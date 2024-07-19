北車上班族搶先喝！被譽為越南最強咖啡「越共咖啡Cộng cafe」，以獨有的懷舊越共風格，搭上獨家特調的越南咖啡、椰奶咖啡冰沙，就連韓劇都抵擋不了魅力前去取景。台灣一號店插旗台北車站商圈，在開封街打造獨棟越共咖啡，消息一出就造成咖啡控的討論，如今，終於確定將於7/20悄悄試營運，並推出10天快閃全品項9折優惠，咖啡控這週末就衝去朝聖、喝一杯神級椰子咖啡冰沙。
確定將於7/20試營運的Cong Caphe台灣一號店，是目前在海外的第四個據點，店面設計延續質感墨綠色的風格，並掛上Cộng cafe招牌並用些許植栽裝飾，整棟三層樓越共咖啡座落在開封街上格外顯眼。店內設計也以溫潤的木頭搭上品牌色墨綠椅墊，半空中還懸掛著迷你造型戰鬥機，勢必會成為打卡重點。
店內必點飲品有濃郁帶有苦味的黑咖啡，搭上底部香甜煉乳的「越南咖啡」，是去越南必喝、必嚐的在地特色。另一款被許多人譽為神級咖啡的「椰奶咖啡冰沙」，更是不能錯過，香濃椰奶和咖啡依完美比例特調，在今年夏天為台北人帶來最消暑的人氣咖啡。將於7/20早上11點試營運，並於7/29前寄出全品項商品9折優惠，趁機跟上喝一波。
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越共咖啡Cộng cafe 台灣一號店
試營運：預計2024/7/20
地址：台北市中正區開封街一段16號
越共咖啡 試營運優惠
活動日期：7/20 - 7/29
活動內容：店內全品項商品九折