/3/4（三）19:00 至 2026/3/23（一）08:59

活動內容：

指定住宿享額外85折優惠，可與房價優惠疊加 。

單筆訂單最高折抵12,000日圓（約台幣2,418元）。

住宿期間適用至2027/2/2（二）。

推薦行程：

築波山江戶屋溫泉：鄰近筑波山神社，提供日式、和洋式客房及大眾露天溫泉 。

白馬拉維尼酒店：位於長野縣白馬村，設有酒窖精選超過1,000瓶日本葡萄酒 。

Hiyori 海洋度假村 沖繩：位於恩納村，全套房式客房皆可飽覽海景，設有無邊際泳池 。

易遊網1元機票震撼彈與華航獨家折扣

旅遊平台易遊網則鎖定年後商機，於3月4日至3月13日舉辦「1元閃1閃旅遊節」線上旅展 。此次活動祭出超狂「1元商品」限量開搶，包含最受關注的東京、首爾、釜山及沖繩1元機票，以及眾多1元飯店住宿和餐券 。3月4日首日將率先開放搶購1元東京機票，3月11日則有1元沖繩機票，旨在讓消費者以極低成本出國體驗春季日本之美 。



除了限量搶購，易遊網更與中華航空合作推出平台限定全航線75折起的獨家優惠 。前往日本熱門航點如釜山來回含稅8988元起、沖繩來回含稅8800元起 。針對喜愛跟團的旅客，4月至5月北海道促銷行程最低20888元起，包含兩晚溫泉飯店與螃蟹饗宴，是CP值極高的選擇 。此外，易遊網APP下單還可參加抽獎，有機會由平台代付旅費或獲得DJI攝影神器 。



▲活動首日3月4日上午11點將開搶1元首爾機票。圖／易遊網提供；窩客島整理

多元住宿優惠與全台飯店1元搶

易遊網在「1元閃1閃旅遊節」期間，除了海外行程，也推出豐富的日本飯店優惠 。3月6日將有沖繩逸之彩飯店限時1折搶購，每日中午12點更有精選飯店祭出1313元的破盤價格，包含格拉斯麗台北飯店與頭等艙飯店等日系風格住宿 。對於規畫機加酒自由行的旅客，領取折扣碼最高可現折3000元，從機票、訂房到票券都能一站式搞定 。



針對國內旅遊部分，易遊網亦不遺餘力 。3月6日主題日將有15家台灣知名飯店參與1元搶購活動，包含福爾摩沙遊艇酒店、墾丁凱撒大飯店等橫跨全台的熱門據點 。旅客若想體驗日系精緻服務，透過易遊網預訂全台熱門飯店，天天都有1313元的超殺折扣，讓新年度的旅遊佈局從春天就開始大省預算 。





易遊網 1閃1閃旅遊節

活動時間：2026/3/4 至 2026/3/13

活動內容：

1元限量搶購：3/4搶東京、首爾機票；3/11搶沖繩、釜山機票；3/6搶墾丁凱撒、大地酒店等15家飯店 。

華航獨家優惠：全航線75折起（3/7-3/13限晚20:00至翌日08:00預訂）。

天天破盤價：指定人氣飯店每晚含稅1,313元起 。

滿額抽獎：下單不限金額抽「1元買單」，滿萬元抽DJI OSMO Pocket 3

Klook賞櫻新趨勢。前往小眾城市避開擁擠人潮

根據Klook於2026年2月初進行的賞櫻調查，日本依然是台灣旅客的首選目的地，熱度甚至高達韓國的2倍 。然而，隨著熱門景點人潮日益擁擠，有4成旅客表示會同時規畫大都市與二、三線小眾城市的「多站式」行程 。Klook內部數據觀察到，近3個月內如大阪近郊的箕面市、九州由布市及京都近郊的宮津市，流量增長幅度皆顯著提升，顯示旅客正積極尋求更寧靜且具專屬感的賞櫻體驗 。



為了協助旅客分散人潮並精省預算，Klook於3月5日至4月12日推出日韓賞櫻88折優惠活動 。優惠範圍涵蓋賞櫻行程體驗、租車折抵500元，以及每日上午11點限量搶購的優惠碼 。Klook特別推薦前往日本近郊的一日遊行程，如京都天橋立、富士山，甚至二三線城市的九州宮崎與熊本，讓旅客能更深入探索都市周邊的自然魅力 。



▲位在宮津市的天橋立一日遊為賞櫻熱門行程，可一覽壯闊海景與粉色花叢。圖／Klook提供；窩客島整理

賞櫻之外的美食饗宴與文化深度探索

除了視覺上的櫻花盛宴，Klook調查指出有54%的旅客最期待品嚐當地美食，44%則希望放鬆身心享受休閒時光 。因此，除了戶外賞櫻，結合文化觀光如歷史建築與博物館的行程也廣受歡迎 。Klook透過數位化預訂平台，讓旅客能輕鬆將住宿、交通與在地體驗一站搞定，從東京、大阪到二線城市，都能享受便捷的旅遊服務 。



針對怕擠或擔心旅遊旺季價格過高的旅客，Klook提供的租車優惠能有效解決人潮痛點，讓自由行更加彈性，深入探訪鮮為人知的私房秘境 。無論是從都市出發的短途旅行，或是橫跨多個城市的自駕之旅，2026年的日本初春不僅有氣候優勢，更有各大平台齊發的優惠窗口，是體驗高品質日本旅遊的最佳時機 。

Klook 日韓賞櫻優惠活動

活動時間：2026/3/5 至 2026/4/12

活動內容：

賞櫻行程體驗享88折優惠 。

日本租車折抵500元 。

每日上午11點開搶限量優惠碼及指定早鳥一日遊8折 。

