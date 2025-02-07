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台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍火燒蝦超爽！一份只要65元，加顆鴨蛋更過癮。

2025燈會攻略 台南美食 海安路美食 集品蝦仁飯 more
2025-02-07 20:30:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍蝦吃超爽！一份只要65元，加顆鴨蛋更過癮。樸實的店面以招牌火燒蝦仁飯聞名，不只受到不少在地人喜愛，甚至有老饕專程南下只為嚐一口這道經典美味。而這邊只要是正餐時段常常大排長龍，外帶與內用區座無虛席。
▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍蝦吃超爽！一份只要60元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍蝦吃超爽！一份只要65元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍蝦吃超爽！一份只要60元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



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台南被譽為「美食之都」，這邊有各式小吃令人垂涎，其中位於海安路的「集品蝦仁飯」更是排隊名店。地點鄰近熱鬧的國華街商圈，來到這裡，絕對必須嘗嘗台南在地的「火燒蝦」，經過大火快炒，鎖住鮮甜，再拌入以柴魚高湯烹煮的米飯，每一口都充滿蝦仁鮮甜的層次感。
▲▼位於海安路的「集品蝦仁飯」更是排隊名店，地點鄰近熱鬧的國華街商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼位於海安路的「集品蝦仁飯」更是排隊名店，地點鄰近熱鬧的國華街商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼位於海安路的「集品蝦仁飯」更是排隊名店，地點鄰近熱鬧的國華街商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「集品蝦仁飯」蝦仁飯一份只要65元，若是加量雙倍蝦仁則為90元，份量更過癮；還可以搭配鴨蛋，鮮甜蝦香配上蛋液的濃郁，可是不少人的必點組合。無論是蝦仁的鮮甜、鴨蛋的濃郁，還是柴魚高湯的醇厚，下次來到府城，不妨來這裡排上一碗，體驗最純粹的海安路風味。
▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」推薦菜單：蝦仁飯 $65、雙倍蝦仁飯 $90 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」推薦菜單：蝦仁飯 $65、雙倍蝦仁飯 $90 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」推薦菜單：蝦仁飯 $65、雙倍蝦仁飯 $90 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台南排隊美食 集品蝦仁飯

地址：台南市中西區海安路一段107號
營業時間：09:30–20:00

台南排隊美食 集品蝦仁飯 推薦菜單

推薦菜單：蝦仁飯 $65、雙倍蝦仁飯 $90

 

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集品蝦仁飯

phone06-2263929
place台南市中西區海安路一段107號
3.93 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.08
服務品質
3.67
裝潢氣氛
3.44
CP值
3.83
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