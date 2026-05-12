5元機票開搶！2026易遊網線上旅展懶人包，日韓飯店5折與機加酒優惠全攻略

面對航空成本調漲與暑假強勁需求，精準獵取即時優惠已成為旅客的必修課 。資深編輯李維唐表示，易遊網此次透過極低門檻的5元機票與創新的低碳商務艙接送服務，成功在數位旅遊市場建立了差異化門檻，是消費者規畫下半年行程不可錯過的關鍵節點 。

隨著全球航空燃油成本持續攀升，航空公司紛紛調漲票價，讓規畫暑假出國的旅客備感壓力。面對漲聲響起的旅遊市場，精省預算的抗漲攻略成為消費者關注的焦點。台灣線上旅遊領導品牌易遊網宣布，將於2026年5月13日至26日正式啟動「夏拼5購省」線上旅展。這場為期兩週的旅遊盛事，全站商品下殺1折起，更破天荒推出5元日韓機票與機加酒5折券等限量爆品。這不僅是一場價格的對決，更是全台民眾無需出門人擠人，在家就能參與的旅遊搶購祭典。

▲易遊網「夏拼5購省」線上旅展於5月13日開搶5元大阪機票，邀請旅客重返熱鬧的道頓堀街頭 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲想安排質感度假，參與5折優惠的飯店也包含高人氣的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

天天開搶限量5元機票，頂級飯店5折優惠打造激省假期

在本次旅展最受矚目的「天天搶」活動中，易遊網以極低的門檻引發市場話題。自5月13日起的平日中午12點，大阪與首爾的5元機票將限量登場，讓幸運兒能以銅板價飛往東北亞。除了機票，住宿方面的優惠同樣驚人。針對國內旅遊，包含大安伊普索凱悅尚選酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、了了礁溪等12間知名星級飯店，皆推出5折券回饋，最高可現折2500元。而國外飯店部分，東京銀座、大阪市中心及首爾清溪川周邊的優質選品亦有5折至55折不等的折扣，讓旅客在機票飛漲的時代，能透過降低住宿成本來平衡整體旅遊預算。

▲除了大阪，首爾5元機票也是本次旅展的超人氣爆品，是體驗韓式風情的最佳時機 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲國內指定飯店5折券包含「大安伊普索-凱悅尚選酒店」，讓旅客在城市中心享受奢華住宿 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

低碳尊榮禮遇體驗，首創純電休旅1元送機服務

除了價格競爭力，易遊網此次更深化了服務的深度與質感，特別攜手福斯商旅及純電動車隊ZEMO，導入低碳旅行新概念。針對在活動期間預訂商務艙機票或機加酒商品的前400名旅客，提供僅需1元的機場送機禮遇。這項尊榮服務將由福斯商旅ID.Buzz純電7人座休旅擔綱，其復古與科技並存的外型，搭配寬敞平整的車室空間，為旅客打造如移動客廳般的舒適感。這種從家門口到機場的精緻銜接，不僅展現了企業對低碳接送的重視，更讓旅客的每趟行程都能優雅且具儀式感地展開。

▲易遊網攜手福斯商旅ID. Buzz純電休旅，為商務艙旅客提供尊榮的1元送機服務 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



17家航空票價懶人包，自由行與團體旅遊雙重加碼抽獎

為了讓消費者精準出手，易遊網整合17家航空公司旅展優惠，並提供票價懶人包。包含真航空飛釜山、星宇航空飛熊本及國泰航空飛東京等熱門航點，最低下殺5折起。自由行必備的交通票券，如JR關西周遊券與香港昂坪纜車，亦享有買一送一優惠。針對喜愛跟團的旅客，澳洲、日本關西與富國島等行程皆有第二人減價優惠。更令人振奮的是，凡全站下單滿萬元，就有機會抽中東京、大阪、首爾等5大航點回來機票。APP簽到任務也加碼抽出曼谷與沖繩機票，無論是拼手速搶折扣，還是拼運氣抽免費機票，都能讓旅客在物價上漲的當下，成功捍衛出國夢。

▲位於精華地段的「三井花園酒店銀座五丁目」祭出55折優惠，是東京購物住宿首選 。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理





易遊網「夏拼5購省」線上旅展

活動時間：2026年5月13日至2026年5月26日

活動內容：

天天限量搶：平日中午12點開搶5元大阪與首爾機票、機加酒5折券、國內外飯店5折券 。

機票折扣：17家航司參與，熱門航點如釜山含稅5390元起、熊本10706元起 。

滿額抽獎：全站下單滿萬元抽東京、大阪、首爾、沖繩、香港來回機票 。

APP限定：簽到抽曼谷與沖繩機票，領取200萬折扣碼，最高現折1000元 。

商務禮遇：前400名訂購商務艙旅客，享1元「福斯商旅ID. Buzz」純電休旅送機服務 。

活動官網：https://www.eztravel.com.tw/activity/travelfair/promotion/

每日中午12點限量開搶清單

5月13日(三)：5元大阪機票、5元首爾機票 。

5月14日(四)：5元老爺酒店聯合餐券、5元日本eSIM吃到飽、5元哈根達斯品脫 。

5月15日(五)：老爺酒店住宿券5折 。

5月18日(一)：國外飯店5折券、國內指定飯店5折券 。

參與飯店包含：漢普頓酒店、福容大飯店麗寶樂園、大安伊普索-凱悅尚選酒店、長榮桂冠酒店(台中)、耐斯王子大飯店、墾丁悠活渡假村 。

參與飯店包含：漢普頓酒店、福容大飯店麗寶樂園、大安伊普索-凱悅尚選酒店、長榮桂冠酒店(台中)、耐斯王子大飯店、墾丁悠活渡假村 。 5月19日(二)：國外跟團5,000元折扣碼 。

5月20日(三)：國外機加酒5折券 。

5月21日(四)：5元三麗鷗萌旅號環島套票 。

5月22日(五)：歌詩達郵輪5,000元折扣碼 。

5月25日(一)：國外飯店5折券、國內指定飯店5折券 。

參與飯店包含：宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台中裕元花園酒店、高雄寒軒國際大飯店、了了礁溪、台中港酒店、台東桂田喜來登酒店 。

參與飯店包含：宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台中裕元花園酒店、高雄寒軒國際大飯店、了了礁溪、台中港酒店、台東桂田喜來登酒店 。 5月26日(二)：指定餐券千元折扣碼 。

搶購攻略與加碼優惠