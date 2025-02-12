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台南團購必買「蝦米工坊」搖搖蝦餅超脆！4種口味任選，台南伴手禮別錯過。

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2025-02-12 10:39:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 圖片：蝦米工坊
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

搖搖蝦餅超脆！台南團購必買伴手禮「蝦米工坊」4種口味任選，台南蝦餅專賣店不能錯過。店家秉持「堅持就是美味的關鍵」的理念，選用當季野生蝦，經過繁複手工製作，完美呈現酥脆口感，讓人一口接一口，欲罷不能。如果大家也想要買些伴手禮送給親朋好友的話，現在就趕緊來看看吧。
▲▼搖搖蝦餅超脆！台南伴手禮「蝦米工坊」4種口味任選 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼搖搖蝦餅超脆！台南伴手禮「蝦米工坊」4種口味任選 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼搖搖蝦餅超脆！台南伴手禮「蝦米工坊」4種口味任選 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「蝦米工坊」原位於安平鬧區，不過目前搬遷至安平工業區，然而不變的是對品質的堅持與初心。店內不僅提供各式蝦餅，還有精美包裝的伴手禮組合，深受國內外遊客喜愛。此外，店內特設試吃區，每種口味皆可免費品嚐，讓大家都能找到自己最愛的口味。

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▲「蝦米工坊」原位於安平鬧區，不過目前搬遷至安平工業區，然而不變的是對品質的堅持與初心 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「蝦米工坊」原位於安平鬧區，不過目前搬遷至安平工業區，然而不變的是對品質的堅持與初心 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


蝦米工坊的蝦餅也多種不同口感，包含「蝦米彎菓蝦餅」、「迷你蝦餅」，以及「非油炸蝦餅 河童仙菓」等，前者較為酥脆，後者則偏向酥鬆微脆的口感，讓人意猶未盡。而以上皆是以嚴選新鮮海蝦製作，包含胭脂蝦、火燒蝦與劍蝦等，整體蝦味十足。
▲蝦米工坊的蝦餅也多種不同口感，包含「蝦米彎菓蝦餅」、「迷你蝦餅」，以及「非油炸蝦餅 河童仙菓」等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲蝦米工坊的蝦餅也多種不同口感，包含「蝦米彎菓蝦餅」、「迷你蝦餅」，以及「非油炸蝦餅 河童仙菓」等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

而這邊蝦餅的口味，每包都是以原味為基礎，可以選擇品牌特製「搖搖粉」加入其中，變化出全新的口感。粉包共有四種口味，分別是「哇沙米風味粉」、「甘梅風味粉」、「洋蔥奶酪風味粉」，以及「鹽酥雞風味粉」等；建議可以先加入半包嘗嘗，來調整自己喜歡的濃淡度。
▲蝦餅以嚴選新鮮海蝦製作，包含胭脂蝦、火燒蝦與劍蝦等，整體蝦味十足。 / 蝦米工坊提供、WalkerLand窩客島整理
▲蝦餅以嚴選新鮮海蝦製作，包含胭脂蝦、火燒蝦與劍蝦等，整體蝦味十足。 / 蝦米工坊提供、WalkerLand窩客島整理
▲每包都是以原味為基礎，可以選擇品牌特製「搖搖粉」加入其中，變化出全新的口感 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲每包都是以原味為基礎，可以選擇品牌特製「搖搖粉」加入其中，變化出全新的口感 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


「蝦米工坊」不僅是台南伴手禮的翹楚，更展現傳統美食與創新文化的完美結合。無論是遊客探訪、送禮選購，或是單純想品嚐道地蝦餅，「蝦米工坊」都是不容錯過的美味選擇。下次來台南，記得帶上一包酥脆的蝦餅，把台南的美味與回憶一同帶回家。
▲▼台南伴手禮「蝦米工坊」蝦餅專賣店推薦品項：蝦米彎菓蝦餅 $90、迷你蝦餅 $69、河童仙菓 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南伴手禮「蝦米工坊」蝦餅專賣店推薦品項：蝦米彎菓蝦餅 $90、迷你蝦餅 $69、河童仙菓 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南伴手禮「蝦米工坊」蝦餅專賣店推薦品項：蝦米彎菓蝦餅 $90、迷你蝦餅 $69、河童仙菓 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台南團購必買 蝦餅專賣店 蝦米工坊

地址：台南市南區新平路26號
營業時間：09:30–17:30
推薦品項：蝦米彎菓蝦餅 $90、迷你蝦餅 $69、河童仙菓 $60

 

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place台南市南區新忠路1-1號
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