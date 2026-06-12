大人系精緻點心！W飯店Seasons把台灣小吃變時髦了，五款椒焦酥餅顛覆法式想像。

現代人生活講求儀式感，精緻餐飲更吹起台法混血風潮。台北W飯店現代法式餐廳Seasons by olivier e.翻玩台灣傳統小吃胡椒餅，推出全新椒焦酥餅，把糯米椒、馬告等辛香揉合法式烘焙。資深編輯李維唐表示，這種將在地日常風味以頂級法式手法轉化的手法，不僅拉近了精緻法菜與台灣饕客的距離，更成功為現代人的微醺與下午茶時光，創造出兼具話題與深度的餐飲新標竿。

在忙碌的城市生活裡，我們總在尋找能讓自己慢下來、好好享受當下的理由。這種生活中的儀式感，有時候一餐精緻的點心就能滿足。台北W飯店的現代法式餐廳Seasons by olivier e.，最近推出全新的「Déjà Food」系列「椒焦酥餅」。這系列點心最特別的地方，就是把台灣人從小吃到大、最熟悉的在地辛香記憶，用頂級的法式烘焙工藝重新包裝。看似日常的小點心，在法籍主廚的巧手詮釋下，變成一場質感滿滿的舌尖冒險，非常適合追求生活品味的你，來一場視覺與味覺的雙重饗宴。



▲台北W飯店現代法式餐廳Seasons by olivier e.重磅推出全新Déjà Food系列椒焦酥餅，以夜市傳統胡椒餅為靈感演繹五款台法混血精緻點心。圖／台北W飯店提供；窩客島整理

▲現代法式餐廳Seasons by olivier e.創辦人Olivier Elzer與台北W飯店行政副主廚葉城樂攜手合作，大膽翻玩台灣在地辛香料。圖／台北W飯店提供；窩客島整理

燉和牛臉頰的華麗變身，當法式紅酒遇見台灣糯米椒

走進時尚感十足的W飯店，Seasons by olivier e.這次把法國料理的浪漫優雅，注入了非常接地氣的台灣靈魂。最讓人驚艷的，絕對是這款「糯米椒」燉和牛臉頰酥餅，每顆售價268元。主廚特別挑選了質地軟嫩、帶有豐富膠質的和牛臉頰肉，加上波爾多紅酒用慢火細細燉煮，最後再融入台灣人餐桌上常見的糯米椒與黑芝麻來提味。咬下去的那一刻，酥脆到不行的餅皮配上飽含酒香的牛肉在嘴裡化開，糯米椒的微辣與紅酒的內斂厚度完美融合，層次感非常豐富。



▲融入波爾多紅酒與台灣糯米椒的燉和牛臉頰酥餅（左），以及搭配鮮美干貝蟹肉與綿長白胡椒的優雅酥餅（右）。圖／台北W飯店提供；窩客島整理

海鮮與白醬的法式呢喃，白胡椒與海中珍饈的優雅協奏

如果你偏愛海鮮的鮮甜，那這款「白胡椒」干貝蟹肉酥餅一定會正中你的紅心，每顆售價268元。主廚很大氣地在酥餅內餡塞滿了飽滿的干貝與鮮美蟹肉，接著用諾曼第白醬帶出濃郁滑順的奶香，再抹上一點法式芥末，最後用白胡椒那種溫和、帶著淡淡木質調的辛香來收尾。海鮮的清甜在白醬與胡椒的襯托下變得更有深度，精緻的擺盤光是看著就覺得心情很好，充滿了優雅的生活情調。想來點更有個性的風味衝擊嗎，這款「大紅袍花椒」雞肉酥餅以每顆188元的親民價格，要來挑戰你的挑剔味覺。主廚把法式料理經典的雞肝與鮮嫩雞肉拌在一起，還特別加入了台灣山林特產「半天筍」來增加爽脆的口感。最神來一筆的就是大紅袍花椒的運用，那股特有的酥麻感與香氣在嘴裡炸開時，半天筍的清脆剛好平衡了雞肝的濃郁，整個風味的起承轉合做得恰到好處。

▲帶有大紅袍花椒酥麻香氣的雞肉半天筍酥餅（左），與選用頂級AOP卡門貝爾等雙起司揉合黑胡椒、龍眼蜂蜜的大人系酥餅（右）。圖／台北W飯店提供；窩客島整理

當黑胡椒遇見雙起司，蜂蜜與海鹽的大人系甜點

除了鹹食讓人驚艷，這次的兩款甜點系酥餅更是下午茶或微醺時光的高光時刻。售價188元的「黑胡椒」雙起司酥餅，選用了頂級認證的AOP卡門貝爾起司與艾曼塔起司，再淋上天然的龍眼蜂蜜與法國海鹽。黑胡椒的微辣顆粒感，剛好點醒了起司的濃厚與蜂蜜的甜美，這種鹹甜交織的大人系風味，配上一杯紅酒，就是週末夜晚最療癒的精緻享受。最後一隻完美的句點，是售價148元的「馬告山胡椒」酥餅。主廚把香草籽卡士達和奶油起司融合，馬告特有的檸檬與香茅清香，幫濃郁的奶香注入了一抹森林般的輕盈空氣感，吃起來完全不膩口。



▲巧妙揉合馬告山胡椒檸檬清香與奶油起司的甜點系酥餅（左），五款色香味俱全的椒焦酥餅一字排開展現極致餐飲視覺（右）。圖／台北W飯店提供；窩客島整理





Seasons by olivier e.「Déjà Food」系列「椒焦酥餅」全新登場

活動時間：即日起開始供應，依台北W飯店現代法式餐廳Seasons by olivier e.官方公告為準

活動內容：現代法式餐廳Seasons by olivier e.翻玩台灣傳統胡椒餅，推出五款融入在地辛香料的法式酥餅。包含「糯米椒」燉和牛臉頰268元、「白胡椒」干貝蟹肉268元、「大紅袍花椒」雞肉188元、「黑胡椒」雙起司188元，以及「馬告山胡椒」卡士達148元。

訂位資訊：台北W飯店現代法式餐廳Seasons by olivier e.（台北市信義區忠孝東路五段10號10樓）

官方網站：https://www.marriott.com/zh-tw/hotels/tpewh-w-taipei/overview/（詳細菜單與即時訂位請洽台北W飯店官網）





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完這場驚艷的法式辛香饗宴後，不妨繼續探索城市裡更多觸動味蕾的精緻生活美學

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