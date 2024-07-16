膽小膽慎入！近年大玩聯名的鶴茶樓，這次找到日本恐怖漫畫大師伊藤潤二聯名，將飲料紙杯、杯膜全部變成伊藤潤二筆下富江、夕子、雙一等經典恐怖角色，在農曆七月鬼門開當天正式換杯，並祭出多款獨家聯名周邊，就連鶴茶樓店面也擺上富江巨型看板盯著路過的你，即便是經過鶴茶樓都能感受到伊藤潤二的恐怖威力。
將於8/4農曆七月鬼門開當天正式登場的「鶴茶樓Ｘ伊藤潤二」聯名活動，顛覆鶴茶樓以往可愛路線，這次大走搞怪為鬼月增添氛圍。在活動期間只要購買任一款飲品，即可獲得隨機的限定造型杯身和杯膜，分別共有4種設計，無論哪一種組合都讓人打從心底毛毛的。
聯名活動少不了的獨家周邊也不能錯過，鶴茶樓Ｘ伊藤潤二共有設計10款周邊，有最高人氣角色「富江」的造型玻璃杯、大容量泡麵碗，在碗底和邊緣都印上滿滿富江的大頭，吃宵夜有富江陪伴讓人越吃越心驚。
也針對永續環保推出兩款飲料提袋、一款購物袋，皆可收納並附有掛勾，輕鬆掛在包包上不怕佔空間。3C成癮者不能缺少的手機支架也推出三款造型，同樣是以富江為首、夕子等人氣角色作伴，喜歡詼諧、恐怖或搞怪的你一定要收藏。
為了歡慶鶴茶樓Ｘ伊藤潤二聯名登場，不僅將人氣飲品「思鶴冰2.0 」、「杏冰樂2.0」強勢回歸，更祭出兩款伊藤潤二周邊消費免費送優惠，造型貼紙只要分享限動就有；3D變化卡則是買2件聯名周邊加碼送，而詳細的周邊價錢、開賣時間預計在下週正式公告，窩客島將會第一時間更新。
推薦閱讀：小七航海王集點開箱！7-ELEVEN「航海王25周年動畫精品」最低199元入手五檔魯夫、新四皇周邊。
鶴茶樓Ｘ伊藤潤二聯名
開賣日：2024/8/4
聯名周邊商品：一款玻璃杯、一款大容量泡麵碗、兩款飲料提袋、一款購物袋、三款手機支架
優惠：
1、分享限動送伊藤潤二造型貼紙。
2、買2件聯名周邊加碼送3D變化卡。