大稻埕老宅咖啡！ALL DAY大稻埕店彈珠汽水咖啡 麵茶卡布限定必喝，迪化街下午茶推薦。

ALL DAY ROASTING COMPANY進駐百年老屋，大稻埕店主打限定飲品與精品咖啡，結合在地文化推出特色餐食彈珠汽水咖啡、麵茶卡布必喝。

▲ALL DAY ROASTING COMPANY進駐大稻埕百年街屋，結合迪化街氛圍打造全新下午茶場景，吸引粉絲朝聖打卡。（攝影：張人尹）



▲ALL DAY ROASTING COMPANY進駐大稻埕百年街屋，結合迪化街氛圍打造全新下午茶場景，吸引粉絲朝聖打卡。（攝影：張人尹）

百年建築細節保留 專屬咖啡杯藏巧思

▲ALL DAY ROASTING COMPANY專屬咖啡杯融入建築元素，搭配經典卡布奇諾成為粉絲必喝選擇。（攝影：張人尹）

大稻埕迪化街下午茶再加一！精品咖啡「ALL DAY ROASTING COMPANY」將百年街屋重新整理，保留原有歷史痕跡，並且推出帶有大稻埕懷舊風的限定飲品「埕町彈珠阿芙佳朵、埕町炙燒麵茶卡布」，讓這棟百年建築從過去南北貨貿易據點，到現在成為日常咖啡場景，吸引粉絲們朝聖，加入全新跑咖口袋名單。ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店座落於保留完整立面的街屋，外觀仍可見「莊義芳商行」字樣與稻穗、卷草、貝殼紋飾，室內則保留檜木樓梯、石灰牆面與水泥地坪，呈現老宅原始樣貌。特別的是，建築細節也呈現在ALL DAY大稻埕店的專屬咖啡杯上，還有冰飲搭配復古的花磚背離杯，粉絲們朝聖時點上一杯經典卡布奇諾或單品手沖咖啡，享受專屬於大稻埕的懷舊浪漫。





大稻埕限定飲品用在地記憶轉化咖啡風味

▲ALL DAY ROASTING COMPANY推出埕町彈珠阿芙佳朵，結合彈珠汽水與咖啡打造清爽層次口感。（攝影：張人尹）

現作餐食與甜點加入讓咖啡時光更完整

▲ALL DAY ROASTING COMPANY提供黑胡椒牛肉沙拉與可頌，搭配自製醬料滿足粉絲鹹食需求。（攝影：張人尹）



▲ALL DAY ROASTING COMPANY推出香草巴斯克甜點，讓粉絲下午茶搭配咖啡更完整。（攝影：張人尹）

四月底餐食登場二進空間同步開放更多體驗

▲ALL DAY ROASTING COMPANY將於4月底開放二進空間與演出活動，打造多元場域體驗。（攝影：張人尹）



▲ALL DAY ROASTING COMPANY保留莊義芳商行立面與老屋紋飾，呈現大稻埕百年建築細節魅力。（攝影：張人尹）

ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店 營業資訊

ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店 推薦餐點

埕町彈珠阿芙佳朵 冰/250元

埕町炙燒麵茶卡布 熱/220元

黑胡椒牛肉沙拉 佐（自製）法式香蒜蛋黃醬 290元（預計四月底開賣）

黑胡椒牛肉可頌 佐（自製）墨西哥莎莎醬 250元 （預計四月底開賣）

為了呼應大稻埕過去南北貨文化，ALL DAY大稻埕店推出兩款限定飲品，以在地元素轉化成咖啡風味。其中「埕町彈珠阿芙佳朵」結合彈珠汽水、小美冰淇淋與經典濃縮咖啡，呈現清爽又帶層次的口感。另一款「埕町炙燒麵茶卡布」則將古早味麵茶融合濃縮咖啡，搭配國產鮮乳與炙燒黑糖，帶出溫潤焦香，讓粉絲用味覺感受大稻埕的文化記憶。除了咖啡與限定飲品外，ALL DAY大稻埕店也規劃現作餐食，餐點包含「黑胡椒牛肉沙拉」搭配自製法式香蒜蛋黃醬，以及「黑胡椒牛肉可頌」佐墨西哥莎莎醬，提供鹹食選擇。甜點則有自製「香草巴斯克」，延續品牌簡單卻講究的風味設定。無論是輕食或甜點，都能搭配飲品滿足下午茶用餐需求。目前ALL DAY ROASTING COMPANY大稻埕店已開放古宅一進空間，讓粉絲可以率先體驗老屋氛圍，而現作餐食預計於4月下旬正式開賣。接下來也規劃在4月底開放二進空間，增加更多座位區空間，同時導入現場演出活動，讓粉絲們更完整的體驗到大稻埕老宅的氣氛，以及新舊交融的空間體驗。地址：臺北市大同區迪化街一段117號試營運營業時間：10:30-18:30預計四月底開放更多座位、以及現場活動