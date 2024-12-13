為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 大板根恐龍森林樂園│全台首創恐龍進入大板根熱帶雨林│恐龍探索森林2.0│重返侏羅紀公園│假日限定恐龍快閃見面會│五星級森林浴步道國寶級神木

大板根恐龍森林樂園│全台首創恐龍進入大板根熱帶雨林│恐龍探索森林2.0│重返侏羅紀公園│假日限定恐龍快閃見面會│五星級森林浴步道國寶級神木

2024-12-13 09:14:00 文字：大海愛上藍天
share
大海愛上藍天

大海愛上藍天

IMG_0838.jpg

喜歡恐龍迷有福了，大板根讓我們重返侏羅紀公園，把大自然森林與恐龍結合，引進國外擬真恐龍，到處都有會動的恐龍和巨大金剛，園區內共展出15種以上恐龍，製作栩栩如生的恐龍世界。即日起至2025/1/12止，還有假日限定恐龍快閃見面會，來大板不僅能享受五星級森林浴步道國寶級神木，還可以探索森林發現恐龍的驚喜，一起度過美好的親子時光。

IMG_0804.jpg

IMG_7179.JPG

大板根森林園區：全台首創將擬真恐龍植入原生亞熱帶雨林森林園區。影片分享

IMG_0803.jpgIMG_0806.jpg

大板根恐龍探索森林2.0重返恐龍世界。影片分享

IMG_0824.jpgIMG_0823.jpg

恐龍世界嘉年華恐龍快閃見面會，202411/30至2025/1/12起每週六、日，有伶盜龍與小暴龍快閃出現，還可以跟恐龍合影留念喔～

IMG_7199 (1).JPG

 IMG_0805.jpg 

大板根引進國外擬真恐龍，到處都有會動的恐龍和巨大金剛，園區內共展出15種以上恐龍，有巨型霸王龍，搭配暴龍、腕龍、迅猛龍、劍龍、三角龍、牛龍等還有大金剛等，還有投幣式騎乘恐龍及恐龍造型扭蛋機。

