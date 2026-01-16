台版侏羅紀公園！關渡「恐龍大復活」沈浸式樂園超嗨，票券 特色一次看。

台北親子行程再升級！「恐龍大復活 關渡探險樂園」集結近70隻動態恐龍，占地1500坪，台版侏羅紀世界搶先曝光。
恐龍迷一定要衝關渡碼頭朝聖「恐龍大復活 關渡探險樂園」！位在關渡碼頭貨櫃市集旁的「恐龍大復活 關渡探險樂園」，把戶外空間變成一座恐龍出沒的探險世界，占地約1500坪，近70隻超擬真動態恐龍分布在園區各處，一走進來就很有臨場感。最大恐龍高達13公尺，搭配聲效，彷彿真的被恐龍包圍。活動從2026年1月17日一路展出到2027年2月21日，展期接近1年，不論寒假、春假或暑假，都能安排成輕鬆又好放電的親子行程。
關渡恐龍樂園震撼登場
這座「恐龍大復活 關渡探險樂園」最大特色，是把恐龍直接「放進戶外森林裡」。霸王龍、迅猛龍、梁龍、腕龍不只是模型，而是會動、會低吼，近距離還能感受到呼吸起伏。園區透過不同場景轉換節奏，從霧氣環繞的森林區，到猛獸突然現身的轉角設計，再到巨型草食恐龍緩慢移動的畫面，邊走邊讓人驚呼。每一隻恐龍旁也設有清楚介紹，讓孩子在玩樂過程中自然吸收恐龍知識，整體就像走進一座沒有螢幕的戶外恐龍電影。
孩子放電的互動玩法
除了看恐龍，園區也規劃多項親子互動體驗，讓孩子真正參與冒險。恐龍騎乘讓小朋友化身馴龍師，坐上暴龍或角龍拍照超有成就感。恐龍餵食體驗則把常見活動變成侏羅紀版本，增加參與感。園區內還設有大型氣墊遊戲區，跑跳滑一次玩個夠，幫爸媽解決孩子精力過剩的問題。不定時出沒的小恐龍偶裝角色也會主動找孩子合照，隨手拍都像電影畫面，留下滿滿回憶。
恐龍樂園票券選擇多元！推薦年票無限次入場冒險
「恐龍大復活 關渡探險樂園」除了體驗內容豐富，也替不同族群準備多元票券選擇。園區每日10點至18點開放，適合半日或一日輕旅行。現場同步推出展期限定周邊商品，包含恐龍徽章、毛公仔與收藏票卡，只在展期內販售。針對想多次造訪的家庭，也規劃年票與家庭票選項，讓寒假、暑假都能重複入園。早鳥票與預售票價格相對親民，對於想搶先體驗或長期規劃親子行程的家庭來說，是相當實用的選擇。現場商品區更是讓人失心瘋，有正版侏羅紀公園公仔、盲盒、玩偶，也有各種恐龍扭蛋機、拍貼機等，不管是大男孩、小男孩都想把恐龍抱回家。
恐龍大復活 關渡探險樂園
活動資訊：2026年1月17日至2027年2月21日
活動地點：關渡碼頭貨櫃市集
營業時間：每日10點至18點
恐龍大復活 關渡探險樂園預售票
販售時間：2025/12/15－2026/01/16
票券內容：
1、年票1200元。
注意事項：
．限量1000張。
．不分平假日皆可使用。
．有效入場期間為2026/01/17－2026/12/31。
．內含門票1張。
販售通路：時藝官網、KKday。
2、家庭票550元
．適用兩位成人與一位3歲以上未滿12歲兒童（需同時入場）。
．兒童贈遊戲點數1點（需出示證件）。
．不分平假日皆可使用。
．內含門票3張。
販售通路：時藝官網、KKday。
3、單人票240元。
．一般民眾適用。
．內含門票1張。
販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。
4．優待票220元。
．本國大專以下有效學生證適用（碩博士生、社大、空大、在職進修不適用）。
．3歲以上未滿12歲兒童適用（需出示證件）。
．兒童贈遊戲點數1點。
．內含門票1張。
．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。
恐龍大復活 關渡探險樂園 展期票
使用時間：2026/01/17－2027/02/21
1、家庭票
售價：平日590元、假日700元
．限兩位成人與一位3歲以上未滿12歲兒童使用（需同時入場）。
．兒童贈遊戲點數1點（需出示證件）。
．內含門票3張。
2、單人票
售價：平日260元、假日300元
．適用一般民眾。
．內含門票1張。
．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。
3、優待票（平日220元、假日250元）。
．本國大專以下學生適用（須具有效註冊章）。
．3歲以上未滿12歲兒童適用（需出示證件）。
．兒童贈遊戲點數1點。
．內含門票1張。
．販售通路：時藝官網、UDN、Klook、ibon、KKday。
4、免票入場
未滿3歲兒童（2023年含以後出生）。需由一位持票成年人陪同入場。
關渡恐龍探險樂園 必看特色
1、占地約1500坪的戶外恐龍主題樂園，空間大不擁擠，適合親子長時間停留。
2、集結近70隻超擬真動態恐龍，會動會吼，近距離可感受呼吸與震動效果。
3、重建三疊紀、侏羅紀、白堊紀3大時代場景，邊玩邊認識恐龍知識。
4、最高恐龍達13公尺，搭配環場音效與地面震動，沉浸感十足。
5、戶外森林式場景設計，拍照角度自然，怎麼拍都像電影畫面。
6、設有恐龍騎乘、恐龍餵食、恐龍氣墊遊戲區，孩子放電行程一次完成。
7、小恐龍偶裝角色不定時巡場，主動互動合照，爸媽拍照更輕鬆。
8、每一隻恐龍旁皆有清楚介紹，適合學齡前與國小孩童邊玩邊學。
9、展期長達近1年，寒假、春假、暑假都能重複安排入園。
10、推出展期限定周邊商品與收藏票卡，只在活動期間販售。
