台版侏羅紀公園！關渡「恐龍大復活」沈浸式樂園超嗨，票券 特色一次看。

台北親子行程再升級！「恐龍大復活 關渡探險樂園」集結近70隻動態恐龍，占地1500坪，台版侏羅紀世界搶先曝光。

恐龍迷一定要衝關渡碼頭朝聖「恐龍大復活 關渡探險樂園」！位在關渡碼頭貨櫃市集旁的「恐龍大復活 關渡探險樂園」，把戶外空間變成一座恐龍出沒的探險世界，占地約1500坪，近70隻超擬真動態恐龍分布在園區各處，一走進來就很有臨場感。最大恐龍高達13公尺，搭配聲效，彷彿真的被恐龍包圍。活動從2026年1月17日一路展出到2027年2月21日，展期接近1年，不論寒假、春假或暑假，都能安排成輕鬆又好放電的親子行程。

▲恐龍大復活 關渡探險樂園於2026年1月17日至2027年2月21日限定。(攝影：鄭雅之) ▲藏在叢林裡的恐龍會突然竄出叫，刺激感滿分。(攝影：鄭雅之)





關渡恐龍樂園震撼登場





這座「恐龍大復活 關渡探險樂園」最大特色，是把恐龍直接「放進戶外森林裡」。霸王龍、迅猛龍、梁龍、腕龍不只是模型，而是會動、會低吼，近距離還能感受到呼吸起伏。園區透過不同場景轉換節奏，從霧氣環繞的森林區，到猛獸突然現身的轉角設計，再到巨型草食恐龍緩慢移動的畫面，邊走邊讓人驚呼。每一隻恐龍旁也設有清楚介紹，讓孩子在玩樂過程中自然吸收恐龍知識，整體就像走進一座沒有螢幕的戶外恐龍電影。

▲園區透過不同場景轉換節奏，從霧氣環繞的森林區，到猛獸突然現身的轉角設計，邊走邊讓人驚呼。(攝影：鄭雅之)





孩子放電的互動玩法







▲恐龍大復活 關渡探險樂園現場也規劃親子互動體驗，可以餵恐龍吃草、騎恐龍。(攝影：鄭雅之)



除了看恐龍，園區也規劃多項親子互動體驗，讓孩子真正參與冒險。恐龍騎乘讓小朋友化身馴龍師，坐上暴龍或角龍拍照超有成就感。恐龍餵食體驗則把常見活動變成侏羅紀版本，增加參與感。園區內還設有大型氣墊遊戲區，跑跳滑一次玩個夠，幫爸媽解決孩子精力過剩的問題。不定時出沒的小恐龍偶裝角色也會主動找孩子合照，隨手拍都像電影畫面，留下滿滿回憶。

恐龍樂園票券選擇多元！推薦年票無限次入場冒險







▲現場所有恐龍都會生動的擺動、吼叫。(攝影：鄭雅之) ▲台北恐龍樂園有近70隻會動、會吼的巨型恐龍，打造沈浸式體驗。(攝影：鄭雅之)









恐龍大復活 關渡探險樂園 活動資訊：2026年1月17日至2027年2月21日 活動地點：關渡碼頭貨櫃市集 營業時間：每日10點至18點



恐龍大復活 關渡探險樂園預售票 販售時間：2025/12/15－2026/01/16 票券內容： 1、年票1200元。 注意事項： ．限量1000張。 ．不分平假日皆可使用。 ．有效入場期間為2026/01/17－2026/12/31。 ．內含門票1張。 販售通路：時藝官網、KKday。

2、家庭票550元 ．適用兩位成人與一位3歲以上未滿12歲兒童（需同時入場）。 ．兒童贈遊戲點數1點（需出示證件）。 ．不分平假日皆可使用。 ．內含門票3張。 販售通路：時藝官網、KKday。

3、單人票240元。 ．一般民眾適用。 ．內含門票1張。 販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。

4．優待票220元。 ．本國大專以下有效學生證適用（碩博士生、社大、空大、在職進修不適用）。 ．3歲以上未滿12歲兒童適用（需出示證件）。 ．兒童贈遊戲點數1點。 ．內含門票1張。 ．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。





恐龍大復活 關渡探險樂園 展期票 使用時間：2026/01/17－2027/02/21 1、家庭票 售價：平日590元、假日700元 ．限兩位成人與一位3歲以上未滿12歲兒童使用（需同時入場）。 ．兒童贈遊戲點數1點（需出示證件）。 ．內含門票3張。

2、單人票 售價：平日260元、假日300元 ．適用一般民眾。 ．內含門票1張。 ．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。

3、優待票（平日220元、假日250元）。 ．本國大專以下學生適用（須具有效註冊章）。 ．3歲以上未滿12歲兒童適用（需出示證件）。 ．兒童贈遊戲點數1點。 ．內含門票1張。 ．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。

4、免票入場 未滿3歲兒童（2023年含以後出生）。需由一位持票成年人陪同入場。 「恐龍大復活 關渡探險樂園」除了體驗內容豐富，也替不同族群準備多元票券選擇。園區每日10點至18點開放，適合半日或一日輕旅行。現場同步推出展期限定周邊商品，包含恐龍徽章、毛公仔與收藏票卡，只在展期內販售。針對想多次造訪的家庭，也規劃年票與家庭票選項，讓寒假、暑假都能重複入園。早鳥票與預售票價格相對親民，對於想搶先體驗或長期規劃親子行程的家庭來說，是相當實用的選擇。現場商品區更是讓人失心瘋，有正版侏羅紀公園公仔、盲盒、玩偶，也有各種恐龍扭蛋機、拍貼機等，不管是大男孩、小男孩都想把恐龍抱回家。





關渡恐龍探險樂園 必看特色

1、占地約1500坪的戶外恐龍主題樂園，空間大不擁擠，適合親子長時間停留。 2、集結近70隻超擬真動態恐龍，會動會吼，近距離可感受呼吸與震動效果。 3、重建三疊紀、侏羅紀、白堊紀3大時代場景，邊玩邊認識恐龍知識。 4、最高恐龍達13公尺，搭配環場音效與地面震動，沉浸感十足。 5、戶外森林式場景設計，拍照角度自然，怎麼拍都像電影畫面。 6、設有恐龍騎乘、恐龍餵食、恐龍氣墊遊戲區，孩子放電行程一次完成。 7、小恐龍偶裝角色不定時巡場，主動互動合照，爸媽拍照更輕鬆。 8、每一隻恐龍旁皆有清楚介紹，適合學齡前與國小孩童邊玩邊學。 9、展期長達近1年，寒假、春假、暑假都能重複安排入園。 10、推出展期限定周邊商品與收藏票卡，只在活動期間販售。



不只恐龍樂園要朝聖！台北最新展覽也要跟

更多關渡恐龍探險樂園 照片

▲台北恐龍樂園有近70隻會動、會吼的巨型恐龍，打造沈浸式體驗。(攝影：鄭雅之) ▲規劃不同場景的恐龍侵襲的場景，讓人拍出超逼真照片。(攝影：鄭雅之)

▲台版侏羅紀公園「恐龍大復活 關渡探險樂園」佔地1500坪。(攝影：鄭雅之)