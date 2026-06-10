台北大稻埕老派浪漫！90年波麗路西餐廳招牌雞排飯變身端午一口粽限時免費送。

迎來端午節，台灣最老西餐廳「波麗路西餐廳」大膽玩創意，把老饕最愛的招牌雞排飯變身一口粽。對此資深編輯李維唐表示，老字號餐廳透過創意思維翻轉傳統節慶美食，不僅成功拉近與年輕消費者的距離，更用優雅的洋食風味為大稻埕注入全新的飲食文化生命力。

端午節馬上就要到了，如果每年都吃傳統的南部粽或北部粽，今年不如來點不一樣的西式浪漫。台灣現存最老的西餐廳「波麗路西餐廳」，今年大膽玩起創意，把那碗讓無數老饕念念不忘的招牌「波麗路雞排飯」直接變身成充滿節慶感的一口粽。最棒的是這款一口粽只送不賣，從6月12日到6月19日端午節這段期間，消費者只要來店裡享用套餐，就能免費獲得一顆，讓大家熟悉的經典老味道，換上全新樣貌陪你過節。

▲將招牌雞排飯的精華完美包覆，小巧玲瓏的一口粽與傳統不鏽鋼飯盒內的經典洋食交織出新舊靈魂。圖／波麗路西餐廳提供；窩客島整理



大稻埕美食記憶與波麗路西餐廳傳奇

創立於1934年的波麗路西餐廳，可以說是一部活生生的台灣西餐文化演進史。店裡最招牌的靈魂料理，就是那碗完美融合洋風與台味的雞排飯。第一次聽到的朋友，可能會以為它是便當店那種炸得酥脆且撒滿胡椒粉的台式炸雞排。但實際品嚐過就會知道，波麗路的雞排飯反而更像高級鹹粥，同時帶著燉飯與燴飯的影子，這就是獨一無二的「波麗路流派」。這份飄香了快90年的獨特滋味，早就深深烙印在台北大稻埕的時光記憶裡。

獨家波麗路雞排飯製程與手藝大公開

這碗經典雞排飯之所以厲害，關鍵在於主廚對細節的講究。原本的飯底是特別混合了白米與糯米，創造出微微帶點黏牙的軟糯口感。米飯還要加入特製白醬與蔬菜湯汁長時間熬煮，讓每一粒米都吸飽高湯精華，吃得到蔬菜釋放的天然甜味。另一個主角香煎嫩雞，則是遵循傳統醃漬與煎烤手法，牢牢鎖住香濃肉汁，表皮煎到微焦，散發出淡淡的醬油與香料鹹香。最讓人驚艷的，莫過於最後淋在飯上的玉米醬，那濃郁程度簡直就是玉米濃湯的超級精華版。

▲淋上特製靈魂玉米醬的一口粽，將波麗路流派的風味層次精縮在精緻的一口大小之中。圖／波麗路西餐廳提供；窩客島整理

端午節創意粽子打造台西合璧舌尖盛宴

迎接端午節，主廚特別從這道招牌料理找靈感，精心研發出這款限時登場的「經典雞排飯一口粽」。這次主廚把米飯全面換成糯米，透過細心的炊飯工法蒸製，讓米粒完全吸收雞肉與高湯的香氣，接著把香煎嫩雞腿肉包進去，再用粽葉細心包覆成精緻小巧的一口粽造型。讓你點點頭且張大口，只需要一口就能完美品嚐到波麗路雞排飯豐富的層次感。波麗路董事長廖英鈞也感性地說，希望在保留老店傳統溫度的同時，也能用創意帶給顧客驚喜，讓新朋友和老顧客都能用最優雅且最特別的方式，品嚐這份大稻埕的專屬回憶。

台北懷舊西餐廳端午限時一週款待活動

為了回饋一直以來支持老店的饕客們，波麗路特別在端午節祭出這場限時一週的款待驚喜。活動從2026年6月12日星期五開始一直到2026年6月19日星期五為止，消費者只要來到民生西路的創始本店用餐，並且點選任意一款套餐，主廚就會免費招待你一顆限量的「經典雞排飯一口粽」。不管是想要重溫老派浪漫的老台北人，還是想來體驗復古洋食風味的年輕朋友，一定要好好把握這珍貴的一週，來大稻埕波麗路西餐廳，親自用舌尖體驗這場台西合璧的端午盛宴。

▲炊飯蒸製的軟糯米粒吸飽高湯，搭配表皮微焦的香煎嫩雞與經典玉米醬，幻化為台西合璧的端午盛宴。圖／波麗路西餐廳提供；窩客島整理







波麗路西餐廳創始本店「經典雞排飯一口粽」限時免費送

活動時間：2026年6月12日星期五至2026年6月19日星期五

活動內容：凡於活動期間內至門市用餐並點購任意套餐，即可免費獲得端午限定「經典雞排飯一口粽」乙顆

波麗路西餐廳創始本店

電話：0225550521

地址：台北市大同區民生西路314號

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完老字號西餐廳的創新點心之餘，不妨跟著我們的腳步，繼續探索大稻埕經典的在地美食

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