三顆布丁生乳捲！亞尼克超狂「三顆布丁生乳捲」開賣，全新生乳捲盲盒一條現賺307元。

亞尼克生乳捲13週年推出「三顆布丁生乳捲」與YTM生乳捲盲盒活動，引發甜點控討論。編輯張人尹表示，亞尼克真的抓到「生乳捲盲盒」的流量密碼！

一條生乳捲吃到三顆統一布丁！這次亞尼克生乳捲慶祝13週年，推出限定口味「三顆布丁生乳捲」，把甜點控熟悉的「統一布丁」變成主角，整條生乳捲直接捲入3顆統一布丁，超浮誇造型掀起討論。同時，亞尼克的社群流量密碼「生乳捲盲盒」這次再度升級，一次10種口味都有機會抽中，開到最奢華口味「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」直接現賺307元，而且不怕再抽到三色豆生乳捲了。



▲亞尼克13週年推出「三顆布丁生乳捲」，整條生乳捲直接捲入3顆統一布丁，浮誇造型掀起甜點控討論。



▲亞尼克「三顆布丁生乳捲」需一次捲起3顆完整布丁，費工程度等同製作10條原味生乳捲。

三顆布丁生乳捲挑戰高難度製程

▲亞尼克把北海道奶霜結合統一布丁蛋香與焦糖甜味，「三顆布丁生乳捲」切面視覺效果滿分。

YTM生乳捲盲盒10種口味限時開抽

▲亞尼克YTM推出生乳捲盲盒活動，10種人氣口味隨機開抽，有機會現賺307元。

亞尼克新品資訊

三顆布丁生乳捲

亞尼克生乳捲盲盒（周年慶版） 活動期間：即日起至6月30日

售價：392元/盒

隨機口味：原味、特黑巧克力、茶拿鐵布丁、雪天使、鮮芋奶霜、宇治抹茶、紅寶石覆盆莓、香草布丁、三顆布丁、厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲





這次亞尼克推出超狂新品「三顆布丁生乳捲」不只是造型吸睛，製作過程也成為亮點。亞尼克師傅必須先將布丁脫模、瀝乾，再小心排列於北海道奶霜上，最後一次捲起3顆完整布丁，費工程度等同於做10條原味生乳捲。「三顆布丁生乳捲」在品嚐時，切開可以看到完整布丁切面，視覺效果滿分，同時也能品嘗到濃郁乳香與蛋香、焦糖甜味，是甜點控熟悉的風味。除了新品生乳捲，亞尼克同步推出YTM限定「生乳捲盲盒」活動，即日起至2026/6/30開放粉絲抽10種口味。內容包含原味、特黑巧克力、宇治抹茶、鮮芋奶霜、三顆布丁，以及每日限量200條的「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」等人氣品項，每盒售價392元，有機會直接現賺307元。亞尼克也同步擴大YTM蛋糕販賣機版圖，5/15起北捷新增20站，全台站點來到86站，搭配線上預訂與庫存查詢功能，讓粉絲下班搭捷運時也能順手買甜點、抽盲盒抽起來。售價：465元(18cm) <奶蛋素>販售通路：即日起於亞尼克全通路開賣