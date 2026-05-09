三峽一日遊不只老街好玩！ 藝文展覽、在地美食全搜羅，巷弄散策路線這樣玩。

來三峽別只衝老街！這次鑽進周邊巷弄，解鎖在地人私藏的老宅與排隊美食，輕鬆吃好拍滿一整天。

每次走訪三峽，總會被老街的擁擠人潮勸退，其實只要稍微拐個彎、走進周邊巷弄，就能輕鬆避開觀光客，發現在地人私藏的口袋名單！這條路線免開車、免找車位就能輕鬆玩透。不僅能走進百年建築拍美照，更精選神級海鮮丼與質感咖啡廳，一路從早玩到晚，挖掘三峽好吃、好玩也好拍的全新魅力。



▲一日遊路線深入在地藝文空間、老宅與文創體驗，感受不一樣的三峽魅力。（部落客：VERONICA、安妮）

▲三峽的在地餐廳、咖啡廳同樣藏著驚喜，從海味料理到質感甜點都有高水準。（部落客：麥仔與珍小姐、圍事小哥）

走進庶民美術館，百年老屋賞藝術

隱身巷弄的「庶民美術館」，由百年老屋改建而成，充滿歷史感的老宅本身就如藝術品般充滿韻味。館內展出豐富的畫作與植栽擺設，加上木造建築與天井透入的光線相互輝映，一走進來便能感受到靜謐氛圍。2樓空間作為咖啡茶館，通透的空間同樣引入自然光與綠意，作為休憩場所再適合不過。





庶民美術館

地址：台灣新北市三峽區三峽里民權街110號

電話：02-26712009

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▲「庶民美術館」將老宅改建，綠意與藝術作品相互交融，靜謐氛圍相當迷人。（部落客：VERONICA）

直奔鯓丼吃午餐，澎湃海鮮滿出來

看完展覽，步行幾分鐘便能抵達在地高人氣的「鯓丼」。店面雖然不大，但食材新鮮度完全不輸高級日料，厚實的生魚片、鮮甜海膽鋪滿碗面，醋飯的調味也恰到好處，搭配肥美又鮮甜的大生蠔，絕對能滿足海鮮控的味蕾。海鮮之外，關東煮、炸雞翅的表現同樣高水準，饕客們必點小物記得也別錯過。



鯓丼

地址：台灣新北市三峽區中埔里大同路281號

電話：0973242268

更多介紹可見「麥仔與珍小姐」文章：三峽老街鯓丼生魚片專賣，每日直送海鮮，必點澎湃鯓海丼與手作關東煮。



▲「鯓丼」主打澎湃系海鮮丼飯，新鮮生魚片、鮮蝦與肥美生蠔通通吃得到，用料豪邁讓海鮮控超滿足。（部落客：麥仔與珍小姐）

走訪甘樂文創，感受在地新活力

飽餐一頓後，若順著三峽河畔散步，便會來到百年老醫院改建而成的「甘樂文創」。作為複合式的展演空間，甘樂文創除販售咖啡、下午茶，更是推動在地工藝與文化的重要基地，販售許多獨具特色的文創商品外，也能在此體驗手作金工與藍染。走訪時不妨買些別具心裁的伴手禮，深入了解三峽傳統產業的故事。





甘樂文創

地址：新北市三峽區清水街317號

電話：02-26717090

更多介紹可見「安妮」文章：[三峽甘樂文創 職人小旅行] 走進藍染世界 三峽深度之旅 - 安妮的天空



▲「甘樂文創」由老宅改建而成，結合咖啡廳與藝文空間，不定期舉辦講座、展覽等活動，為三峽注入新能量。（部落客：安妮）

▲來到「甘樂文創」也別錯過藍染、金工等手作體驗，深入感受三峽濃厚的人文魅力。（部落客：安妮）

朝聖清琳咖啡廳，復古裝潢拍不停

下午茶時間，充滿異國風情的「清琳咖啡」是最佳首選。店內擺滿精緻的古董傢俱與老派裝飾，打造出波希米亞式的浪漫，空間寬敞且採光極佳，每個角落都美得讓人捨不得放下相機。餐點方面選擇豐富，除常見的咖啡飲品外，還有法國瑪黑茶可供選擇，甜點櫃的蛋糕亦相當精緻，值得在店內細細品嚐，享受最為優雅的午後時光。





清琳咖啡廳

地址：新北市三峽區中山路65號

電話：0910-382062

更多介紹可見「圍事小哥」文章：QM195清琳咖啡，連甜點師都推薦的超好吃蛋糕甜點！就在這間外觀不太起眼但內部裝潢很棒光線很美的咖啡廳裡喔！三峽咖啡甜點推薦



▲「清琳咖啡廳」以波希米亞風格打造空間，結合古董家具與復古裝飾，彷彿一秒走入歐洲老宅。（部落客：圍事小哥）

▲無花果芭樂焙茶蛋糕結合果香與茶韻，口感細緻不甜膩，搭配布丁與咖啡更是療癒。（部落客：圍事小哥）

品嚐東道飲食亭，古早排骨好滋味

傍晚來到「東道飲食亭」享用晚餐，踏入店內就能看到老式三輪車、復古招牌等懷舊裝潢。招牌的古早味排骨飯肉質厚實多汁，配上入味的酸菜與滷蛋，吃進嘴裡滿滿都是熟悉的家常味道，涮嘴的古早味讓人吃過就想念。





東道飲食亭

地址：新北市三峽區仁愛街7號

電話：02-86715692

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▲「東道飲食亭」打造懷舊氛圍，古早味料理份量實在，是三峽相當人氣的在地餐館。（部落客：波比）

▲店內主打的超厚排骨飯外酥內嫩，滷香濃郁又相當入味，假日甚至能熱賣500碗。（部落客：波比）

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