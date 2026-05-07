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女神級寵愛一泊二食專案！台中勤美洲際酒店攜手肌膚之鑰，住房饗宴全面升級。

台中勤美洲際酒店台中住宿母親節
2026-05-07 14:20文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅圖片提供:台中勤美洲際酒店
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中勤美洲際酒店攜手肌膚之鑰推出母親節限定活動，推出一泊二食住房專案，旗下餐廳同步祭出優惠，從粵菜、鍋物到義式料理與法式甜點，打造全方位尊榮饗宴體驗。

貴婦們搶訂！台中勤美洲際酒店首度攜手頂級保養品牌 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰，自 5 月 1 日至 7 月 31 日推出期間限定的「光采禮讚．女神假期」住房專案，主打「一泊二食」的深度體驗，讓你在城市綠意環繞的美學空間裡，慢下腳步享受專屬於女神的儀式感；如果還在煩惱母親節要帶媽咪去哪裡，5 月 8 日至 5 月 10 日期間，館內四大餐廳同步推出限定餐飲體驗。從浪漫的下午茶甜點到精緻的晚宴盛宴，每一道料理都由主廚團隊匠心打造，將「光采哲學」延伸至餐桌，讓媽咪感受最尊榮的佳節儀式。

▲台中勤美洲際酒店攜手肌膚之鑰推出一泊二食住房專案。（台中勤美洲際酒店提供）
▲台中勤美洲際酒店攜手肌膚之鑰推出一泊二食住房專案。（台中勤美洲際酒店提供）

明娟樓頂級粵饌盛宴 聯手肌膚之鑰打造光采儀式感

「明娟樓」在母親節期間推出限定節慶套餐，每位售價 NT$3,888+10%，旨在以匠心粵菜致敬每位優雅女性。這場盛宴由「洲際彩蝶品味盤」華麗開場，集結魚子乳豬片與蜜汁叉燒等精緻前菜，緊接著端出「蟹黃海燕龍蝦盞」與慢火燉煮的「一品花膠海底雞」，透過龍蝦的鮮甜與花膠的滋養，層層堆疊出溫潤而華麗的佳節氣氛。

主菜部分展現了深厚的粵菜底蘊，包含口感濃郁的「百花刺參花菇掌」以及展現東西方平衡之美的「法國拜雍火腿蒸東星斑」，壓軸則由香氣逼人的「松露鹽煎信州 A5 和牛粒」領銜，為味蕾帶來極致享受。最後以清爽的「果律茶香千層酥」與「柚香雪蓮楊枝甘露」收尾，呼應女神由內而外的透亮光采，且活動期間預訂此專屬套餐，還能獲贈 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰的特別贈禮，讓媽咪同時擁有美味與美麗的雙重呵護。

臺中勤美洲際酒店粵菜餐廳！明娟樓 2025入選臺灣米其林指南，展現台灣粵菜新高度。
▲臺中勤美洲際酒店粵菜餐廳！明娟樓 2025入選臺灣米其林指南，展現台灣粵菜新高度。（攝影：楊婷雅）

鍋物控媽咪必吃！采月鍋品「光采女神節」雙人盛宴

台中勤美洲際酒店旗下的「采月鍋品」於 5 月 8 日至 5 月 10 日限時推出「光采女神節」雙人升級版套餐，特別強調廣式品湯儀式，要為母親獻上一場山海交織的溫潤盛宴。本次套餐亮點在於三款任選湯底，除了溫潤辛香的「和舒馬告胡椒豬肚雞湯」與鮮味濃郁的「醇濃海鮮魚湯」外，更有專為母親節研製的「山藥蟲草潤雞湯」，主廚以慢火細燉的老母雞高湯為基底，結合山藥與蟲草的滋補精華，湯色清透且口感細緻，完美襯托女性由內而外的柔亮氣質。

