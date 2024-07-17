台北蛋塔控一定要搶！高雄老字號「奧瑪烘焙」近年來成為IG爆夯打卡甜點名店，這近日更是跟上千層蛋塔、扁可頌等流量密碼，在高雄一推出限定款千層可頌蛋塔和扁可頌，都造成長長的排隊人龍。這次，終於夾帶著高人氣北上快閃，於即日起在台北SOGO復興館就能買到。







首推必搶的絕是每天限量僅有30盒的「千層可頌蛋塔」，使用頂級法國發酵奶油和日本麵粉，經過層層疊加和精細折疊，製造出無比酥脆的可頌麵皮。而內餡則是使用北海道十勝鮮奶油和國內以人道方式飼養的卵磷脂雞蛋蛋黃製作，口感滑順且香氣濃郁，被許多網友譽為神級蛋塔美譽。







除了千層可頌蛋塔北上之外，「奧瑪烘焙」也帶來眾多人氣麵包和甜點，其中針對夏季芒果推出限定新品一定要跟上，經典維也納軟法系列有夏季限定「雙倍芒果」，還有多達七層的「芒果爽派對」，金煌芒果丁、愛文芒果醬和戚風蛋糕、雞蛋布丁混搭，就是今夏最療癒的甜點。而從韓國紅到台灣的「扁可頌」也在這次快閃店販售，超大片扁可頌不僅單包裝，還附有夾鏈袋可以慢慢品嚐。



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奧瑪烘焙 SOGO復興館

快閃時間：7/17(三)-7/30(二)

快閃地點：遠東SOGO復興館B3中央手扶梯旁



優惠品項：

1、千層可頌蛋塔 每日限量30盒 原價510元/盒(6入) 特價495元/盒

2、芒果爽派對 原價420元/盒 特價350元/盒

3、維也納軟法 全系列任選買五送一（贈送AOP發酵奶油口味乙條）

4、精美伴手禮盒（4條AOP發酵奶油）原價350元 特價288元