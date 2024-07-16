我要在小七成為海賊王！全球超人氣連載動漫「航海王」這次再掀話題，7-ELEVEN自7月24日起強勢推出「航海王25周年動畫精品」系列活動。特別集結了最新五檔魯夫、新四皇等熱門話題角色，全新推出超過30款周邊小物，最低只要199元就能入手，讓粉絲們無論在家還是出門通通都能熱血一波。



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經典作品「航海王ONE PIECE」自1997年連載至今滿25年，吸引了超多死忠粉絲。這次7-ELEVEN「航海王25周年動畫精品」特別設計多款周邊小物，包含造型檯燈、Q版太陽能搖頭公仔、翻轉包、安全帽、後背包、兩用手持風扇等日常小物，鐵粉一定要搶「WCF 友情的印記」公仔套組，直接還原阿拉巴斯坦篇中草帽海賊團與薇薇道別的名場景，讓人熱血沸騰。







特別的是，這次小七集點特別以全新「五檔魯夫」造型設計，設計兩用手持風扇、翻轉包、萬用大滑鼠墊、變色杯組、四輪摺疊拉車、保溫保冷袋等豐富周邊商品。此外還有超人氣傑克、黑鬍子、魯夫、巴其等新四皇角色為設計主題，包含藏寶箱造型面紙盒、1000片拼圖，粉絲搶先入手。





7-ELEVEN全店「航海王25周年動畫精品」活動

活動日期：

快閃購：2024年7月24日(三)15:00起至2024年8月4日(日)24：00止。

集點送：2024年8月5日(一)15:00起至2024年8月20日(二) 24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

商品介紹：

限量藏太陽能搖頭公仔

快閃購：消費不限金額+249元換購1款。

集點送：集滿6點+249元換購1款。

限量造型掛鐘

快閃購：消費不限金額+599元換購1款。

集點送：集滿6點+599元換購1款。

限量造型檯燈

快閃購：消費不限金額+399元換購1款。

集點送：集滿6點+399元換購1款。

限量藏寶箱造型面紙盒

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。

集點送：集滿6點+499元換購1款。

限量兩用手持風扇

快閃購：消費不限金額+399元換購1款。

集點送：集滿6點+399元換購1款。

限量安全帽

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

集點送：集滿6點+799元換購1款。

限量泡麵碗

快閃購：消費不限金額+299元換購1款。

集點送：集滿6點+299元換購1款。

限量翻轉包

快閃購：消費不限金額+199元換購1款。

集點送：集滿6點+199元換購1款。

限量萬用大滑鼠墊

快閃購：消費不限金額+249元換購1款。

集點送：集滿6點+249元換購1款。

限量電腦螢幕架

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

集點送：集滿6點+799元換購1款。

限量WCF 友情的印記 6入套組

只限快閃購：消費不限金額+1,799元換購1組。

限量變色杯3入組

快閃購：消費不限金額+699元換購1款。

限量不鏽鋼叉匙組

快閃購：消費不限金額+199元換購1款。

限量四輪摺疊拉車

快閃購：消費不限金額+999元換購1款。

限量保溫保冷袋

快閃購：消費不限金額+699元換購1款。

限量Blender Bottle 590ml不鏽鋼杯

快閃購：消費不限金額+699元換購1款。

限量喬巴寢具組系列

快閃購：消費不限金額+限量喬巴四季被加價699元/雙人床包組加價599元/加大雙人床包組加價699元換購1款。

限量後背包

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

限量側背包

快閃購：消費不限金額+599元換購1款。

限量零錢包

快閃購：消費不限金額+299元換購1款。

限量1000片拼圖

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。