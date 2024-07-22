台北大安咖啡廳推薦「Léonievan1902」新開幕！由法國主廚來台與妻子攜手打造，從西門町擺攤到開實體門市，現在還多了數款法式甜點。看著一顆顆可麗露外皮酥脆，內裡濕潤，完全可說是甜點界的精品，甜點控們絕對要筆記。







位於台北大安區的「Léonievan1902」，是一家專賣法式可麗露的咖啡廳，從西門町的小攤販成功擴展到如今的實體店面，成為甜點愛好者的新寵。店面距離捷運大安站僅需步行不到10分鐘，交通便利。店內空間寬敞明亮，以純白色牆面和木質地板為主，營造出舒適愜意的氛圍，讓人一踏入就感受到一股清新自然的氣息。



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這家店背後有著一段浪漫的愛情故事。法國主廚隨著台灣妻子來到台灣，決心在這片土地上追尋他對甜點的熱愛。他們從西門町的小攤販開始，憑藉著對品質的堅持和對夢想的執著，逐步成長為今天的「Léonievan1902」。





台北咖啡廳 Léonievan1902 法式甜點

「Léonievan1902」的可麗露有七種口味，包括原味、茉莉綠茶、咖啡、巧克力、抹茶、肉桂和鐵觀音等，會依照季節而調整。不同於其他店家的灌餡製作方式，這裡不同口味的可麗露是直接從麵糊混合製作，同時保持了外皮的酥脆和中心的濕潤。每顆可麗露都有約7公分高，比一般的尺寸大了一截。主廚表示，這是因為精準控制了麵團的穩定性，讓模具有更多空間可以利用。除此之外，店內還有檸檬塔、奇異果塔等多款法式甜點，全部使用新鮮水果製作，讓每一口都充滿新鮮和美味。「Léonievan1902」從一個小攤販逐漸成長為今天的實體店面，這裡的每一顆可麗露和法式甜點都承載著法國主廚和台灣妻子的愛情故事，無論是可麗露的酥脆口感，還是法式甜點的細膩風味，都讓人回味無窮，喜愛甜點的朋友千萬別錯過了。

地址：台北市大安區復興南路一段279巷4號

營業時間：週三至日 11:00–19:00

台北咖啡廳 Léonievan1902 法式甜點 推薦菜單

推薦菜單：可麗露$90（口味任選）、奇異果塔$220