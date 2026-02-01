台北萬豪 Garden Kitchen 買一送一！平日爽吃龍蝦、和牛 Semi Buffet，大廳酒吧生啤無限暢飲應援賽事。

隨著春季運動賽事轉熱，台北萬豪酒店兩大餐廳聯手出擊，推出主餐買一送一與生啤暢飲優惠，打造台北最強應援基地，讓食客在美景中盡情大啖奢華海陸饗宴。

隨著精彩運動賽事接連登場，全台球迷的熱情已被點燃，而觀賽之餘更少不了精緻美食相伴。台北萬豪酒店看準這波運動熱潮，特別集結館內兩大指標性餐廳與酒吧，推出超值的餐飲優惠。無論是想在被綠意環繞的優雅空間中享用 Semi Buffet，或是與同好齊聚大廳酒吧為台灣隊熱血應援，都能在此找到專屬的味蕾享受。



▲台北萬豪酒店 Garden Kitchen 自 3月2日至 4月30日推出「主餐1+1」優惠，平日午間雙人同行點選主餐，另一位僅需支付自助吧費用即可獲贈同價值主餐。 圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

Garden Kitchen 平日主餐買一送一

被譽為台北最美 Semi Buffet 的 Garden Kitchen，以大片落地窗引入明亮自然光線，讓饕客在用餐時能飽覽綠意盎然的絕美花園風景。為了回饋消費者，餐廳自 3月2日至 4月30日推出「主餐1+1」優惠。於平日週一至週五午間餐期，雙人同行凡其中一人點選任一主餐，另一位貴賓僅需點用自助美饌，即免費獲贈同等價值的精緻主餐乙份。



這次優惠品項極具誠意，主餐價格範圍落在 1,580元至 2,980元。若以最高單價的「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，每份原價 2,980元+10%，透過此活動，另一位同行者只需支付自助美饌 1,280元+10%，等同於直接現省 1,700元，是資深老饕絕對不能錯過的搶購機會。



▲台北萬豪酒店 Garden Kitchen 經典主餐「爐烤松露醬奶油龍蝦」，活動期間享有平日買一送一優惠。 圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

五大主題餐檯嚴選頂級海味

除了令人驚艷的主餐買一送一，Garden Kitchen 的午間自助吧更是匯聚豐富食材。五大主題餐檯各具特色，「極鮮海物Bar」嚴選時令澎湃海味，將大海的鮮甜直送餐桌。現點現做的「熱享美饌區」則供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿，以及國宴主廚精心設計的中式料理與溫潤湯品。



追求健康的食客可以在「繽紛鮮蔬沙拉區」品嚐到特選 LED 燈無農藥種植蔬菜。而女性顧客最愛的「夢幻甜點檯」則由台北萬豪點心房每日特製，提供千層鬆餅、法式 Bon Bon 棒棒糖、哈根達斯冰淇淋與當令鮮果。從海陸珍饈到精緻糕點，無限量供應的豐富選擇，完美滿足親友相聚或商務聚餐的需求。



▲Garden Kitchen 午間自助美饌包含五大主題區，「極鮮海物Bar」嚴選各類澎湃時令海鮮供饕客無限享用。 圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

Lobby Lounge 暢飲時光熱血應援

對於喜愛運動賽事氛圍的人來說，挑高 9米9 的絕美大廳酒吧 Lobby Lounge 絕對是首選場域。自 3月5日至 8月31日，Lobby Lounge 同步推出「暢飲歡樂時光」，且不分平假日、連續假期皆適用。每日規劃三個指定時段，分別為上午 11時至下午 1時、晚間 6時至晚間 8時，以及晚間 10時至深夜 12時，讓熱情從白天延續至深夜。



每位僅需 660元+10%，即可享有 KIRIN 生啤酒 120分鐘無限暢飲。此外，精選香檳、氣泡酒與紅白酒亦享有買一送一優惠。為了豐富觀賽體驗，酒吧也準備了香辣綜合滷味、美式辣醬雞翅、墨西哥辣肉醬起司玉米脆片等下酒小食。在挑高寬敞的優雅空間中，邀請所有球迷齊聚一堂，共同為台灣隊吶喊加油。



▲台北萬豪酒店 Lobby Lounge 推出「暢飲歡樂時光」，生啤酒 120分鐘無限暢飲，紅白酒與香檳亦享買一送一。 圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

Garden Kitchen「主餐1+1」及 Lobby Lounge「暢飲歡樂時光」

活動時間：

Garden Kitchen：2026年3月2日至4月30日（限平日週一至週五午間餐期）

Lobby Lounge：2026年3月5日至8月31日（每日指定時段）

活動內容：

Garden Kitchen：雙人同行凡一人點選任一主餐，另一位同行貴賓僅需點用自助美饌（1,280元+10%），即免費獲贈同等價值主餐乙份（最高省1,700元）。

Lobby Lounge：KIRIN生啤酒120分鐘無限暢飲每位660元+10%；精選香檳、紅白酒買一送一。

訂位資訊：

Garden Kitchen：(02)2175-7957

Lobby Lounge：(02)2175-7955

店家地址：台北市樂群二路199號

▲台北萬豪酒店大廳酒吧 Lobby Lounge 挑高 9米9，寬敞舒適的空間是球迷觀賽與聚會的最佳去處。 圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

