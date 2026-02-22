2026新北河濱走春攻略！五大自行車道串聯櫻花粉色隧道與超萌雲朵阿Q。

春節假期的腳步近了，想要遠離塞車之苦卻又想飽覽自然美景嗎。新北市政府高灘地工程管理處今年特別規畫了一系列河濱走春地圖。擁有1382公頃綠地的新北河濱公園，不僅有總長218公里的全臺最長自行車路網，更在這個春天迎來了新店陽光運動公園的河津櫻花海。無論是追求體能挑戰的單車騎士，還是想帶著孩子徹底放電的家長，亦或是喜愛浪漫光雕的情侶，都能在淡水河與新店溪畔找到專屬的假期驚喜。

▲陽光運動公園留下期間限定的櫻花回憶。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理

▲八里左岸騎乘自行車飽覽淡水河岸風光。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理

陽光運動公園櫻花綻放 粉嫩河津櫻花海點綴新店溪畔

位於新店溪畔的陽光運動公園，目前已成為新北最熱門的賞櫻勝地。高灘處處長黃裕斌表示，園區內的河津櫻花期已進入盛開階段，目前開花程度已逾60%。河津櫻以花朵碩大且色彩粉嫩著稱，沿著河岸步道綿延展開，與藍天綠地構成絕美的春日層次。這座佔地約20公頃的公園不只有櫻花，還配置有直排輪競速場、沙灘排球場及「陽光綠洲」共融遊戲場。建議市民朋友可以規劃一日遊行程，上午騎乘自行車串聯新店溪路網，下午則在櫻花樹下野餐，最佳賞花期將一路延續至3月中旬。

▲陽光運動公園含飴弄孫櫻花趣、天倫之樂樂融融。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理



八里左岸驚喜現身 超萌雲朵阿Q陪伴漫步水岸廊帶

轉往淡水河口的八里左岸，除了經典的金色水岸自行車道外，今年更有重量級嘉賓降臨。超人氣角色「雲朵阿Q」自即日起至3月1日止，正式進駐八里左岸漫步廣場。巨大的純白造型在綠地與藍天映襯下，成為近期社群媒體最夯的打卡地標。民眾在尋找阿Q身影的同時，也能順道遊覽全新升級的A+級水岸廊帶，體驗文化探索與環境地貌結合的魅力。此外，新北大都會公園的辰光橋也將自即日起至3月22日展出「情人光雕展」，讓河濱的夜晚在燈火點綴下展現出與白天截然不同的浪漫風情。

▲超萌角色雲朵阿Q現身八里左岸漫步廣場陪伴大家迎新年。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理





五大共融遊戲場放電首選 熊猴森與星際公園引領親子狂歡

針對家中有小朋友的家長，新北河濱公園特別推薦五大特色遊戲場。首推位於三重的新北大都會公園「熊猴森樂園」，豐富的滑梯設施是大小朋友的放電首選。若是喜愛科技感的家庭，則不能錯過「汐止星際公園」，透過宇宙主題的遊具引領孩子探索星際奧秘。此外，八里文化公園、親情河濱公園夢遊天地以及陽光運動公園遊戲場，皆提供全齡化的共融遊具，讓孩子在運動與遊戲中感受自然。

▲汐止星際公園引領小朋友遊玩宇宙。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理



溪洲公園Chill Land全新亮相 三大主題區串聯碧潭慢活新地標

追求深度放鬆的民眾，則可以前往今年正式啟用的全新景點「溪洲公園 Chill Land 趣悠天地」。這座公園以「樂趣」與「悠遊」為核心，巧妙利用地形規畫出「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」及「悠活休閒區」。它成功串聯了上游的碧潭景區與下游的陽光運動區，為自行車愛好者提供了一個高品質的休憩中繼站。高灘處呼籲民眾，春節期間河濱人潮眾多，騎乘單車時請務必注意安全並遵守交通規則，一起守護清淨、健康的河濱遊憩空間。

▲溪洲公園設置景觀座階及自行車道，連結加強上下動線串聯，同時提供民眾休憩賞景空間。圖／新北市政府高灘地工程管理處提供；窩客島整理

陽光運動公園「河津櫻」賞櫻季

活動時間： 即日起至2026年3月中旬（花況受氣候影響，目前已綻放逾6成）

活動內容： 欣賞沿河岸步道種植的粉嫩河津櫻、使用「陽光綠洲」共融兒童遊戲場、直排輪競速場。

八里左岸「雲朵阿Q」春節特展

活動時間： 2026年2月14日至2026年3月1日

活動內容： 大型超萌藝術裝置「雲朵阿Q」現身八里漫步廣場，供民眾拍照打卡。

辰光橋「情人光雕展」

活動時間： 2026年2月14日至2026年3月22日

活動內容： 每日入夜後於新北大都會公園辰光橋點亮浪漫主題光雕。

溪洲公園 Chill Land 趣悠天地啟用

活動時間： 全天候開放

|活動內容： 規劃梯田漫步、樂活林蔭、悠活休閒三大主題區，串聯碧潭與陽光運動園區。