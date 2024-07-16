膽小膽慎入！近年大玩聯名的鶴茶樓，這次找到日本恐怖漫畫大師伊藤潤二聯名，將飲料紙杯、杯膜全部變成伊藤潤二筆下富江、夕子、雙一等經典恐怖角色，在農曆七月鬼門開當天正式換杯，並祭出多款獨家聯名周邊，就連鶴茶樓店面也擺上富江巨型看板盯著路過的你，即便是經過鶴茶樓都能感受到伊藤潤二的恐怖威力。







將於8/4農曆七月鬼門開當天正式登場的「鶴茶樓Ｘ伊藤潤二」聯名活動，顛覆鶴茶樓以往可愛路線，這次大走搞怪為鬼月增添氛圍。在活動期間只要購買任一款飲品，即可獲得隨機的限定造型杯身和杯膜，分別共有4種設計，無論哪一種組合都讓人打從心底毛毛的。







聯名活動少不了的獨家周邊也不能錯過，鶴茶樓Ｘ伊藤潤二共有設計10款周邊，有最高人氣角色「富江」的造型玻璃杯、大容量泡麵碗，在碗底和邊緣都印上滿滿富江的大頭，吃宵夜有富江陪伴讓人越吃越心驚。





鶴茶樓Ｘ伊藤潤二聯名

開賣日：2024/8/4

聯名周邊商品：一款玻璃杯、一款大容量泡麵碗、兩款飲料提袋、一款購物袋、三款手機支架

優惠：

1、分享限動送伊藤潤二造型貼紙。

2、買2件聯名周邊加碼送3D變化卡。