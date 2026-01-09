華山蠟筆小新展！蠟筆小新互動展10大主題展區，22款小新公仔、限定周邊先看。

華山蠟筆小新展！10大主題展區打造小新電影打卡點、互動遊戲、小新博物館，更有22款小新公仔、展覽限定周邊小物。

亞洲最大型蠟筆小新互動展！蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展在華山文創園區展出，展期從1/10到4/4，打造2層樓、10大主題展區的沉浸式體驗空間，集結電影場景打卡點、互動遊戲、小新博物館與台灣限定展區，現場不只能拍到角色場景，還有22款微型公仔展示、展覽限定蠟筆小新周邊商品，假日帶小孩來、跟親友來朝聖，讓你拍照打卡、闖關玩遊戲、爆買小新周邊。



▲蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展從1/10到4/4在台北華山文創園區開展。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新特展！10大主題展區集結電影場景打卡點、互動遊戲、小新博物館、台灣限定展區。(攝影：鄭亦庭)





華山蠟筆小新展必拍打卡點

本次蠟筆小新展在華山園區打造2層樓、佔地近400坪的沉浸式空間，以10大主題展區重現《蠟筆小新》經典場面，包括外星太空船、森林探險、巨型妮妮兔子等拍照打卡點，讓你走進場景中，近距離跟小新、小白一同合影留念，展場也特別規劃台灣限定展區，將電影中的巨型「真假小新」搬進台北街景，還原台北101、國父紀念館等地標，重現巨大化小新對決名場面。



▲華山蠟筆小新展台灣限定展區！巨型真假小新現身台北101、國父紀念館。(攝影：鄭亦庭)





華山蠟筆小新展互動遊戲關卡

▲華山蠟筆小新展規劃互動遊戲關卡，可以毆打牆上妮妮兔兔。(攝影：鄭亦庭)

本次蠟筆小新互動體驗展也規劃多個互動遊戲關卡，可以跟著遊戲螢幕互動、做任務闖關，有可以拍打小新屁屁玩遊戲、毆打妮妮、轉球過關等遊戲區，現場同步推出專屬App遊戲，讓大家化身「時空救援員」玩遊戲闖關後，可以掃描QRcode解鎖隱藏角色，不管是帶小孩來，還是跟親友一起來回憶童年，都能在小新展覽拍照的同時，也能體驗緊張刺激的救援任務。





華山小新博物館22款小新造型公仔必拍

▲華山蠟筆小新展也有小新博物館！展出多款珍藏電影海報、原創漫畫手稿等，回顧35年作品發展史。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新博物館！22個小新變裝造型公仔、小白公仔必拍。(攝影：鄭亦庭)



小新博物館展出多款珍藏電影海報、原創漫畫手稿與角色設定資料，並呈現《蠟筆小新》作品發展史與角色關係圖，帶粉絲們重溫蠟筆小新35年的歷史，現場還有22款小新玩偶換上不同造型，從經典紅衣小新到各種變裝版本，以及最新印度造型全都一次展出，可愛度爆表，鐵粉最容易失心瘋的區域，也非常適合親子一起慢慢欣賞與拍照收藏。





華山蠟筆小新展覽限定周邊必買

▲華山蠟筆小新特展限定周邊！小新壓克力文具夾、保溫杯、隔熱墊等。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新展覽周邊商品必買！現場還有展覽限定拍貼機、姓名貼。(攝影：鄭亦庭)

來逛華山蠟筆小新展覽，小新周邊商品也要買，小新公仔、盲盒、小白收納包、後背包等，也有蠟筆小新展覽限定周邊，包括小新角色們、龍蝦裝小新、章魚燒小新造型的壓克力文具夾，以及香氛片、保溫杯、隔熱墊等，此外，同時推出展覽限定拍貼機、姓名貼，小新粉絲們來逛展覽別忘了拍。





蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 展覽資訊

地點：華山1914文化創意產業園區中4B(臺北市中正區八德路一段1號)日期： 2026年1月10日至4月4日開放時間：週一至周日，上午10點至晚上18點(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)





蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 票價資訊

全票：400元

雙人票：720元

台北站限定特典票：850元

可獲得單人門票與獨家壓克力立牌 愛心票：200元

適用對象：

1、本國籍65歲(含)以上長者（需驗證，每證限購一張）

2、身心障礙人士本人及必要陪同者一名（需出示正本手冊並同時入場，每證限購一張，陪同者需購買全票）

提醒：為使服務人員能清楚辨認，身心障礙之必要陪伴者請緊隨身心障礙人士入場。

1、持本國大專院校以下有效學生證（需當學期註冊章，碩博士、社區大學等不適用）

2、年齡滿3歲（含）以上之兒童（未滿12 歲兒童不可獨自入場，需成人持票陪同入場）

2026台北展覽推薦必逛

更多 華山蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 照片：

▲華山蠟筆小新展必拍！打造巨型妮妮兔兔打卡點。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新展必拍打卡點！重現蠟筆小新經典場景。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新特展！10大主題展區集結電影場景打卡點。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新展互動遊戲！可以拍打小新屁屁闖關玩遊戲。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蠟筆小新展規劃8大互動遊戲關卡，可以隨遊戲螢幕指示互動。(攝影：鄭亦庭)

