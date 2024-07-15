香港夏日旅遊季節來臨，推出一系列活動與優惠迎接遊客。其中包「夏日三重禮」交通勸、餐飲券、零售優惠券免費發放，此外還有話題度超高的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，於7月13日登場，為訪港粉絲帶來多重驚喜。



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香港旅遊發展局為訪港過夜粉絲準備了50萬份「夏日三重禮」，每份價值超過港幣500元。這些禮包包括交通觀光優惠券、餐飲消費折扣和零售購物優惠。交通優惠券可選擇港鐵機場快線單程車票、港鐵遊客全日通等，餐飲和零售方面，消費滿港幣200元即可享受減港幣100元的優惠。只要憑住宿訂單、來回機票、火車、巴士或船票，證明在港逗留一晚或以上，通通都符合領取資格。





超高人氣的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展的全球首站選在香港，展期從7月13日至8月11日。雖然室內收費展區的門票已售罄，但主辦單位也推出了兩大免費展區。其中「100%多啦A夢户外展區」展出全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，以及多位多啦A夢親友的1:1原大雕塑，與維港天際線輝映。另外「100%星光大道」則是向香港電影致敬，多啦A夢與大雄等動漫角色，滿滿的多啦A夢讓粉絲拍個夠。





此外，香港還將舉辦多啦A夢無人機匯演。繼5月的全球首場匯演獲得熱烈反響後，主辦單位宣佈將於7月20日在維港上空再度舉行第二場匯演。一千架無人機將化身為各式多啦A夢經典場景與造型，為觀眾帶來一場視覺盛宴。匯演將在星光大道附近舉行，讓更多市民和粉絲可以盡情觀賞，感受多啦A夢的無限魅力。





訪港過夜旅客專屬「夏日三重禮」活動資訊

活動期間：即日起至2024年9月15日

派發日期：2024年7月11日起開始派發

領取資格：訪港旅客憑旅遊證件正本，住宿訂單、來回機票、火車、巴士或船票，證明在港逗留一晚或以上，皆合資格領取。

優惠券內容：

交通觀光優惠券（買一送一/優惠價港幣20元）五擇一

餐飲優惠券（消費滿港幣200元即減港幣100元）

零售優惠券（購物滿港幣200元即減港幣100元）



100%多啦A夢&FRIENDS 活動資訊

活動期間：2024/07/09-08/08

活動地點：中環元創方 (PMQ)、中環碼頭、中環閣麟街（近荷李活道）、中環遮打花園、山頂凌霄閣、灣仔海濱公園「水上運動及康樂主題區」、廟街榕樹頭 (油麻地社區中心休憩花園)、香港藝術館、西九文化區及觀塘海濱公園。