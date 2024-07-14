2024年暑假，香港潮玩品牌TOYZEROPLUS攜手罐頭豬LuLu為粉絲帶來一場視覺與情感的雙重盛宴。「好豬多超級市場」快閃店於台中大遠百11樓盛大開幕，從7月9日持續到8月5日，為期28天。店內不僅有新推出的海洋系列盲盒和生日系列週邊商品，還有多達15項的大型扭蛋機和主題拍貼機，1.6公尺的等身罐頭豬LuLu更是現場的焦點，吸引大量粉絲前來打卡。



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進入「好豬多超級市場」，粉絲首先會被1.6公尺高的巨型罐頭豬LuLu迎接，其呆萌的模樣令人心生愛憐。店內環境佈置如同超市，滿滿的日常用品和零食牆，罐頭豬LuLu化身不同角色，或是拿著購物籃，或是準備結帳，活潑的場景設計讓粉絲仿佛進入了一個療癒的購物天堂。此外，店內還特別設置了雙層生日蛋糕台和超市冰箱情境區，增添購物的趣味。







在「好豬多超級市場」中，粉絲們可以發現豐富多樣的罐頭豬LuLu周邊商品。新推出的海洋系列盲盒包括水手、船長LuLu和變身小海豹、河豚的可愛模樣，還有隱藏版的漂流瓶LuLu等待被發現。此外，生日系列也同步上市，包括軟萌的生日Lu毛絨公仔和生日主題的立體卡片、貼紙等。更有特色的加購商品如罐頭豬LuLu眼鏡布、毛絨髮圈，以及各式吊飾和帽子等，讓粉絲能夠選購到多樣化的商品，帶回家中增添樂趣。





罐頭豬LuLu好豬多超級市場－台中大遠百期間限定店

社群互動是「好豬多超級市場」的一大亮點。粉絲只需在社交媒體上打卡並追蹤官方帳號，即可免費獲得罐頭豬LuLu和其他角色的造型貼紙。此外，滿額贈活動更是豐富，消費達特定金額即可獲得限量禮品，如經典系列的收藏卡、小廚師絨毛玩具、或是更高級的變裝系列電腦包等。這些禮品不僅具有收藏價值，也是對粉絲支持的一種回饋，讓每位來店的粉絲都能感受到滿滿的誠意和喜悅。

活動地點：台中大遠百 主題廣場11F（台中市西屯區臺灣大道三段251號）

展售日期：2024年7月9日（二）至8月5日（一）

入場方式：免費入場



罐頭豬LuLu好豬多超級市場 推薦周邊組合

Gamania ChatGPT, 應用程式, 1 分鐘, 已編輯

推薦周邊組合：

1、「生日Lu毛絨公仔＋生日信紙」享方案價 NTD 999。

2、「海洋絨毛掛件（鯊魚／海豹／珍珠）＋果凍包」享方案價 NTD 850，7月13日起發售。

3、「收藏卡一包」可加價NTD 159購買卡簿一本。

4、「海洋盲盒端盒」送馬口鐵徽章+徽章收納袋一組，方案價NTD 3,040，7月13日起發售。

5、「蜜蜂小恐龍系列」，單組限時價NTD 1,200；3組限時價NTD 3,000。





罐頭豬LuLu好豬多超級市場 滿額贈活動

消費滿NTD 1,000贈「罐頭豬LuLu經典系列－收藏卡1張」。

消費滿NTD 2,000贈「罐頭豬LuLu小廚師+袋裝吐司1組」（海洋盲盒系列除外）。

消費滿NTD 3,500贈「罐頭豬LuLu20cm絨毛玩具－小飛豬1個」。

消費滿NTD 5,000贈「罐頭豬LuLu變裝系列－電腦包1個」。

消費滿NTD 1,000贈「吃貨恐龍－零錢卡夾包（草莓雷龍款／蘋果雷龍款）1個」。

消費滿NTD 2,000贈「吃貨恐龍 - 仿皮件資料夾1個」。

消費滿NTD 3,500贈「吃貨恐龍 - 不鏽鋼水杯（龍龍款／雷龍款）1個」。

消費滿NTD 5,000贈「吃貨恐龍 - 造型抱枕1個」。



罐頭豬LuLu好豬多超級市場 打卡送活動

1、每日不限消費金額，上傳與超大罐頭豬LuLu的合照至Instagram限時動態，及標註@TOYZEROPLUS_TW官方Instagram，即可免費獲得罐頭豬LuLu造型貼紙。



2、每日不限消費金額，追蹤TOYZEROPLUS台灣官方Instagram及台灣官方LINE，即可免費獲得吃貨恐龍、PP X BABY造型貼紙。



詳細活動規範及供應情形，依 TOYZEROPLUS 官方公告為準。