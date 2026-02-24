反香菜者崩潰！全台最大香菜市集回歸，110攤香菜美食 香菜小物超狂。

224國際討厭香菜日逆襲！全台最大「香菜市集」於彰化、高雄登場。集結超過110家品牌，端出香菜肉桂捲、香菜啤酒等狂野美食，挑戰香民味蕾極限。

國際討厭香菜日也擋不住的全台最大香菜市集會來了！這次規模升級且連辦2週，第1站將於2月27日在彰化員林「圓林園」展開產地篇，隨後於3月7日移師「高雄流行音樂中心」舉辦南方篇。現場號召超過110家特色品牌組成進香團，將香菜融入鹹食、甜點與創意小物中，邀請全台香民一起加入這場綠色盛宴，體驗被香菜包圍的快感。

▲全台最大香菜市集熱鬧回歸，首週於彰化員林「圓林園」預計吸引大批香菜控朝聖。 ▲「H&H現炸吉拿棒」推出檸檬香菜白巧克力吉拿棒；「鵼yakitori」則推出香氣逼人的「滿滿香菜豬肉卷」。





香菜漢堡、刈包、串燒靈魂碰撞！

這次市集的亮點在於把香菜玩出新高度，像是「斑迪美式餐廳」推出加入鴨米血與手打牛肉的香菜堡，口感層次豐富到讓人驚艷。「五吉刈包」則將香菜粉揉入麵皮，打造香到沒朋友的獨家美味。如果你喜歡重口味，「鵼yakitori」那香氣逼人的炭烤香菜豬肉卷也是必吃名單。此外還有「捲浪餅Wave Roll Taco」帶來的香菜莎莎塔可，每一口都是對味蕾極限的挑戰，絕對刷新你對傳統小吃的既有認知。

▲創意香菜料理無極限，「咖哩燁」端出濃郁綠色的「香菜咖哩」；「Kadoya喫茶店」則有淋滿特製香菜醬的「香菜乳酪肉桂捲」。





香菜甜點異世界！皮蛋車輪餅與香菜吉拿棒驚艷登場

當香菜遇上甜點竟然毫無違和感。現場準備了多款讓人目瞪口呆的綠色甜品，「H&H現炸吉拿棒」挑戰檸檬香菜白巧克力的夢幻組合；「慢慢車輪餅」則推出包進皮蛋與花生的雙霸口味，鹹甜交織的衝擊力十足。想要精緻點可以選「BB貓甜點」的肉鬆布朗尼野餐盒，或是「韓國花生燒」搭配香菜奶霜的Q彈口感。「Kadoya喫茶店」則有淋滿特製香菜醬的「香菜乳酪肉桂捲」。這些充滿實驗性的點心不只外型搶眼，連口感都讓人欲罷不能，絕對是今年春天最受歡迎的社群打卡話題。

▲獵奇甜點必挑戰「兔子高帽」推出撒上滿滿香菜的「花生香菜燒」；還有「韓國花生燒」搭配濃郁的香菜奶霜醬，鹹甜口感刷新味覺體驗。





香菜特調咖啡與獵奇香菜氣泡飲也有

喝膩了普通的咖啡或珍奶嗎？來到現場一定要挑戰被香菜入侵的飲品系列。連鎖品牌「大苑子」這次祭出香菜芭樂檸檬，清爽中帶點草本氣息非常消暑。「觀九峰咖啡」則推出蜜青檸汽泡香菜凍特調咖啡，將果凍與清爽氣泡完美結合。現場甚至還有「鄧爸麥酒」推出的特製香草啤酒，表面撒上大把鮮嫩香菜，視覺衝擊力滿分。這種液態香菜的清爽口感，適合想嘗試香菜新境界的朋友，顛覆大家的想像。

▲液態香菜衝擊感十足，手搖飲與特製氣泡飲加入大把新鮮香菜，還有拓印芫荽身形的創意吊飾等著民眾挖掘。 ▲香菜市集中請到「斑迪美式餐廳」推出鴨米血香菜牛肉堡，台式、西式混搭特色料理必吃。





好康必搶！唸順口溜免費領北斗產地香菜

除了逛攤位之外，現場的互動體驗也充滿巧思。特別設置「芫荽宮服務台」，只要追蹤社群平台就能免費抽取藏頭詩神籤，預測近期運勢。如果你自認口才好，只要成功唸完現場指定的「順口六」任務，就能大方帶回1束產地直送的優質香菜。若消費滿500元還能參與扭蛋遊戲。在熱鬧的音樂演出與濃郁香氣環繞下，這場充滿魔性的綠色派對，絕對是2月底最有趣的生活體驗，快點揪朋友一起衝。

▲香菜設計宇宙爆發，「加一點老派」搞怪推出「厭香提袋」，「MIHER茉荷」甚至研發出超酷「芫荽香水」。 ▲香民專屬戰袍必收藏，現場販售多款搞怪Ｔ恤與保平安香條，讓愛好者可以把香菜信仰穿在身上。

2026香菜市集 芫荽趴踢 M3 Party

彰化場（產地篇）

活動時間：2/27（五）至3/1（日）13：00至18：00

活動地點：於員林圓林園生態公園



高雄場（南方篇）

活動時間： 3/7（六）至3/8（日）14：00至20：00

活動地點：高雄流行音樂中心



限定優惠：

追蹤官方IG或FB，即可免費抽取「藏頭詩神籤」1次。

挑戰「順口六」活動，唸完即可免費領取北斗香菜1束。

全場消費滿500元，可獲得扭蛋機會1次。

限定販售：香民戰袍1.0與2.0版、香民誓約書、保平安香條。





