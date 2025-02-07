台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍蝦吃超爽！一份只要65元，加顆鴨蛋更過癮。樸實的店面以招牌火燒蝦仁飯聞名，不只受到不少在地人喜愛，甚至有老饕專程南下只為嚐一口這道經典美味。而這邊只要是正餐時段常常大排長龍，外帶與內用區座無虛席。



▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」雙倍蝦吃超爽！一份只要65元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台南排隊美食 集品蝦仁飯

推薦閱讀： 台南必買伴手禮「蒜蓉枝」冬天才吃得到！古早味炸意麵必買，一人限買一包。 台南被譽為「美食之都」，這邊有各式小吃令人垂涎，其中位於海安路的「集品蝦仁飯」更是排隊名店。地點鄰近熱鬧的國華街商圈，來到這裡，絕對必須嘗嘗台南在地的「火燒蝦」，經過大火快炒，鎖住鮮甜，再拌入以柴魚高湯烹煮的米飯，每一口都充滿蝦仁鮮甜的層次感。▲▼位於海安路的「集品蝦仁飯」更是排隊名店，地點鄰近熱鬧的國華街商圈 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「集品蝦仁飯」蝦仁飯一份只要65元，若是加量雙倍蝦仁則為90元，份量更過癮；還可以搭配鴨蛋，鮮甜蝦香配上蛋液的濃郁，可是不少人的必點組合。無論是蝦仁的鮮甜、鴨蛋的濃郁，還是柴魚高湯的醇厚，下次來到府城，不妨來這裡排上一碗，體驗最純粹的海安路風味。▲▼台南排隊美食「集品蝦仁飯」推薦菜單：蝦仁飯 $65、雙倍蝦仁飯 $90 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台南市中西區海安路一段107號

營業時間：09:30–20:00

台南排隊美食 集品蝦仁飯 推薦菜單

推薦菜單：蝦仁飯 $65、雙倍蝦仁飯 $90