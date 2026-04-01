李多慧現身應援！百吉50週年推孔雀餅乾雪糕與沙士棒棒冰，重現台味童年回憶殺。

百吉Poki邁入50週年，以經典進化與創新聯名策略深耕台灣冰品市場。資深編輯李維唐表示，品牌能跨越半世紀，關鍵在於成功將懷舊情感轉化為現代潮流。透過與孔雀餅乾等在地品牌強強聯手，百吉不僅在視覺上與時俱進，更在風味上建立起難以取代的權威性與競爭力。

在台灣人的夏日記憶裡，總有一抹色彩鮮豔且沁涼入心的身影，那是陪伴無數世代成長的國民冰品百吉Poki。創立於1977年的百吉，在2026年正式迎來品牌50週年的重要里程碑。台隆集團董事長黃教漳感慨地表示，品牌能走過半世紀，關鍵在於對品質的堅持、對消費者的理解以及對創新的持續投入。這份精神讓百吉從70年代的棒棒冰、80年代的金手指，一路進化到如今琳瑯滿目的聯名雪糕，成為台灣人生活中不可或缺的情感連結。



▲Poki 百吉經典冰品全面換裝，並推出沙士棒棒冰、孔雀餅乾雪糕等多款創新新品應戰夏日 。圖／Poki 百吉提供；窩客島整理

經典與創新的完美共鳴，全新視覺與味覺的雙重饗宴

邁向下一個50年，百吉不僅在口味上大玩創意，更在視覺形象上展現與時俱進的活力。本次慶祝活動中，品牌將深受大眾喜愛的暢銷經典，如布丁雪糕、巧克脆皮雪糕及冰沁蘇打雪糕全面更換新包裝，整體視覺更加亮眼俐落，就連品牌吉祥物也改版登場。這種在傳承中尋求突破的做法，讓老字號品牌煥發新生，完美詮釋了經典進化與創新並進的實力。



▲深受消費者喜愛的暢銷經典雪糕更換亮眼新包裝，以俐落設計展現品牌嶄新活力形象 。圖／Poki 百吉提供；窩客島整理

李多慧三度應援，現場重現「百吉好棒棒」應援舞

活動現場最受矚目的焦點，莫過於品牌好友啦啦隊女神李多慧的現身。李多慧三度為百吉應援，現場大跳動感十足的「百吉好棒棒」應援舞，以招牌魅力炒熱全場氛圍。李多慧笑言，能體驗台灣人的童年回憶非常開心，她甚至現場模仿起台灣人夏天吃冰的逗趣模樣。為了更融入在地文化，她還學會了用台語讚美包裝「變水啊」，展現出極致的親民感與台式互動。



▲啦啦隊女神李多慧分享對百吉新品的期待，大讚新包裝設計亮眼並許願未來有更多驚喜口味 。圖／Poki 百吉提供；窩客島整理

懷舊新滋味強襲，沙士棒棒冰與孔雀餅乾雪糕引領潮流

在產品研發方面，百吉今年夏天推出的新品極具點擊誘因。首推具有強烈柑仔店復古風格的沙士棒棒冰與橘子棒棒冰，讓人在入口瞬間彷彿回到童年。此外，最引發社群討論的莫過於與國民零食聯名的孔雀餅乾雪糕，完美保留了純粹的雞蛋香氣與耐吃風味。針對喜愛咀嚼系的消費者，紅豆雙Q雪糕則集結了紅豆顆粒、Q彈白玉與古早味粉粿，三重配料堆疊出的豐富口感，讓每一口都充滿驚喜。



▲李多慧在展示牆前再現招牌「百吉好棒棒」應援舞，以滿滿活力傳遞品牌的青春與歡樂 。圖／Poki 百吉提供；窩客島整理

Poki 百吉 50 週年里程碑

活動時間：2026 年 4 月 8 日起

活動內容：慶祝品牌成立 50 週年，推出系列經典冰品新包裝與創新新品

店家資訊：7-ELEVEN、全家、全聯、家樂福等各大通路

官方網站：https://www.poki.com.tw/

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