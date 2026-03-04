▲應援WBC吃買一送一！9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一 6折炸雞套餐 棒球堡聚餐看球賽。

應援WBC，癡漢爆差幾披薩看球賽！窩客島整理9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一、6折炸雞套餐，看球賽最應景。
2026 WBC世界棒球經典賽3/5起於東京巨蛋正式開賽，中華隊依序首輪對上澳洲、日本、捷克、韓國隊，連續4天的賽事不只球員們準備應戰，連球迷們也準備揪團吃速食、看球賽，用滿滿快樂美食備戰應援。這次窩客島整理9大速食WBC應援優惠，不只買一送一、應援優惠套餐，還有外送優惠以及啦啦隊透卡小物，球迷們不管自己吃、約朋友吃都很可以。
foodpanda外送 球賽應援優惠全台球迷都準備嗨翻！隨著 WBC 世界棒球經典賽即將開打，看球賽時的嘴饞時刻，foodpanda 已經幫大家想好對策了。這次直接變身國民應援好戰友，大方祭出生鮮雜貨 1 元起的超殺折扣，就是要讓大家宅在家看轉播也能吃得像在球場一樣熱血。除了美食補給之外，更狂的是還找來 CT AMAZE 啦啦隊女孩助陣，推出一系列讓粉絲尖叫的限量應援透卡。只要動動手指點指定應援套餐，就能把林襄、峮峮等女神的收藏卡帶回家。
全文介紹：foodpanda外送優惠應援！啦啦隊透卡點餐送，WBC經典賽應援吃起來。
麥當勞 球賽應援優惠麥當勞優惠券強勢回歸！這次搭配開工優惠、挺棒球TEAM Taiwan話題，麥當勞自2026/2/23-2026/3/31推出「一起挺優惠券」，一次多達76享優惠，可以連續37天從早到晚不限次數使用，內用外帶與APP手機點餐、歡樂送都能參加。這波集結飲品買一送一、經典雙享59元起、美味飽送101元起等多款內容，最高現省2,538元。3/5-3/8 於麥當勞APP加碼「台灣尚勇 APP應援優惠」，依小組賽全壘打與得分發放折扣券，每1支全壘打主餐折10元，每1分點心折5元，兩種優惠最高折抵至半價，球賽結束後隔日可享優惠。
全文介紹：麥當勞優惠券現省2538元！麥當勞一起挺優惠券，買一送一挺棒球TEAM Taiwan。
肯德基 球賽應援優惠肯德基「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」開賣！這次為了應援棒球賽事，肯德基推出全新「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」把咔啦肉霸堡夾入經典比利時格子鬆餅，搭配療癒楓糖醬，從新品漢堡、XL全明星餐到限時優惠組合通通開吃。速食控應援WBC棒球賽事的同時，也能一次吃到爽。
全文介紹：肉肉夾鬆餅！肯德基楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡，6折套餐WBC棒球賽應援必吃。
必勝客 球賽應援優惠2026 WBC即將開打，必勝客這次特別針對粉絲的應援需求，打造超有話題應援小物「必勝宮帽」，在東京巨蛋場外免費發送、讓球迷不只應援更有力、打卡也超有話題。同時必勝客也替留在台灣守著轉播的粉絲準備多款優惠套餐，從買大送大到指定套餐折扣，搭配限量應援贈品與賽事加碼活動，讓大家邊吃比薩邊集氣，用最有儀式感的方式參與每一場關鍵對戰。
