台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」於去年正式開幕，這邊的可麗露都是每天現烤，包含原味、檸檬、焦糖海鹽等多種口味。店內僅少量座位，主打外帶並有多款鐵盒包裝，適合作伴手禮。不過現場甜點每日限量販售，賣完就沒了。所以建議大家可以提早排隊，感受這間人氣甜點店的法式魅力。



▲▼台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」於去年正式開幕 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



台南美術館 台南可麗露專賣店 Autumn canelé

地址：台南市中西區友愛街28號

營業時間：週三至週日 11:30 至售完為止 ；週一二公休

購買預訂：提前3天私訊；週末僅現場販售；每顆售價70-75元不等。