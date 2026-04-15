帶媽媽去花蓮賞金針花，入住福容海景房5,000元有找，舒壓SPA與頂級桌菜全攻略

2026年母親節將至，許多家庭開始規劃溫馨聚會。資深編輯李維唐表示，現代人更重視休閒與健康的結合。福容花蓮店今年巧妙整合太平洋海景住宿與舒壓SPA，不僅滿足口腹之欲，更提供身心療癒，是具備深度質感的過節選擇。

隨著溫馨5月將至，如何為辛勞一整年的母親規劃一場難忘的慶典，成為許多子女心中的年度大事。福容大飯店花蓮店今年特別整合海景住宿、舒壓SPA與精緻澎湃美食三大元素，正式推出「寵愛女神月」系列活動，要在依山傍海的東台灣，為全天下的母親打造專屬的頂級款待。這場為期一個月的盛宴，不僅僅是餐飲與住房的結合，更是一場深度療癒的身心之旅，讓媽媽在太平洋的濤聲與豐盛的海味中，感受最深刻的謝意。

▲母親節桌菜饗宴澎湃升級，主廚特別將御膳龍虎斑、伊比利豬肋排等頂級食材入菜 。 圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島編輯李維唐整理



海景客房與專業SPA，開啟寵愛女神舒壓之旅

對於平日忙於家務或職場的母親來說，深度的放鬆才是最珍貴的禮物。福容花蓮店於2026/5/1至5/31限定推出「2026母親節-媽咪我最大！寵愛舒壓假期」住房專案，雙人入住海景客房每房4,899元起，且貼心地提供週五與週日不加價的超值優惠。入住期間，母親只需推開窗簾，便能將太平洋的無敵海景與絕美日出盡收眼底。專案更重磅加碼，每房贈送一位40分鐘SPA身體舒壓療程，透過專業芳療師的細膩手法，徹底排解身心緊繃。此外，客房內特別備有2罐正官庄活氣人蔘飲，讓媽媽從入住的第一刻起，就能補充滿滿元氣。

▲指定母親節專案特別加碼，每房贈送一組40分鐘專業身體舒壓課程 。 圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島編輯李維唐整理

星級主廚操刀女神盛宴，伊比利豬與龍虎斑入菜

在餐點規劃上，福容花蓮店展現了精湛的廚藝實力，自即日起至2026/05/31推出兩款層次豐富的母親節桌菜。「馨愛女神宴」十人份10,800+10%元，以匯聚山珍海味的宮廷御膳佛跳牆為核心，搭配爐烤蜜汁伊比利豬與蟲草甘露龍虎斑，將在地漁獲與頂級肉品完美結合。主食則選用鮮嫩白蝦糯米飯，每一口都盈滿鮮甜與香氣。而針對追求更高質感的家庭，則可選擇12,800+10%元的「尊榮女王席」，冷盤升級為藥膳醉鮮鮑與川味舒肥嫩雞胸，熱菜更有位上服務的上湯魚翅佛跳牆，並額外獲贈紅酒1瓶，為團圓午晚餐營造優雅的節慶儀式感。

▲馨愛女神宴十人桌菜僅需10,800+10%元起，並加贈正官庄活氣人蔘飲補元氣 。 圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島編輯李維唐整理



田園西餐廳海鮮吃到飽，多元選擇滿足家庭聚會

若家族聚會人數較少，或偏好自由挑選多樣化料理，田園西餐廳的自助晚餐是絕佳選擇。在5月9日母親節當日，餐廳特別推出每人1,280+10%元的節慶優惠價，菜色網羅松葉蟹腳與三點蟹等現撈海鮮，讓喜愛海味的媽媽能盡情享用。除了澎湃海鮮，主廚更利用花東在地特色食材，創作出多道中西合璧的創意佳餚與手工甜點。這種輕鬆溫馨的用餐形式，適合不同年齡層的家庭成員，讓老少咸宜的美味成為母親節最動人的背景。

▲田園西餐廳自助晚餐提供松葉蟹腳與三點蟹無限供應，適合小家庭輕鬆過節 。 圖／福容大飯店花蓮店提供；窩客島編輯李維唐整理

漫遊東台灣賞花地圖，金針花海與雪白桐花齊放

除了飯店內的精采行程，福容花蓮店也建議旅客利用4月至6月的賞花季，帶媽媽走入自然的懷抱。此時南華林業園區的桐花正值盛開，如雪片般落下的潔白花瓣，勾勒出浪漫的森林小徑。而位於吉安鄉的嘉德花田則是5月不可錯過的私房景點，這裡種植了珍稀的五彩金針花，又名萱草，正是代表母親之花。透過飯店提供的專業住宿配套，搭配戶外悠閒的賞花行程，讓花蓮的山海與花語，代您對媽媽說出那句最深切的感謝。





2026母親節-寵愛女神！母親節桌菜優惠

活動時間： 即日起至2026/05/31

活動內容：

馨愛女神宴： 每桌10,800+10%元（10人份），菜色包含爐烤蜜汁伊比利豬、蟲草甘露龍虎斑、山藥枸杞燉全雞等 。

尊榮女王席： 每桌12,800+10%元（10人份），包含藥膳醉鮮鮑、上湯魚翅佛跳牆、紅酒1瓶 。

限定加碼： 預訂上述桌菜每桌加贈果汁2瓶及正官庄活氣人蔘飲2瓶 。

自助晚餐優惠： 2026/05/09當日每人1,280+10%元，享松葉蟹腳、三點蟹等海鮮吃到飽 。

2026母親節-媽咪我最大！寵愛舒壓假期

活動時間： 2026/05/01至2026/05/31

活動內容：

住房優惠： 雙人入住海景客房每房4,899元起，週五及週日入住不加價 。

專屬寵愛： 每房贈送1位40分鐘SPA身體舒壓療程（需3天前預約）及正官庄活氣人蔘飲2瓶 。





福容大飯店 花蓮店

電話： 03-823-9988

地址： 花蓮市民生路51號