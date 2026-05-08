好市多衛生紙特價279元！五月花36包入小尺寸包裝引爆囤貨，網友激推：放包包剛好。

美式賣場特價活動往往是民生消費的風向球。資深編輯李維唐表示，五月花這類小尺寸衛生紙因具備高抽數與強大的收納便利性，在通膨時代下，這種精準切中居家與外出雙重需求的商品，只要出現折扣便會引發強大的購買動能。

美式賣場Costco好市多向來以高CP值的大包裝商品深受台灣消費者喜愛，每當熱門民生用品推出折扣，總能引發會員排隊搶購。近日，論壇與社交平台再度掀起一波衛生紙囤貨討論，主因是深受家庭主婦與上班族喜愛的「五月花妙用綿柔抽取衛生紙」啟動限時優惠，原價349元的商品現折70元，單串入手價僅需279元。這項消息在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」傳開後，立刻成為網友熱議焦點。

▲好市多這檔五月花特價終於來了！現折70元超有感。圖／Costco好市多線上購物；窩客島編輯李維唐整理



小尺寸大抽數的收納美學

這款五月花衛生紙之所以在好市多長期霸榜，關鍵在於其獨特的產品定位。相較於市面上常見的標準尺寸，此款採小尺寸設計，一串含有36包，每包更高達130抽。發文網友指出，雖然紙張尺寸較小，但抽數卻比一般品牌多，對於日常生活的小區域清潔非常實用。這種設計精巧的優點是不占空間，無論是擺放在客廳茶几、書房角落或是車內空間，都能隨手即抽，完美契合現代居家空間精簡的收納趨勢。

隨身攜帶與育兒生活的神助手

除了居家使用，不少會員也分享了這款衛生紙的進階妙用。由於單包體積適中，許多家長會讓小孩放一包在書包帶去學校使用，或者是在通勤外出時，直接塞進隨身包包內，不必擔心臨時找不到衛生紙的窘境。這種具備「划算、好用、方便」三大特質的商品，在特價期間更顯現出極高的投資報酬率，不少網友留言表示，家中庫存剛好用罄，打算趁這波優惠期間一次補好補滿。

全台分店限購規定與搶購攻略

針對這波特價活動，消費者需留意相關購買限制。儘管部分標籤顯示每張會員卡限購1組，但根據各地網友回報，各分店的實際執行狀況略有不同。有會員分享新竹店已改為不限購，而高雄、台中及嘉義門市也傳出未嚴格限制數量的消息，南崁店則曾有過限購4串的紀錄。建議消費者前往賣場前，可先關注社團即時資訊，並以各門市現場公告為準。此波優惠預計持續至5月10日周日為止，想要搶便宜的民眾務必把握最後時間。

▲好市多五月花妙用綿柔抽取衛生紙祭出限時折扣，單串36包特價279元現省70元。圖／Costco好市多線上購物；窩客島編輯李維唐整理





五月花妙用綿柔抽取衛生紙限時折價優惠

活動時間： 即日起至2026年5月10日（周日）

活動內容：

優惠價格： 原價349元，現折70元，折後特價279元。

規格說明： 每串共36包，單包提供130抽。

購買限制： 預設每卡限購1組（實際執行依全台各分店現場公告為準）。

本篇報導內容由AI輔助生成，商品資訊參考全台Costco好市多賣場