IMG_0846.jpgIMG_0865.jpg

IMG_0808.jpg

在逛森林園區之時，小心恐龍出没！

IMG_7174.JPG

IMG_0809.jpg IMG_0810.jpg

假期就是要到戶外走走，享受大自然的美好。

IMG_7178.JPG

IMG_0811.jpg IMG_0812.jpg

IMG_0814.jpg IMG_0816.jpg

大板根園區餐廳：板根咖啡，森林系景觀咖啡廳，每入低消150元，飯店內還有商店街，茶業歷史文物館，餐廳應有盡有。

IMG_0817.jpg IMG_0818.jpg

IMG_0820.jpg

IMG_0822.jpg

巨型恐龍闖入，連室內都有，分佈在園區四周，超逼真的，吸引人前拍照打卡。

IMG_0826.jpg

IMG_0825.jpg IMG_0827.jpg

恐龍快閃見面會就在大板根度假酒店前方廣場。

IMG_0839.jpg IMG_0837.jpg

恐龍森林探索隊表演時間約15分鐘，會有彷真恐龍出現，超逼真好玩～影片分享

IMG_0835.jpg IMG_0834.jpg

但這裡的恐龍小孩好像都不怕，還敢幫他刷牙，超特別的體驗～

IMG_0849.jpg

IMG_0833.jpg IMG_7193.JPG IMG_0841.jpg

IMG_7196 (1).JPG IMG_7198 (1).JPG

最後還可以與恐龍合影。

IMG_0854.jpg IMG_2514.JPG

除了恐龍快閃見面會，園區到處都有會動的恐龍，可以跟小朋友一起找尋，讓行走變得更加有趣。

IMG_0858.jpg IMG_0860.jpg

走一趟森林浴，享受大自然的洗禮，短短30分鐘全程幾乎都在森林裡行走，就算大太陽也不怕，還有國寶級神木可以欣賞。

IMG_0861.jpg IMG_0864.jpg

IMG_0866.jpg IMG_0868.jpg 

園區內有低海拔亞馬遜熱帶雨林、桂花巷、芬多精步道、彩虹橋、淋漓吊橋、生態魚池等，讓我們一邊健行一邊吸收芬多精負離子。

IMG_0871.jpg IMG_0873.jpg 

步道中還設有計多涼亭、觀景台、吊床，景觀咖啡、烤肉區等，累了都可以休憩，真是最完善的五星級森林浴步道。

IMG_7224.JPGIMG_7219 (1).JPG

IMG_0877.jpg IMG_0878.jpg IMG_0880.jpg 

台灣唯一僅存低海拔原生亞熱帶雨林，含氧量最高森林浴，還有高質量芬多精。

IMG_7227 (1).JPG IMG_7231 (1).JPG

沿途都有驚喜！還有會動大型金刪也太好玩了～影片分享

IMG_7234 (1).JPG IMG_7235 (1).JPG

IMG_0885.jpgIMG_0882.jpg

能在最天然的原始森林裡還可以看到恐龍和大金剛，增加旅行趣味性。

IMG_0887.jpg  

大板根森林：新北市三峽區插角里80號

IMG_4919.jpg 

好康分享│2020大板根森林平日免費入園│五星級森林浴步道國寶級神木│享受森林浴大口呼吸芬多精│活動到6/30止 

IMG_0763.jpg

三峽新開森林系景觀餐廳【無聊秘境】隱身在三峽台七乙5.7k秘境餐廳/招牌必點健康早午餐/主廚拿手菜六宮格套餐/青山綠水好風光/一間讓人放鬆早午餐 

大IMG_1044.jpeg

新北森林系景觀餐廳【鳶山景觀咖啡】深山裡的咖啡秘境/五合一超值中式套餐279/180度無敵景觀視野 /招牌必點鳶山有機咖啡/三峽CP值高景觀餐廳 

新北最美森林系天空步道│觀音山林梢步道│漫步森林裡空中步道│新北CP值高親民步道 

新店裕隆城景觀餐廳【英格利利】裕隆城森林系網美餐廳/招牌必點圓形可愛粉撲鬆餅/浪漫英倫風下午茶餐廳 

新北森林系景觀咖啡【嵐天咖啡 Arashi sky Coffee】八里新開景觀咖啡館/可以居高臨下欣賞山海美景/觀音山旁森林景觀咖啡 

新北秘境咖啡廳【二甲田中cafe】城巿裡的秘密花園/座落在田間玻璃屋/短暫遠離塵囂/平價樸實景觀咖啡廳 

2023鶯歌最新親子景點│新北巿美術館│新朋友沉浸式展覽│在怪獸餐廳上菜│免費搭小火車繪畫戲水玩沙│好玩好拍好藝術展覽 

新北近郊叢林秘境|炮子崙瀑布|熱帶雨林仙境步道|享受芬多精負離子森林浴|只要10分鐘即可到達|適合全家大小登山步道|新北CP高健行步道 

新北超美秘境|大同山觀景台|遠眺101絕美景色盡收眼底|新北輕鬆好走木棧道3分鐘即可到達|適合全家健行步道|新北百萬夜景觀景台 

NineSky 九天│跟我們一起搭乘飛天巴士翱翔天際│隱藏於廟宇旁彩色貨櫃屋餐廳│視野極美三峽平價景觀餐廳 

新莊新開火鍋店【莊涮鍋物料理】超浮誇生日大餐│壽星優惠幾歲就送幾隻蝦│新開幕優惠活動│飲品冰淇淋霜淇淋吃到飽 

文章標籤
大板根森林遊樂區 大板根森林溫泉酒店 大板根 大板根恐龍森林樂園 恐龍森林樂園 恐龍探索森林 恐龍森林探險隊 三峽景點 三峽必遊景點 新北景點
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up