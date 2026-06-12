無咖啡因飲料新歡！COMEBUY輕麥決明茶領軍6新品，聯名遊戲「鳴潮」喝飲料送虛寶。

COMEBUY輕麥決明系列於2026/6/16上市，主打無咖啡因特色，並攜手《鳴潮》推出聯名杯身與限定周邊。編輯張人尹表示，飲料控與玩家都值得關注。

無咖啡因手搖杯新歡！近年「無咖啡因」飲品備受關注，為了讓飲料控不分時間都能盡情享受手搖杯，這次COMEBUY於6/16起推出全新「輕麥決明系列」，主打無咖啡因特色，一口氣帶來6款新品，從純茶、奶茶到冬瓜鮮奶等不同選擇都有，讓不想攝取咖啡因的粉絲也能輕鬆享受手搖飲。這次品牌同步攜手開放世界動作遊戲《鳴潮》展開聯名合作，從限定角色杯身到多款收藏周邊一次登場，飲料控、遊戲迷這次通通要衝。



▲COMEBUY推出全新輕麥決明系列，以無咖啡因特色作為主打，帶來6款全新飲品選擇。

▲COMEBUY攜手《鳴潮》推出聯名活動，限定杯身與收藏周邊同步登場吸引粉絲關注。

輕麥決明系列主打無咖啡因更安心

▲OMEBUY同步推出輕麥冬瓜凍加料新品，提供粉絲更多搭配選擇與口感層次。

本次推出的「輕麥決明系列」以大麥與決明子現點現萃製成，希望滿足不喝咖啡因的族群需求。系列包含純茶類「輕麥決明茶」、夏天必喝清爽累「輕麥冬瓜凍飲、輕麥冬瓜檸檬」，以及奶茶控必喝的「輕麥決明奶茶、輕麥決明拿鐵、輕麥冬瓜鮮奶」等6款飲品，另外還同步推出加料新品「輕麥冬瓜凍」，讓粉絲搭配飲品時有更多口感變化。





鳴潮聯名杯身虛寶卡與限量周邊同步送

▲COMEBUY指定聯名飲品可獲得《鳴潮》角色杯身與遊戲虛寶卡等限量好禮。

北中南主題店同步登場也持續支持公益

▲COMEBUY推出角色杯墊與保冷飲品雙杯袋，提供玩家收藏與日常使用需求。





COMEBUY 輕麥決明系列 新品資訊

COMEBUY 鳴潮聯名活動

特別的是，此次COMEBUY更聯名遊戲《鳴潮》，在活動期間購買指定飲品「輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明拿鐵」任一杯，即可獲得隨機聯名角色杯身與遊戲虛寶卡。單筆購買2杯以上聯名輕麥飲品，還能再獲得限量角色杯墊，購買3杯以上則加碼贈送保冷飲品雙杯袋。從角色杯款到實用周邊一次集結，讓玩家在喝飲料之餘也能享受收集樂趣。除了聯名商品之外，COMEBUY也將於北中南打造3家《鳴潮》限定主題店，並規劃主題日活動，粉絲到店完成指定任務即可獲得限量贈品，現場也將有Coser互動同樂。另一方面，COMEBUY DREAM小巨蛋公益門市也加入本次聯名行列，持續提供身心障礙調茶師公平就業機會。品牌希望透過聯名活動與實際消費行動，讓粉絲支持喜愛遊戲之餘，也能一起參與公益並傳遞溫暖力量。上市日期：2026/06/16起品項及價格：輕麥決明茶 (L杯/50元)輕麥冬瓜凍飲 (L杯/50元) (免費加料「輕麥冬瓜凍」乙份)輕麥決明奶茶 (L杯/60元)輕麥冬瓜檸檬 (L杯/60元)輕麥決明拿鐵 (L杯/75元)輕麥冬瓜鮮奶 (L杯/80元)加料：輕麥冬瓜凍 (乙份/10元)聯名時間：6 月 16 日至 7 月 15 日聯名活動：

聯名限定包裝

凡購買指定飲品，即可獲得《鳴潮》聯名角色杯一款（共四款，隨機盛裝提供，不單售空杯）。

指定飲品：輕麥冬瓜檸檬、輕麥冬瓜鮮奶、輕麥決明拿鐵（共三款）。



滿杯好禮三重送（周邊皆為限量，贈完為止） 購買 1 杯：贈「獨家遊戲虛寶卡」乙張。 購買 2 杯：贈「虛寶卡」乙張 ＋「限量角色杯墊」乙張（共四款，隨機不挑款）。 購買 3 杯（含以上）：贈「虛寶卡」乙張 ＋「限量角色杯墊」乙張 ＋「保冷飲品雙杯袋」乙個。



