台南必買伴手禮「蒜蓉枝」只有冬天才吃得到！冬天到台南可別錯過，這家內行人才知道的隱藏版點心「蒜蓉枝」，每年只從12/1販售至清明連假，地點就在這家「新億成製麵店」，每天數量有限，甚至還有一人限購一包的規定，讓許多老饕不惜特別跑來搶購。



▲▼台南必買伴手禮「蒜蓉枝」只有冬天才吃得到！冬天到台南可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台南伴手禮 蒜蓉枝 現炸意麵 新億成製麵店

「新億成製麵店」就隱藏在友愛市場巷弄中，低調製麵廠傳承數十年的手藝；店面低調樸實，主要以自產自銷的方式販售手工製作的炸意麵。而這裡最讓老饕驚喜的，除了製麵技術，還有冬天限定的炸意麵與「蒜蓉枝」，吸引許多在地居民與饕客專程前來購買。推薦閱讀： 台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」聖誕節鐵盒必買，每天賣完就沒了。 ▲台南必買伴手禮「新億成製麵店」就隱藏在友愛市場巷弄中，低調製麵廠傳承數十年的手藝 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝雖然店內沒有華麗的裝潢，不過相當受在地人歡迎，來購買的顧客幾乎都是熟門熟路的老主顧。特別是「蒜蓉枝」一上市，店外頭購買的人潮更是絡繹不絕。但因為手工製作數量有限，所以老闆有再三強調一人限購一包，不然做到來不及賣。▲台南必買伴手禮「新億成製麵店」蒜蓉枝因為手工製作數量有限，所以老闆有再三強調一人限購一包 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而這「蒜蓉枝」究竟是什麼酷東西？酥脆的口感搭配蒜香糖霜，甜鹹交錯的獨特滋味，每一口都帶有濃郁的蒜香與淡淡的甜味，包含蒜味與芝麻兩種口味，一包只要50元，讓人一試成主顧。而這一味可是台南人心中的冬日回憶，更是不少人逢年過節必買的伴手禮。▲台南必買伴手禮「新億成製麵店」推薦菜單：蒜蓉枝 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝除了「蒜蓉枝」，這家製麵店的炸意麵同樣值得一試。店家採用傳統手工製作方式，每顆意麵都經過獨立油炸，過程費時費工，卻能呈現出最經典的口感。對於許多台南人來說，「蒜蓉枝」不只是零嘴，更是一種懷舊的味道。想要品嚐這款內行人才知道的古早味點心，可得把握機會，趁著冬天造訪台南吧。▲台南必買伴手禮「新億成製麵店」推薦菜單：炸意麵 $60 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台南市中西區中正路 131 巷 36 號

營業時間：08:00 - 17:00

販售價錢：蒜蓉枝 $50、炸意麵 $60（每人全品項限買一包）