大稻埕老宅咖啡！ALL DAY大稻埕店彈珠汽水咖啡 麵茶卡布限定必喝，迪化街下午茶推薦。

ALL DAY ROASTING COMPANY進駐百年老屋，大稻埕店主打限定飲品與精品咖啡，結合在地文化推出特色餐食彈珠汽水咖啡、麵茶卡布必喝。大稻埕迪化街下午茶再加一！精品咖啡「ALL DAY ROASTING COMPANY」將百年街屋重新整理，保留原有歷史痕跡，並且推出帶有大稻埕懷舊風的限定飲品「埕町彈珠阿芙佳朵、埕町炙燒麵茶卡布」，讓這棟百年建築從過去南北貨貿易據點，到現在成為日常咖啡場景，吸引粉絲們朝聖，加入全新跑咖口袋名單。
百年建築細節保留 專屬咖啡杯藏巧思ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店座落於保留完整立面的街屋，外觀仍可見「莊義芳商行」字樣與稻穗、卷草、貝殼紋飾，室內則保留檜木樓梯、石灰牆面與水泥地坪，呈現老宅原始樣貌。特別的是，建築細節也呈現在ALL DAY大稻埕店的專屬咖啡杯上，還有冰飲搭配復古的花磚背離杯，粉絲們朝聖時點上一杯經典卡布奇諾或單品手沖咖啡，享受專屬於大稻埕的懷舊浪漫。
大稻埕限定飲品用在地記憶轉化咖啡風味為了呼應大稻埕過去南北貨文化，ALL DAY大稻埕店推出兩款限定飲品，以在地元素轉化成咖啡風味。其中「埕町彈珠阿芙佳朵」結合彈珠汽水、小美冰淇淋與經典濃縮咖啡，呈現清爽又帶層次的口感。另一款「埕町炙燒麵茶卡布」則將古早味麵茶融合濃縮咖啡，搭配國產鮮乳與炙燒黑糖，帶出溫潤焦香，讓粉絲用味覺感受大稻埕的文化記憶。
現作餐食與甜點加入讓咖啡時光更完整除了咖啡與限定飲品外，ALL DAY大稻埕店也規劃現作餐食，餐點包含「黑胡椒牛肉沙拉」搭配自製法式香蒜蛋黃醬，以及「黑胡椒牛肉可頌」佐墨西哥莎莎醬，提供鹹食選擇。甜點則有自製「香草巴斯克」，延續品牌簡單卻講究的風味設定。無論是輕食或甜點，都能搭配飲品滿足下午茶用餐需求。
四月底餐食登場二進空間同步開放更多體驗目前ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店已開放古宅一進空間，讓粉絲可以率先體驗老屋氛圍，而現作餐食預計於4月下旬正式開賣。接下來也規劃在4月底開放二進空間，增加更多座位區空間，同時導入現場演出活動，讓粉絲們更完整的體驗到大稻埕老宅的氣氛，以及新舊交融的空間體驗。
ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店 營業資訊地址：臺北市大同區迪化街一段117號
試營運營業時間：10:30-18:30
預計四月底開放更多座位、以及現場活動
ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店 推薦餐點
- 埕町彈珠阿芙佳朵 冰/250元
- 埕町炙燒麵茶卡布 熱/220元
- 黑胡椒牛肉沙拉 佐（自製）法式香蒜蛋黃醬 290元（預計四月底開賣）
- 黑胡椒牛肉可頌 佐（自製）墨西哥莎莎醬 250元 （預計四月底開賣）