信義區聚餐首選！瀚寓酒店弈夢紅樓四人同行85折，必點龍蝦泡飯與脆皮雞。

2026-03-02 19:15文字：編輯 李維唐 圖片提供:瀚寓酒店
瀚寓酒店弈夢紅樓融合粵、滬、潮、台菜系精華，即日起推出「紅樓狂饗」優惠。凡 4 人同行即享 85 折且不限平假日，讓饕客在遠眺 101 美景的同時，能超值品嚐波士頓龍蝦泡飯等職人手路菜。

坐落於台北信義區核心地帶的瀚寓酒店，以其獨特的精品氛圍成為商務與觀光客的心頭好。位於2樓的「弈夢紅樓」餐廳，更是一處融合粵、滬、潮、台菜系精華的食藝殿堂。為了緩解開工後的忙碌憂鬱，餐廳特別於開春之際推出「紅樓狂饗」優惠活動，即日起至4月30日止，只要4人（含）以上同行，不分平假日皆可享有85折優惠，且折扣金額無上限，為信義商圈的聚餐市場投下了一枚超值震撼彈。

▲開春揪團聚！弈夢紅樓優惠狂饗，4人以上同行用餐85折，不分平假日，折扣金額無上限。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理
職人手路菜的極致追求：波士頓龍蝦泡飯與經典粵式工藝

「弈夢紅樓」的美味核心在於對食材的嚴苛要求與繁複工序。視覺與鮮味兼具的「波士頓龍蝦泡飯」，選用整隻龍蝦切塊，與生食級干貝、角瓜共同熬製，最關鍵的靈魂在於以特選香米高溫炸製的脆米，當滾燙的高湯沖淋而下，湯底、蝦肉與脆米三者互為提味，鮮甜入魂的層次感令人驚艷。另一道考驗火侯的「避風塘炒蟹」，則嚴選肉質厚實彈牙的沙公，搭配炸至乾爽的蒜酥與豆豉，蒜香完美吸附於蟹肉之中，隨餐附上的瑤柱生滾粥則巧妙平衡了濃郁的重口味，清爽解膩。由於準備工序極其講究，這兩道佳餚皆須於3天前預訂，方能呈現最完美的職人口感。

▲「波士頓龍蝦泡飯」視覺與鮮味兼具，整隻龍蝦切塊，再加上生食干貝與角瓜等鮮物，鮮甜入魂令人驚艷。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理
蒜香與荷香的雙重饗宴：老饕必嚐的招牌脆皮雞與牛肋骨

除了海鮮，肉食愛好者絕不能錯過「紅樓蒜香脆皮雞」。這道料理將蒜頭與特製醃料填入雞身醃製達24小時，表皮塗抹糖醋水風乾5小時後，再以150度高溫熱油反覆澆淋至九分熟，造就了外皮極致酥脆、肉質多汁且蒜香四溢的絕佳體驗。「荷香慢燉美國牛肋骨」則體現了古早粵式手法的溫潤，以荷葉嚴實包裹牛肋骨慢燉至入味，切塊上桌前淋上滷汁提香，滷香與荷葉芬芳交織，肉質軟嫩且帶有筋膜的嚼勁，滋味豐富且極具層次。

▲最招牌「紅樓蒜香脆皮雞」用蒜頭與醃料醃製24小時，出餐前再以高溫熱油反覆澆淋至熟成，吃起來外皮酥脆、肉質多汁且濃郁噴香。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理
▲「荷香慢燉美國牛肋骨」以荷葉嚴實包裹牛肋骨慢燉入味，切塊上桌再淋滷汁提香，滷味與荷葉芬芳交織，肉質軟嫩且帶有筋膜嚼勁。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理
遠眺台北101的絕美景致：摩登復古美學下的社交聖地

「弈夢紅樓」不僅在味覺上追求極致，空間設計更運用大量摩登元素揉合中式復古美學。精緻的燈飾與銅鏡語彙，勾勒出如海派租界般的優雅氛圍。特別是位於窗邊的沙發座席，不僅提供舒適的聚會環境，更讓賓客在品嚐職人料理時，能直接遠眺台北101大樓。每個角落都是絕佳的拍照取景點，隨手分享至社群平台即能引發話題，是親友聚會最具紀念意義的打卡聖地。從市府捷運站步行僅需5分鐘的便利交通，更讓這裡成為信義區不可多得的聚餐優選。

▲台北信義區瀚寓酒店弈夢紅樓推開春優惠，即日起至4月30日，4人同行享85折。必吃波士頓龍蝦泡飯、蒜香脆皮雞，坐擁101美景。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理
紅樓狂饗 

活動時間：即日起至 2026 年 4 月 30 日止 
活動內容：

  • 凡 4 人（含）以上同行用餐，不分平假日立享 85 折優惠 。
  • 折扣金額無上限，吃越多省越多 。
  • 本優惠僅限於小吃區用餐，不適用於包廂、包場、宴席及特殊節日 。
  • 優惠僅折抵餐費，需另依原價加收 10% 服務費 。

注意事項：波士頓龍蝦泡飯與避風塘炒蟹工序考究，須於 3 天前預訂 。

瀚寓酒店 弈夢紅樓 

地址：台北市信義區基隆路一段 206 號 2 樓 
專線：（02）2722-7377 


