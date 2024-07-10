台中海景免費打卡！暑假許多人歐會聚集到海邊玩水、踏浪，不只情侶約會、親子戲水也超適合。窩客島這次整理台中5大海景免費拍，走邊台中海線景點，從超高人氣高美濕地、大安濱海樂園，以及在地梧棲漁港、麗水漁港、松柏港沙灘，只要避開最炎熱的中午時分，下午前往就能享受絕美海景、夕陽景觀。







台中海景必拍：高美濕地、麗水漁港

台中海線包含大安、大甲、外埔、沙鹿、清水、梧棲、龍井及大肚區，沿海各地都有熱門的看海、玩水景點，其中想到「台中看海」第一個景點絕對會是「高美濕地」，浪漫的風車、日落，許多台中人一定都在這裡約會過，此外高美濕地的生態體驗、露營活動，也是近年熱門的親子景點之一。





▲圖片來源：「紫色微笑」於窩客島分享之文章。



龍井區「麗水漁港」擁有百年歷史、但隨著發展逐漸沒落，現在麗水漁港不再有捕魚船隻停靠，反而將廢棄的海巡檢哨站改造，變成充滿異國風情的地中海藍白建築，搭配觀景平台、以及附近的自行車道，變成腳踏車驛站打卡點，在這裡能享受到南歐風情、眺望海平面，成為海線必拍卡點。





▲圖片來源：「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享之文章。

台中海景必玩：大安濱海樂園、松柏港沙灘

如果帶著大朋友、小朋友，一定要先衝「大安濱海樂園」玩水，沙灘的沙質偏細、有綿延數百公尺的大片沙灘，除了孩子們可以玩水、玩沙，也是「衝浪、風箏衝浪」等海上運動的熱點。而相距不遠的「松柏港北堤沙灘」，同樣擁有綿延的海岸線，可以玩沙、衝浪，也能欣賞夕陽美景，讓大小朋友盡情玩耍放電。





▲圖片來源：「紫色微笑」於窩客島分享之文章。



台中海景必逛：梧棲漁港

台東海線景點不能忘記「梧棲漁港」，其實梧棲漁港不在梧棲區、而在清水區，開車導航一定要注意。梧棲漁港近年推行休閒漁業政策，除了原先漁港的功能之外，更增添了觀光、娛樂功能，在梧棲市場裡可以品嚐美食、享受新鮮漁獲料理，同時也能在港邊欣賞夕陽、漁船景色，增添在地文化氣息。





▲圖片來源：「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享之文章。



高美濕地 景點資訊

地址：台中市清水區大甲溪出海口高美濕地



麗水漁港 景點資訊

地址：台中市龍井區三港路27之28號



大安濱海樂園 景點資訊

地址：台中市大安區福住里北汕路86巷1號



松柏港沙灘 景點資訊

地址：台中市大甲區船頭埔號海堤雷公號埤交界處



梧棲漁港 景點資訊

地址：台中市清水區海濱里北堤路30號