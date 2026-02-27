只有11天搭捷運衝！士林官邸鬱金香11萬株花海，5大展區免費拍。

2026士林官邸鬱金香展浪漫登場！11萬株荷蘭與日本花海限時盛開，快來體驗超好拍的夢幻展區與抽獎活動。

台北人搭捷運賞花去！每年士林人都搶先衝去打卡的「2026士林官邸鬱金香展」終於正式回歸，為期11天的花卉盛事以浪漫滿園為主題。現場展示超過20種品種，共計11萬株來自荷蘭與日本的鬱金香。這次士林官邸鬱金香展不僅展現精湛的園藝調控技術，更透過異國花卉的繽紛色彩，讓台北人在市區就能感受到濃厚的春意與生活美學。不論是想與家人散步，還是想與朋友出門踏青，士林官邸都是今年台北初春最值得造訪的旅遊景點，讓大家在花香中體驗浪漫的城市氛圍。



▲2026士林官邸鬱金香展以「浪漫滿園」為主題，打造各種戀愛裝置藝術。

▲漫步在士林官邸鬱金香展欣賞壯觀的五彩花毯，展現大地最美的色彩。





五大主題展區勾勒夢幻打卡地圖

今年的展區規劃以戀愛旅程為核心，從大門口的粉紅花海與愛心氣球開始，營造出充滿愛意的視覺饗宴。露天音樂台區則展現日式風情，透過與日本礪波市合作的戀愛御守牆，象徵幸福的良緣萌芽。此外，主題園區特別設置了花環與告白裝置，營造出心動的儀式感場景。而踏青區的彩虹花帶與西式庭園中的愛心鑽戒、摩天輪等大型藝術藝術裝置，更是攝影愛好者不可錯過的打卡亮點，讓每位遊客都能輕鬆拍出具有質感的生活紀錄。



▲巨型藍色鑽戒一旁圍繞著繽紛鬱金香花海，充滿儀式感的裝置是來到士林官邸鬱金香展必拍裝置藝術。





互動抽獎與精彩活動好禮拿不完

除了靜態的花卉展示，公園處今年也準備了有趣的線上互動抽獎。民眾只要在展區內兩人合影比出愛心並上傳社群，就有機會獲得溫泉會館體驗券、名牌香水或是精緻的鬱金香手鍊。針對元宵節還有額外的留言抽獎活動，有機會將限定背包與護手霜等質感好禮帶回家。現場更結合了文創市集與街頭藝人表演，讓賞花行程變得更加豐富有趣。建議大家可以多利用線上參與，除了留下美好的影像紀錄，還能為這次的春季小旅行增加驚喜感。



▲純白月亮裝置斜靠在金黃花海，是士林官邸鬱金香展的浪漫角落，最適合與另一半一起合影。





結合三大商圈打造一日生活圈

士林官邸鬱金香展不僅是視覺的享受，更結合了士林、天母與北投三大商圈的在地魅力。本次共有64家特約商店提供專屬優惠，讓遊客在觀賞完繽紛的花海表演後，還能順道前往周邊商圈享受美食與購物折扣。現場也貼心安排了押花課程與球根花卉講座，讓對園藝感興趣的朋友可以親身體驗創作樂趣。這場結合自然景觀、文化活動與商圈經濟的春季盛典，邀請大家攜手漫步在鬱金香花海中，感受屬於台北這座城市特有的幸福溫度。



▲士林官邸鬱金香展巧妙運用竹編藝術與彩色花卉層次交織，豐富了賞花的視覺趣味。

2026士林官邸鬱金香展 活動資訊

活動日期： 115年2月26日至3月8日

開放時間： 每日08：00至19：00

活動地點： 士林官邸公園（大門口、音樂座、主題園區、西式庭園、踏青區等）





限定抽獎活動

命中註定鬱見你： 2人比心合影上傳指定貼文，抽溫泉券、香水、手鍊。

鬱你相約元宵： 標記好友留言祝福語，抽限定背包、護手霜。

周邊精彩內容： 押花DIY、球根花卉課程、文創市集、街頭藝人展演。

商圈優惠： 串聯士林、天母、北投共64家特約店家，憑活動訊息享限定折扣。







2026士林官邸鬱金香展更多照片

▲走過充滿儀式感的花藝拱門，揭開士林官邸鬱金香展。

▲巨大的無限標誌與 LOVE 裝置，來到士林官邸鬱金香展，絕對不能錯過這處經典的甜蜜打卡點。

▲士林官邸鬱金香展透過水流花海設計，將園藝美學發揮到淋漓盡致。