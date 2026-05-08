東區玻璃屋咖啡！BRU自家烘焙手沖咖啡，吃得到Pruebread可頌 朗姆葡萄銅鑼燒。

BRU進駐台北大安區，以精品咖啡、甜點與藝術展覽打造全新質感空間，編輯張人尹表示，BRU不只能吃到超夯Pruebread麵包，還結合藝術展出，讓藝術作品更接近生活。

東區新開幕質感咖啡「BRU」，不論是咖啡控、藝術控都先收進口袋名單！BRU把精品咖啡、甜點、在地選品與藝術展覽結合在一起，搭配極簡裝潢設計、陽光自然灑落的玻璃屋空間，讓粉絲不只是單純喝咖啡，也能重新感受生活中的細節。無論是一個人安靜放空，還是與朋友聊天聚會，都可以約衝。



▲BRU進駐東區打造結合精品咖啡、甜點與藝術展覽的全新空間，吸引不少咖啡控與藝術控朝聖。（攝影：張人尹）



▲BRU主打自家烘焙手沖咖啡，粉絲可以先試聞咖啡豆再挑選自己喜歡的風味。（攝影：張人尹）

BRU用低調空間打造自在交流感

▲BRU以玻璃屋空間搭配自然採光與極簡灰色調設計，讓粉絲感受放鬆自在氛圍。（攝影：張人尹）

自家烘焙咖啡與特色飲品成亮點

▲BRU進駐東區打造結合精品咖啡、甜點與藝術展覽的全新空間，吸引不少咖啡控與藝術控朝聖。（攝影：張人尹）

甜點與人氣麵包一次都能吃得到

▲BRU推出迷你馬德連與朗姆葡萄銅鑼燒，成為不少粉絲下午茶必點甜點。（攝影：張人尹）



▲BRU同步引進Pruebread人氣麵包，包含火腿起司裸麥可頌與起司牛肉小鹹派。（攝影：張人尹）

開幕同步展出日本藝術家作品

▲BRU攜手projectfulfill展出日本藝術家Yuko Mohri作品，讓粉絲邊喝咖啡邊看展。（攝影：張人尹）



▲BRU展出「Decomposition」與「Three Music」等作品，即日起展至5/17。（攝影：張人尹）

BRU店面及展覽資訊

BRU名稱靈感來自「brew」，象徵咖啡風味的萃取，也代表靈感的醞釀。和許多強調鮮明裝潢風格的咖啡廳不同，BRU刻意採用低調、中性且不過度張揚的灰色設計為主調，從空間色調到杯具細節都極簡化，但入口處的透明玻璃屋空間增添了自然陽光的溫暖氣氛。店內除了提供自家烘焙精品咖啡，也結合台灣在地選茶、精釀啤酒與甜點選品，並結合藝術作品展出，讓藝術作品離生活又更近一些。飲品部分也是BRU的一大重點，店內主打自家烘焙手沖咖啡，提供多款咖啡豆讓粉絲可以先試聞再挑選，店家也推薦想認識一支豆子，最推手沖，過1+1組合一次享受不同風味，任選兩支單品對喝。如果偏好義式咖啡，也推薦芝麻卡布與髒髒等人氣品項。除了咖啡之外，BRU也與台灣在地品牌「山川漫茶」合作推出茶飲，同時準備無咖啡因選項，讓不喝咖啡的粉絲也能找到適合自己的飲品搭配。除了飲品之外，BRU的餐點選擇也是粉絲必點。像是為選擇障礙設計的「迷你馬德連」，一次就能吃到4種不同口味，而「朗姆葡萄銅鑼燒」則把銅鑼燒內餡，退冰後從冰淇淋質地變成滑順奶霜口感，不甜膩超適合下午茶開吃。另外BRU也引進超人氣麵包店Pruebread的人氣商品，包含起司牛肉小鹹派、杏仁可頌，以及不少粉絲指定必吃的「火腿起司裸麥可頌」通通在這裡吃得到。BRU也特別攜手藝術空間projectfulfill，展出日本藝術家毛利悠子「Yuko Mohri」多件作品。毛利悠子的創作長期關注城市日常與機械零件，透過拆解、重組與光線、磁力等元素，轉化成帶有能量感的藝術裝置。本次展出包含「Decomposition」、「Three Music」與早期絹印版畫作品，讓粉絲在喝咖啡的同時，也能感受藝術與生活之間的連結。展覽即日起展至5/17，低消一杯飲品即可入場欣賞。

地址：台北市大安區安和路一段21巷7號1樓

營業時間：8:00am – 18:30pm

作品展出期間：即日起至5/17

入場：低消一杯飲品，無需預約，於營業時間內均可欣賞





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▲BRU以低調灰色空間設計搭配透明玻璃屋，讓陽光自然灑落增添溫暖生活感。（攝影：張人尹）



▲BRU除了提供自家烘焙精品咖啡，也同步結合在地選茶、精釀啤酒與藝術展覽。（攝影：張人尹）



▲BRU主打自家烘焙手沖咖啡，粉絲可以先試聞咖啡豆再挑選自己喜歡的風味。（攝影：張人尹）

