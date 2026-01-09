華山蠟筆小新展！蠟筆小新互動展10大主題展區，22款小新公仔、限定周邊先看。

華山蠟筆小新展！10大主題展區打造小新電影打卡點、互動遊戲、小新博物館，更有22款小新公仔、展覽限定周邊小物。
亞洲最大型蠟筆小新互動展！蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展在華山文創園區展出，展期從1/10到4/4，打造2層樓、10大主題展區的沉浸式體驗空間，集結電影場景打卡點、互動遊戲、小新博物館與台灣限定展區，現場不只能拍到角色場景，還有22款微型公仔展示、展覽限定蠟筆小新周邊商品，假日帶小孩來、跟親友來朝聖，讓你拍照打卡、闖關玩遊戲、爆買小新周邊。
本次蠟筆小新展在華山園區打造2層樓、佔地近400坪的沉浸式空間，以10大主題展區重現《蠟筆小新》經典場面，包括外星太空船、森林探險、巨型妮妮兔子等拍照打卡點，讓你走進場景中，近距離跟小新、小白一同合影留念，展場也特別規劃台灣限定展區，將電影中的巨型「真假小新」搬進台北街景，還原台北101、國父紀念館等地標，重現巨大化小新對決名場面。
小新博物館展出多款珍藏電影海報、原創漫畫手稿與角色設定資料，並呈現《蠟筆小新》作品發展史與角色關係圖，帶粉絲們重溫蠟筆小新35年的歷史，現場還有22款小新玩偶換上不同造型，從經典紅衣小新到各種變裝版本，以及最新印度造型全都一次展出，可愛度爆表，鐵粉最容易失心瘋的區域，也非常適合親子一起慢慢欣賞與拍照收藏。
來逛華山蠟筆小新展覽，小新周邊商品也要買，小新公仔、盲盒、小白收納包、後背包等，也有蠟筆小新展覽限定周邊，包括小新角色們、龍蝦裝小新、章魚燒小新造型的壓克力文具夾，以及香氛片、保溫杯、隔熱墊等，此外，同時推出展覽限定拍貼機、姓名貼，小新粉絲們來逛展覽別忘了拍。
地點：華山1914文化創意產業園區中4B(臺北市中正區八德路一段1號)
日期： 2026年1月10日至4月4日
開放時間：週一至周日，上午10點至晚上18點(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 票價資訊
- 全票：400元
- 雙人票：720元
- 台北站限定特典票：850元
可獲得單人門票與獨家壓克力立牌
- 愛心票：200元
適用對象：
1、本國籍65歲(含)以上長者（需驗證，每證限購一張）
2、身心障礙人士本人及必要陪同者一名（需出示正本手冊並同時入場，每證限購一張，陪同者需購買全票）
提醒：為使服務人員能清楚辨認，身心障礙之必要陪伴者請緊隨身心障礙人士入場。
- 學生票：380元
1、持本國大專院校以下有效學生證（需當學期註冊章，碩博士、社區大學等不適用）
2、年齡滿3歲（含）以上之兒童（未滿12 歲兒童不可獨自入場，需成人持票陪同入場）
- 免票資格：未滿3歲兒童（需出示證件，由一位成人持全票陪同入場）
