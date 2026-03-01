2026 WBC 經典賽轉播懶人包！中華隊賽程、全台免費直播地點與線上看平台整理。

2026 WBC世界棒球經典賽3月5日開打！完整中華隊賽程、電視轉播、線上看平台及全台戶外免費直播地點攻略看這裡。

睽違2年，全球棒球迷引領期盼的2026年世界棒球經典賽（WBC）終於要在3月5日正式點燃戰火。本次中華隊由隊長陳傑憲再度掛帥領軍，帶領台灣好手遠征日本東京巨蛋，挑戰世界強權。隨著賽期臨近，全台球迷的棒球魂已徹底被喚醒，準備好要為台灣英雄們吶喊應援。

2026 WBC賽程表掌握中華隊關鍵對戰組合

本次預賽賽程密集，中華隊首場戰役將於3月5日上午11時迎戰澳洲，這場開幕戰對於晉級氣勢至關重要。緊接著3月6日晚間18時，最具話題性的「台日大戰」將在東京巨蛋準時開打。隨後3月7日對陣捷克，以及3月8日強碰宿敵南韓。每一場比賽都將決定中華隊能否挺進3月14日起的8強複賽，甚至是3月18日的最終冠軍戰。

電視轉播與MOD平台高畫質直播不漏接

若想在家中客廳享受高畫質的觀賽體驗，愛爾達電視依然是本次2026 WBC的台灣轉播總代理，共提供47場賽事全轉播。觀眾可以透過中華電信MOD的愛爾達體育1台至4台收看。此外，緯來電視網、東森電視以及台視也將加入轉播行列，讓喜愛傳統電視頻道的球迷能同步感受賽場上的震撼。

行動派首選WBC線上看平台與資費方案

針對通勤族與學生族群，線上串流平台是掌握即時戰況的最佳利器。ELTA.tv特別開設2026年世界棒球經典賽專區，提供599元起（90天）的彈性方案。而Hami Video運動館則推出更親民的399元（90天）方案，讓球迷能隨時隨地透過手機或平板，零時差見證中華隊的每個精采瞬間。

全台戶外大螢幕免費直播地點營造最強應援場

為了讓無法出國的球迷也能感受現場氣氛，全台各縣市紛紛祭出「免費直播派對」。台北市在信義香堤廣場、大巨蛋松菸大道等地同步轉播，更請來小龍女啦啦隊現場應援。新北市則在新市民廣場由富邦Angels與主播徐展元坐鎮。桃園、台中、嘉義、台南等縣市也皆設置大型LED巨幕，並搭配市集與贈獎活動，將全台灣打造成最強的後援基地。

從南到北全民一心為台灣英雄加油

這場棒球盛事不僅是技術的對決，更是生活風格的展現。無論是在雲林斗六的室內大禮堂，還是在彰化縣立美術館前的廣場，甚至是結合台灣燈會的嘉義縣戀人公園，各地支持者都將換上棒球服飾，透過大螢幕感受熱血。隨著3月5日腳步接近，請準備好你的加油棒，一起為中華隊重返榮耀盡一份力。

以下為你整理 2026 WBC 世界棒球經典賽全台轉播管道，分為電視/線上平台及各縣市戶外大螢幕直播兩大類：

2026 WBC 電視及線上轉播平台攻略

本次 2026 年世界棒球經典賽（WBC）台灣轉播授權由愛爾達電視負責，總計提供 47 場全賽事轉播。觀眾可依照收視習慣選擇傳統電視、MOD 或行動裝置線上收看。

電視直播與 MOD 收視頻道

中華電信 MOD： 愛爾達體育 1 台、2 台、3 台、4 台。

無線及有線電視： 緯來電視網、東森電視、台視（台視轉播場次請參考官方節目表）。

行動裝置與線上看平台（付費方案）

ELTA.tv：

90 天方案（599 元）。

180 天方案（999 元）。

Hami Video 運動館：

90 天方案（399 元）。

180 天方案（699 元）。

全台各縣市戶外大螢幕免費直播地點

全台各地政府與民間商場紛紛響應，設置大型 LED 螢幕並邀請啦啦隊到場應援，讓球迷感受如臨現場的震撼感。

北部地區應援地點

台北市：

信義香堤廣場：4 場中華隊賽事轉播，每日 4 位小龍女應援，拍照打卡抽機票。

台北花博爭豔館：3 月 6 日至 8 日（台灣運動文化展室內場地）。

ATT 4 FUN：戶外廣場 3 座大型 LED 螢幕轉播中華隊 4 場賽事。

臺北大巨蛋：松菸大道 4 場中華隊賽事同步轉播。

台北表演藝術中心：3 月 6 日 16:00 入場（轉播台日大戰）。

三創生活園區：1 樓中心廣場轉播 3 月 6 日至 8 日賽程。

台北車站一樓大廳：3 月 6 日 16:30 入場（轉播台日大戰）。

新北市：

新北市民廣場：4 場中華隊賽事轉播，富邦 Angels 與主播徐展元現場應援。

新莊宏匯廣場：3 月 6 日 18:00 起 500 吋大螢幕直播派對，滿額送禮包及抽獎。

桃園市：

市府廣場、銀河廣場、機捷 A19：三地連線轉播中華隊 4 場賽事，樂天女孩與桃氣女孩應援。

新竹市：

後站夜市停車場：4 場中華隊賽事轉播，3 月 8 日小龍女現場應援。

中部地區應援地點

台中市：

市府廣場：1300 吋 LED 巨幕同步轉播。

彰化縣：

縣立美術館前廣場：4 場中華隊賽事轉播。

和美鎮公所：3 月 6 日至 8 日賽程轉播。

南投縣：

日月潭伊達邵碼頭：3 月 6 日（轉播台日大戰）。

雲林縣：

斗六縣府大禮堂：室內場地應援。

虎尾鎮：800 吋戶外巨幕應援。

南部及東部地區應援地點

嘉義市：

中正公園：400 吋螢幕轉播中華隊 4 場賽事，現場發送加油棒與飲料。

嘉義縣：

戀人公園：結合台灣燈會現場進行轉播。

台南市：

永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心：4 場中華隊賽事轉播，配有啦啦隊帶動氣氛。

花蓮縣：

遠百花蓮店戶外廣場：4 場中華隊賽事轉播，穿棒球服飾可兌換限量小點心。

除了知道轉播之外，2026 WBC優惠也一樣不能錯過

