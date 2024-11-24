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台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」聖誕節鐵盒必買，每天賣完就沒了。

台南美食 台南美術館二館 可麗露 Autumn canelé
2024-11-24 09:08:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」於去年正式開幕，這邊的可麗露都是每天現烤，包含原味、檸檬、焦糖海鹽等多種口味。店內僅少量座位，主打外帶並有多款鐵盒包裝，適合作伴手禮。不過現場甜點每日限量販售，賣完就沒了。所以建議大家可以提早排隊，感受這間人氣甜點店的法式魅力。
台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」於去年正式開幕 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」於去年正式開幕 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
台南美術館旁！台南可麗露專賣店「Autumn canelé」於去年正式開幕 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



位於台南美術館旁的「Autumn canelé」鄰近台南美術館二館，主打當日現烤的多種可麗露口味，甜點迷絕對不能錯過。店內設計精緻，提供鐵盒、木盒等多種包裝，特別適合作為台南伴手禮。不過這小小店面，可是相當有人氣，每日現烤售完為止，建議提早到場才不會向隅。

推薦閱讀：法國人開的可麗露專賣店！從西門町擺攤到開店面，台北咖啡廳「Léonievan1902」還有法式甜點別錯過。
台南可麗露專賣店「Autumn canelé」每日售完為止，建議提早到場購買 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​​​​​​​​
▲▼台南可麗露專賣店「Autumn canelé」每日售完為止，建議提早到場購買 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​​​​​​​​
台南可麗露專賣店「Autumn canelé」每日售完為止，建議提早到場購買 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​​​​​​​​

台南可麗露專賣店「Autumn canelé」店內僅有少量座位以內用為輔，主要以外帶為主。這邊現場購買需要依序進入選購，以現場展示的口味為主。而這邊的可麗露都是每日新鮮現做，包含原味、檸檬、焦糖海鹽、抹茶等多種口味，每個外酥內Q，讓人吃一口就相當心動。
台南可麗露專賣店「Autumn canelé」包含原味、檸檬、焦糖海鹽多種口味 / WalkerLand窩客島整理提供
▲台南可麗露專賣店「Autumn canelé」包含原味、檸檬、焦糖海鹽多種口味 / WalkerLand窩客島整理提供

最特別的「鐵盒包裝」也別錯過！從4入到12入不等，不僅有限定台南建城400年的手繪鐵盒，現在還有聖誕節造型手繪鐵盒，送禮自用兩相宜。無論是喜愛法式甜點的老饕，還是想帶回質感台南伴手禮的旅客，「Autumn canelé」都是不容錯過的好選擇。如果有機會到台南的話，要記得提早過來排隊就是了。
台南可麗露專賣店「Autumn canelé」聖誕節造型手繪鐵盒超可愛 / WalkerLand窩客島整理提供
▲台南可麗露專賣店「Autumn canelé」聖誕節造型手繪鐵盒超可愛 / WalkerLand窩客島整理提供

 

台南美術館 台南可麗露專賣店 Autumn canelé

地址：台南市中西區友愛街28號
營業時間：週三至週日 11:30 至售完為止 ；週一二公休
購買預訂：提前3天私訊；週末僅現場販售；每顆售價70-75元不等。

 

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place台南市中西區友愛街28號
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