台南5大海景打卡點，一次收下！位在台灣最西側的台南的海，寬廣又浪漫，在炎炎夏日除了是親子玩水熱點，也是看夕陽的浪漫約會聖地。這次窩客島整理台南5打海景打卡點，浪漫燈塔、海提、海岸沙灘，還有最夯漁光島，通通帶你先筆記。







熱門必拍：漁光島海景

提到台南海景，許多人第一個想到的就是安平「漁光島」，只透過一座橋與市區相連，交通方便、是許多人到台南看海、看日出的熱點，漁光島看得到夕陽映出的月牙灣景象，來有木麻黃森林、漁光路綠色隧道，通通都是美拍熱點。假日會有許多遊客朝聖，建議提早規劃交通方式、並且抓準時間拍美照。





▲圖片來源：上圖「丹尼的吃喝玩樂」、下圖「靜香EAT」於窩客島分享之文章。



安平順遊：安平新北堤、安平港

安平不只有超人氣漁光島海景，安平也有隱藏版「安平新北堤」360度海景打卡點，不只是海釣區域，也可以沿著海提散步，像是走進海中間欣賞環景、無死角的台南海景。如果不想走太遠，在安平港「林默娘公園」也是看海的推薦點，近期IG超夯「大魚的祝福」造景也能順遊拍美照。





▲圖片來源：上圖「懷陞足跡」、下圖「Pudding's Life」於窩客島分享之文章。

美拍話題：國聖燈塔、青鯤鯓漁港生命之樹

全台最西側的打卡地標「國聖燈塔」，是黑白相間的鋼架結構，四周廣闊的沙灘、沙丘像是沙漠一樣的景色，藍天、海景一望無際，讓人拍出更文青的打卡美照。如果想走網美風格，在人氣看海景點「青鯤鯓漁港」周遭，還有新造景「生命之樹」，純白扇形的生命之樹造景，在出海口打造最美地標。





▲圖片來源：上圖「阿萍阿裕玩樂誌」、下圖「小風o」於窩客島分享之文章。





漁光島 景點資訊

地址：台南市安平區漁光路



安平新北堤 景點資訊

地址：台南市安平區



林默娘公園 景點資訊

地址：台南市安平區安億路250號



國聖燈塔 景點資訊

地址：台南市七股區西堤堤坊



生命之樹 景點資訊

地址：台南市將軍區