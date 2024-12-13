喜歡恐龍迷有福了，大板根讓我們重返侏羅紀公園，把大自然森林與恐龍結合，引進國外擬真恐龍，到處都有會動的恐龍和巨大金剛，園區內共展出15種以上恐龍，製作栩栩如生的恐龍世界。即日起至2025/1/12止，還有假日限定恐龍快閃見面會，來大板不僅能享受五星級森林浴步道國寶級神木，還可以探索森林發現恐龍的驚喜，一起度過美好的親子時光。

大板根森林園區：全台首創將擬真恐龍植入原生亞熱帶雨林森林園區。影片分享

大板根恐龍探索森林2.0重返恐龍世界。影片分享

恐龍世界嘉年華恐龍快閃見面會，202411/30至2025/1/12起每週六、日，有伶盜龍與小暴龍快閃出現，還可以跟恐龍合影留念喔～

大板根引進國外擬真恐龍，到處都有會動的恐龍和巨大金剛，園區內共展出15種以上恐龍，有巨型霸王龍，搭配暴龍、腕龍、迅猛龍、劍龍、三角龍、牛龍等還有大金剛等，還有投幣式騎乘恐龍及恐龍造型扭蛋機。

在逛森林園區之時，小心恐龍出没！

假期就是要到戶外走走，享受大自然的美好。

大板根園區餐廳：板根咖啡，森林系景觀咖啡廳，每入低消150元，飯店內還有商店街，茶業歷史文物館，餐廳應有盡有。

巨型恐龍闖入，連室內都有，分佈在園區四周，超逼真的，吸引人前拍照打卡。

恐龍快閃見面會就在大板根度假酒店前方廣場。

恐龍森林探索隊表演時間約15分鐘，會有彷真恐龍出現，超逼真好玩～影片分享

但這裡的恐龍小孩好像都不怕，還敢幫他刷牙，超特別的體驗～

最後還可以與恐龍合影。

除了恐龍快閃見面會，園區到處都有會動的恐龍，可以跟小朋友一起找尋，讓行走變得更加有趣。

走一趟森林浴，享受大自然的洗禮，短短30分鐘全程幾乎都在森林裡行走，就算大太陽也不怕，還有國寶級神木可以欣賞。

園區內有低海拔亞馬遜熱帶雨林、桂花巷、芬多精步道、彩虹橋、淋漓吊橋、生態魚池等，讓我們一邊健行一邊吸收芬多精負離子。

步道中還設有計多涼亭、觀景台、吊床，景觀咖啡、烤肉區等，累了都可以休憩，真是最完善的五星級森林浴步道。

台灣唯一僅存低海拔原生亞熱帶雨林，含氧量最高森林浴，還有高質量芬多精。

沿途都有驚喜！還有會動大型金刪也太好玩了～影片分享

能在最天然的原始森林裡還可以看到恐龍和大金剛，增加旅行趣味性。

大板根森林：新北市三峽區插角里80號

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