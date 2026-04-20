CoCo國際珍奶節！珍奶節33元珍珠奶茶，CoCo葡萄柚果粒茶買一送一快閃開喝。

CoCo都可推出葡萄柚果粒茶買一送一與珍奶節66元優惠，編輯張人尹表示，粉絲先搶4/22買一送一優惠、再搶4/29-4/30珍珠奶茶優惠，通通不能錯過。
國際珍奶節，珍奶優惠開喝！這次CoCo為了慶祝430國際珍奶節，特別在4/29-4/30推出限時2天活動，珍奶2杯組合66元，讓珍奶控、飲料控準時開喝。同時在4/22週三好友日，更祭出超人氣「葡萄柚果粒茶(L)」買一送一優惠，用人氣果茶幫飲料控粉絲消暑，最適合上班揪團訂飲料開喝。
葡萄柚果粒茶買一送一限時開喝CoCo都可在4/22週三好友日推出買一送一優惠，當天只要透過coco官方LINE領券，即可享「葡萄柚果粒茶(L)」買一送一優惠，2杯只要70元，相當於單杯35元。每人最多可領2張券，一次可入手4杯，並且糖度與溫度皆可自行調整，讓粉絲可以和同事朋友一起分享。
國際珍奶節66元入手2杯大珍奶迎接國際珍奶節，CoCo都可於4/29-4/30推出限時2天活動，粉絲可用66元入手2杯珍珠奶茶(大杯)，平均一杯33元。活動採線上與門市同步進行，不限購買組數，讓粉絲可以自由安排想喝的份量。珍珠搭配阿薩姆奶茶的經典組合，維持熟悉風味與口感，糖度與溫度同樣可自選，珍奶控的主場一定要喝到。
CoCo都可 4/22週三好友日優惠活動日期：2026/4/22 00：00後即可在線上平台領券預訂
活動平台：透過官方LINE https://maac.io/1HR0Q線上點購
活動內容：領券可享「葡萄柚果粒茶」第二杯0元，2杯只需70元!每人可領2張券(=4杯飲料)，糖度、溫度由顧客選擇，數量有限，售完為止，優惠恕不併用。
CoCo都可 國際珍奶節優惠
活動日期：2026/04/29-4/30，都可訂線上平台與臨櫃點餐皆適用
活動內容：珍珠奶茶(大杯)2杯優惠價66元，每人不限杯數，售完為止。