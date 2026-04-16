2026日本旅遊懶人包！京都住宿稅、機場退稅新制與入境Jesta規定全攻略。

2026年日本觀光邁入制度重整元年，從稅務結構到數位通關皆迎來史上最大變革。資深編輯李維唐指出，這波轉型核心在於「以價格分流人潮」，未來旅日不再僅是比拚預算，更考驗旅人對新制的資訊掌握度，唯有提前規劃才能在萬物齊漲中保住旅遊品質。

隨著全球觀光潮大爆發，2026年的日本旅遊市場正經歷一場前所未有的制度重寫。過去那種拿著護照、買張機票就能「說走就走」的隨興感，正逐漸被精準的預算控管與數位申報程序取代。從京都高昂的住宿附加費，到全面結構化的機場退稅流程，日本政府正透過政策導向，重新定義觀光客的行為模式。這不再只是單純的漲價，而是一場關於資源分配與環境永續的深度轉型。



▲一家大小在機場辦理退稅手續，準備開心展開旅程。 / 圖：AI生成、窩客島整理

稅制海嘯襲來：京都住宿稅與離境稅雙重夾擊

2026年計畫前往京都的旅人，第一堂課就是重新精算住宿預算。為了緩解過度觀光帶來的城市壓力，京都正式調漲住宿稅，高端旅宿每晚最高需加收10000日圓，相當於住宿一晚就要額外支出約2000台幣。這項政策明顯針對高消費族群，旨在將觀光收益回流至城市維護，而平價旅館受到的波動則相對較小。此外，長年實施的「國際觀光旅客稅」也從1000日圓提高至3000日圓，這筆費用會直接內建在機票價格中，意味著每一位離開日本的旅客，都在為日本的交通與環境維護成本買單。



▲情侶在精緻復古的飯店大廳辦理入住，享受浪漫假期。 / 圖：AI生成、窩客島整理

邊境管理數位化：Jesta入境預審與機場退稅新邏輯

未來入境日本，光有護照是不夠的。針對長期滿載的機場審查，日本正規劃推動「Jesta」制度，要求旅客在登機前先完成護照與行程審核。這與現行的Visit Japan Web不同，Jesta是具備強制性的「登機門檻」，預估費用約3000日圓。而在購物流程上，2026年11月將迎來史上最大變革，過去店內直接免稅的便利將消失，改為「機場統一辦理」。旅客需先支付含稅價格，並在離境前預留時間於機場掃描護照、核對商品後領取退稅。雖然取消了繁瑣的「免稅防破袋」讓行李更好打包，但旅客必須提早至少3小時抵達機場，以確保退稅流程順暢。

交通神卡進化與新幹線震撼彈：西瓜卡轉型與鹿兒島優惠

日本國民交通卡Suica在2026年正式迎來數位轉型，不僅儲值上限提升至30萬日圓，更導入QR Code支付與人臉辨識進出站技術，卡片實體感將逐漸消失。然而，最令老粉絲不捨的是陪伴20多年的企鵝吉祥物正式退役。在區域旅遊方面，為了振興復甦較慢的九州，政府祭出強大誘因，6月起從博多搭乘新幹線前往鹿兒島，台灣旅客有機會獲得單程免費補助。這項政策雖然引發在地稅金運用的爭議，但也確實成功吸引旅人將目光從擁擠的黃金路線轉向充滿自然能量的南國日常。

安全規範與雙重價格：行動電源禁令與觀光定價策略

航空安全在2026年進一步收緊，日本國內線規定每人僅限攜帶2顆100Wh以下的行動電源，且全面禁止在機上使用或充電。這對於依賴數位設備的現代旅人來說，電力焦慮將成為新的挑戰。此外，「觀光雙重價格」也正式檯面化，針對餐飲與部分觀光服務，外國旅客可能需要支付高於本地人2倍的價格。這反映出日本在觀光過熱下，試圖透過價格機制替在地住民保留生活空間的現實考量。



▲旅客在機場整理行李，仔細檢查隨身物品，確保符合搭機規定。 / 圖：AI生成、窩客島整理

鐵路票券結構重組：JR Pass告別無腦購買時代

JR Pass在2026年完成最後一波結構性調整，JR東日本全面整合區域票券，推出新版「JR EAST PASS」。過去那種橫跨全日本的長途移動模式，在票價大幅調漲後已不再具備CP值優勢。現在的旅遊趨勢更傾向於「區域深度旅遊」，引導旅客留在特定縣市進行深度消費。建議未來出發前，務必使用路線試算工具，針對行程需求精算單買車票或購買區域型Pass的差額，告別過去「買到賺到」的盲目消費時代。

2026 日本旅遊 10 大核心變革重點

京都住宿稅大幅調漲

高端旅宿每晚最高課徵 10,000日圓（約 2,000台幣），預算分配需重新精算，平價住宿影響較小。

入境新制 Jesta 預審系統

效仿美國 ESTA 模式，旅客登機前須先完成線上資料審核，未通過者可能無法登機，預估申請費 3,000日圓。

機場統一辦理退稅

取消店面直接免稅制，改為「先含稅購買、機場查驗後退稅」。建議離境當天提前 3小時 抵達機場處理。

國際觀光旅客稅調升

離境稅由 1,000日圓調漲至 3,000日圓，費用直接反映於機票價格中。

西瓜卡 Suica 數位化轉型

儲值上限提升至 30萬日圓，導入 QR Code 支付與人臉辨識，但經典企鵝吉祥物將正式退役。

行動電源攜帶限令

日本國內線嚴格限制每人最多攜帶 2顆（100Wh以下），且禁止在飛行途中使用或充電。

免稅防破袋全面取消

2026年11月起取消透明封箱膠袋，旅客可自由整理行李空間，不再區分一般品與消耗品。

觀光雙重定價制

針對熱門景點餐廳或服務，外國旅客可能面臨比在地人高出 2倍 的標價，用以平衡觀光負荷成本。

JR Pass 結構性重整

全國版與部分區域票券漲價，營運模式由「全日跨區」轉向「區域深度旅遊」，建議依路線重新試算 CP 值。

鹿兒島新幹線免費優惠

6月起針對台灣等特定旅客提供博多至鹿兒島單程補助，原價 11,500日圓 交通費有望降至 0元。