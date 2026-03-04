應援WBC，癡漢爆差幾披薩看球賽！窩客島整理9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一、6折炸雞套餐，看球賽最應景。

2026 WBC世界棒球經典賽3/5起於東京巨蛋正式開賽，中華隊依序首輪對上澳洲、日本、捷克、韓國隊，連續4天的賽事不只球員們準備應戰，連球迷們也準備揪團吃速食、看球賽，用滿滿快樂美食備戰應援。這次窩客島整理9大速食WBC應援優惠，不只買一送一、應援優惠套餐，還有外送優惠以及啦啦隊透卡小物，球迷們不管自己吃、約朋友吃都很可以。



▲應援WBC吃買一送一！9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一 6折炸雞套餐 棒球堡聚餐看球賽。

foodpanda外送 球賽應援優惠

▲foodpanda「台灣熊勇」啦啦隊女孩透卡，隱藏版款式一次擁有全部CT AMAZE 啦啦隊女孩。(攝影：鄭雅之)

麥當勞 球賽應援優惠

▲麥當勞推出焦糖奶茶等7款飲品買一送一，揪團看球更划算。

肯德基 球賽應援優惠

▲肯德基推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以雙層雞腿排包夾比利時格子鬆餅，主打甜鹹交織新吃法（攝影：張人尹）

必勝客 球賽應援優惠

▲必勝客因應WBC推出必勝應援活動，從必勝宮帽到多款優惠套餐全面集氣。

達美樂 球賽應援優惠

▲達美樂推出「骰到6全民挺台灣」活動，從社群到全台門市同步集氣應援。

摩斯漢堡 球賽應援優惠

▲摩斯漢堡推出炸和牛棒球堡與雙倍起司披薩熱狗堡，造型呼應棒球元素。（攝影：張人尹）

漢堡王 球賽應援優惠

四層無麵包小肉霸餐189元（含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料換小杯玉米濃湯）

雙層無麵包小肉霸餐139元（含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料換小杯玉米濃湯）

▲「無麵包小肉霸餐」限時登場，雙層139元、四層189元，搭薯條飲料嗑肉爽快。



頂呱呱 球賽應援優惠

▲「台味一斤雞」特價249元，搭配地瓜薯條一次滿足；辣味雞翅2入組99元，香辣涮嘴每日限量。







繼光香香雞 球賽應援優惠

▲全品項任選加碼送，任選三樣送甜心地瓜球，任選四樣再加送可樂，3/2-3/17限時應援(攝影：鄭雅之)

21世紀 球賽應援優惠

▲買香草烤半雞送香脆炸雞1份249元，買整隻烤雞送炸雞2份480元，期間限定大份量應援優惠。（攝影：張人尹）