全文介紹：必勝宮帽免費送！必勝客WBC應援小物必勝宮帽必收，大比薩199元優惠吃起來。
達美樂 球賽應援優惠隨著2026 WBC棒球賽事即將開打，球賽應援話題再添熱度。這次達美樂延續去年「骰到6」的應援氣氛，這次同步為Team Taiwan推出應援活動，首波主打期間限定「吃爆四強披薩」，集結日本、韓國、澳洲、捷克4國風味。還有應景造型「棒球披薩馬芬」，讓人看球賽、配披薩，就算宅在家看轉播一樣熱血沸騰。
全文介紹：披薩買一送一！達美樂披薩應援棒球套餐，WBC四強日本韓國澳洲捷克限定披薩。
摩斯漢堡 球賽應援優惠迎接WBC熱潮，摩斯漢堡結合35週年生日慶，推出全新棒球主題漢堡，還有限定炸物點心與飲品，推出期間限定新品與應援優惠。3月起不只可以吃到造型吸睛的創意堡款，還有可可咖哩風味小食與康普蒟蒻冰茶同步登場，加碼貼紙贈送與限定門市活動，讓粉絲邊追賽事邊吃摩斯應援TeamTaiwan。
全文介紹：摩斯咖哩搖搖薯條！摩斯漢堡棒球應援棒球堡，312加碼摩斯漢堡免費送。
漢堡王 球賽應援優惠搶搭WBC經典賽熱潮，漢堡王自3/3-3/17推出限時15天「無麵包小肉霸」系列優惠，「雙層無麵包小肉霸餐」139元、「四層無麵包小肉霸餐」189元，200元有找就能大口嗑四層牛肉，搭配薯條與飲料一次滿足，主打多肉多菜、少負擔的火烤風味，加5元還可把飲料升級為玉米濃湯。另於3/15前加碼「春季應援月」，小華堡、BBQ培根牛肉堡、花生培根牛肉堡3款經典套餐110元，最高現省64元，6折起就能入手，讓粉絲邊吃邊為TEAM TAIWAN應援。
「呷肉霸看棒球」優惠套餐資訊：
四層無麵包小肉霸餐189元（含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料換小杯玉米濃湯）
雙層無麵包小肉霸餐139元（含小份薯條、中杯飲料，加5元飲料換小杯玉米濃湯）
頂呱呱 球賽應援優惠為了讓粉絲看球賽也能一次吃好吃滿，頂呱呱於2026/3/4-2026/3/10推出限時7天優惠，「台味一斤雞」特價249元（原價418元），內含經典一斤雞1份與地瓜薯條1份，份量澎湃適合揪人分享；同場加碼「辣味雞翅2入組」特價99元（原價118元），香辣涮嘴剛剛好。
活動期間：2026/3/4-2026/3/10
活動內容：
「台味一斤雞」特價249元（原價418元）：一斤雞1份與地瓜薯條1份
「辣味雞翅2入組」特價99元（原價118元）：辣味雞翅x2
繼光香香雞 球賽應援優惠應援熱潮持續升溫，繼光香香雞於3/2-3/17推出限時加碼活動，祭出全品項任選優惠讓粉絲自由搭配餐點。活動期間內任選三樣餐點，即可免費獲得「甜心地瓜球」1份；若一次選購四樣品項，則再升級加送「甜心地瓜球＋可樂」組合，吃鹹食同時也能搭配甜點與飲料更有滿足感。不限指定品項的彈性選擇，特別適合多人聚餐或想一次嘗試多款人氣炸物的粉絲，把握期間限定優惠一起開吃。
活動期間：3/2–3/17
活動內容：
點選品項炸物內任選三樣，即可免費獲得「甜心地瓜球」1份。
點選品項炸物內任選四樣，即可免費獲得「甜心地瓜球＋可樂」1份。
21世紀 球賽應援優惠應援期間加菜不加價，21世紀風味館推出限時加碼優惠，主打烤雞搭配炸雞一次到位。活動期間購買特價「香草烤半雞」，應援價249元即可再免費獲得香脆炸雞1份；若選擇特價「香草烤雞」整隻，應援價480元則直接加送香脆炸雞2份，份量升級更有感。無論是小家庭聚餐或多人分享，都能用實惠價格一次吃到招牌烤雞與酥脆炸雞雙重風味，把握優惠大口開吃。
活動期間：2/25–3/17
活動內容：
買特價香草烤半雞送香脆炸雞，應援價$249。
買特價香草烤雞送香脆炸雞 x2，應援價$480。