7-11新品蕎麥茶！7-11黑糖粿粉蕎麥茶領軍3新品，小七咖啡228優惠加碼第2杯10元。

▲7-ELEVEN CITY TEA推出黃金蕎麥茶系列，主打台產蕎麥焙炒穀香與溫潤茶感。

CITY TEA蕎麥新品登場

▲7-ELEVEN蕎麥系列包含黃金蕎麥奶茶與黑糖粿粉蕎麥茶，新品享2杯99元優惠。

Back To Office咖啡優惠

▲7-ELEVEN Back To Office活動期間，CITY CAFE特大濃萃美式2送2同步登場。

228連假飲品優惠接力

▲7-ELEVEN 228連假推CITY PRIMA冰香椰厚拿鐵第2杯10元，風味系咖啡優惠接力。

7-ELEVEN蕎麥系列新品資訊

販售日期：2026/03/04起

品項及價格：

黃金蕎麥茶：60元

黃金蕎麥奶茶：70元

黑糖粿粉蕎麥茶：75元





OPENPOINT行動隨時取優惠活動

特選系列BTO開工加油活動

活動期間：2月23日至2月28日

優惠內容：

CITY CAFE特選美式買8送8 ( 每日限量2萬組)

CITY CAFE特選拿鐵買8送8 ( 每日限量2萬組)

CITY CAFE特大厚乳拿鐵買8送8 ( 每日限量2萬組)

CITY系列指定飲品組合價200元案型

活動期間：2月23日至2月28日

優惠內容：

CITY CAFE大杯濃萃美式/大杯濃萃拿鐵任選5杯200元。

CITY 風味系列指定冰飲(福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶/香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/好時經典可可)任選4杯200元。

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍任選4杯200元。

CITY TEA青梅冰茶、一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶任選5杯200元。

CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵3杯200元。

小七咖啡優惠，一路從開工日喝到228連假！7-ELEVEN這波主打CITY系列飲品優惠，買2送2、2送1與第2杯10元等活動，讓上班族在重回辦公室節奏時，也能用一杯咖啡或茶飲穩定步調。同時還推出無咖啡因新飲品蕎麥茶系列，讓飲料控新歡再更新。看好健康飲品趨勢，7-ELEVEN自3月4日起推出CITY TEA全新3款蕎麥系列飲品新品，採用台產蕎麥焙炒製成，呈現穀物自然清香與溫潤口感。其中，純茶派可選擇「黃金蕎麥茶」，奶茶控則有融合牛奶風味的「黃金蕎麥奶茶」，如果偏好咀嚼系飲料可挑戰「黑糖粿粉蕎麥茶」，新品上市享2杯99元優惠，粉絲趁機嚐鮮。迎接2月23日開工日，7-ELEVEN自2月22日至2月26日推出Back To Office活動，CITY CAFE特大濃萃美式2送2、特大濃萃拿鐵2送1，CITY PRIMA精品大美式2送2、精品大馥芮白2送2同步開跑。線上OPENPOINT行動隨時取也推出特選系列買8送8與200元組合方案，讓粉絲無論在門市或透過APP，都能先囤一波咖啡額度。緊接著228連續假期，7-ELEVEN於2月23日至2月28日推出多款CITY系列優惠，包括CITY PRIMA「精品冰香椰厚拿鐵」第2杯10元，CITY CAFE「香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵」同價位第2杯10元。透過foodomo平台輸入「天天小確幸」優惠碼，2月28日前單筆滿299元享95折，最高折抵100元，無論出遊或宅家開喝都優惠。