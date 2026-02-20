▲台南美食推薦！德興鱔魚意麵 老饕激推，厚切乾炒鑊氣爆棚，在地人甘願排隊的台南小吃。

台南美食推薦「德興鱔魚意麵」老饕必吃！厚切乾炒、焦香脆彈，職人火候鎖住靈魂。平日需排隊且假日公休，依然是在地人心中的第一名。

在美食激戰區的台南，鱔魚意麵不僅是一道料理，更是考驗廚師「火候」與「速度」的終極試煉。走在臨安路上，空氣中總飄散著一股焦甜的醋香味，那是老饕們熟悉的信號。「德興鱔魚意麵」沒有華麗的裝潢或行銷包裝，卻憑藉著一鍋、一鏟與一灶旺火，在競爭激烈的台南小吃界中，穩紮穩打地擄獲了在地人的胃。

▲台南小吃代表之一「德興鱔魚意麵」，厚切乾炒鱔魚焦香脆彈，職人火候展現府城實力（攝影：蕭芷琳）

▲台南美食推薦必收「德興鱔魚意麵」，臨安路飄散焦甜醋香，在地老饕心中的第一名（攝影：蕭芷琳）

台南美食推薦「德興鱔魚意麵」須保留時間等待！

「德興鱔魚意麵」由一對老夫妻共同經營，老闆主理爐灶，老闆娘則負責點餐與打包。這間店最出名的地方在於其「慢工出細活」，雖然老闆娘總會預告「要等很久喔」，但排隊的人潮從未減退。店內的靈魂在於那口被火焰包圍的炒鍋。老闆堅持現點現炒，不僅是為了維持鱔魚的脆度，更是為了將那一股名為「鑊氣」的靈魂鎖進麵條中。

▲台南中西區小吃名店由老夫妻經營，「德興鱔魚意麵」平日排隊也甘願等（攝影：蕭芷琳）

台南美食推薦「德興鱔魚意麵」推薦菜單：乾炒鱔魚意麵

來這邊必點鱔魚意麵，口味分成乾炒、羹湯兩種。「乾炒鱔魚意麵」與一般帶有芡汁的鱔魚麵不同，鱔魚切得大塊且厚實，在大火快炒下，魚肉呈現外脆內嫩的驚豔質感，絲毫沒有腥味。整盤麵吃起來鑊氣足夠，醬汁在極高溫下迅速收乾，緊緊鎖在炸過的意麵孔隙中，吃起來既濃郁又爽口。

▲台南美食推薦必吃乾炒鱔魚意麵，大塊厚切外脆內嫩、鑊氣十足（攝影：蕭芷琳）

而「鱔魚意麵羹湯」則是讓意麵吸收了豐富的鮮甜湯汁，口感較為濕潤軟綿，羹汁比例恰到好處，不會過於濃稠，入口帶有明顯的洋蔥甜味與五印醋的醇香。「德興鱔魚意麵」可是不少在地人都願意等候的老店，如果你來到這裡，請放慢腳步，看著廚房噴湧的火舌，聽著鍋鏟敲擊的節奏，你會發現，這碗麵裡裝的不僅是食物，更是府城傳承已久的職人精神。

▲台南小吃經典「鱔魚意麵羹湯」口感濕潤軟綿，洋蔥甜味與五印醋香氣層層堆疊（攝影：蕭芷琳）

台南美食推薦 台南小吃 德興鱔魚意麵

地址：臺南市中西區臨安路一段112號

營業時間：11:00–13:45；17:00–19:30；國定假日、六日公休