這場盛宴不只湯底講究，更提供尊榮的專人桌邊服務，依序為賓客烹煮波士頓龍蝦、北寄貝、日本扇貝與季節性海魚，隨後接續涮煮信州 A5 和牛三叉肉與伊比利梅花豬，搭配時令山珍地蔬，精準掌握食材的最佳熟度。這場從清甜鮮潤到醇厚回甘的味覺旅程，不僅是一席火鍋盛宴，更是為母親量身打造的節氣款待。凡預訂此限定升級套餐，同樣可尊享 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰特別贈禮乙份，讓這份溫暖的滋養由餐桌延伸至肌膚，呵護每一位女神的日常光采。

▲「采月鍋品」於 5 月 8 日至 5 月 10 日限時推出「光采女神節」雙人升級版套餐。（攝影：楊婷雅）
▲「采月鍋品」於 5 月 8 日至 5 月 10 日限時推出「光采女神節」雙人升級版套餐。（攝影：楊婷雅）

草悟道最美義式聚餐！沐檸 IL LIMONE 半自助饗宴升級

坐落於草悟道綠意長廊旁的「沐檸 IL LIMONE」，於母親節期間以升級版半自助餐形式，為女神們獻上優雅的義式饗宴。午間半自助餐每位 NT$1,488 起 +10%，晚間則為每位 NT$1,888 起 +10%。餐檯內容全面升級，提供精緻冷盤、現切肉品、手工甜點與季節沙拉，讓每一次取餐都充滿儀式感。今年更特別推出可加價升級的專屬風味，如「煙燻 Perseus N°5 魚子醬搭配溫蛋奶凍」，以如羽衣般輕盈卻蘊藏深度的細膩口感，為餐席揭開華麗序幕。

主菜選項同樣精彩，包括嚴選北海道干貝、鎖住鮮甜彈嫩質地的「碳烤干貝義大利麵」，或是以低溫爐烤保留油脂與柔嫩質感的「碳烤海鱸魚」，搭配杏仁南瓜泥與香草奶油，層次豐富且輕盈。追求極致奢華的賓客，亦可加價升級為鋪滿波士頓龍蝦與北海道干貝的「經典羅馬風味手工披薩」，或是油花均勻、炙燒後靜置熟成的「澳洲 M9+ 和牛菲力牛排」，淋上奇揚地紅酒醬汁，展現自信的風味高度。凡於 5 月 8 日至 5 月 10 日期間，預訂沐檸五道式半自助餐「光采女神節」限定升級套餐，即可尊享 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰特別贈禮乙份，讓媽咪在細膩的洲際服務中感受尊榮致敬。

臺中勤美洲際酒店義式餐廳！ 沐檸 IL LIMONE 法國主廚David Chauveau 推出饗感 SENSO新菜單開啟五感饗宴。
▲臺中勤美洲際酒店餐廳「 IL LIMONE 沐檸」，帶來客半自助式義式料理新體驗。（攝影：楊婷雅）


甜點控媽咪尖叫！ 4 款法式節慶蛋糕，限定套餐加碼享受優雅法式饗宴

為了給女神媽咪一份可以帶走的優雅祝福，台中勤美洲際酒店主廚以經典法式甜點工藝打造「甜點皇冠」，即日起至 5 月 31 日特別精選四款節慶蛋糕。這系列蛋糕均為 6 吋大小（適合 4～6 人享用），每款售價 NT$1,288。其中「歐貝拉 Opéra」以杏仁蛋糕、巧克力甘納許與咖啡奶油霜層疊出濃郁層次；「春季水果塔」與「夏洛特 Charlotte」則分別以當季鮮果與綜合莓果展現清新與酸甜優雅；更有果香清透的「粉紅果漾 Pink Guava Mousse」，以紅心芭樂慕斯驚艷味蕾。目前已開放預購，4 月 25 日起開放取貨，提醒想入手的粉絲需於取貨日前至少三日完成預訂與付款。

此外，5 月 9 日至 5 月 10 日期間，台中勤美洲際酒店內的「葉與藤」更限量推出母親節限定套餐，將法式美學從甜點延伸至餐桌。套餐由「和牛薄切生牛肉」或經典「Cardini 凱薩沙拉」揭開序幕，主菜則提供「碳烤挪威鮭魚」與「脆皮宜蘭櫻桃鴨胸」雙重選擇，從海味清雅到鴨胸馥郁，為節日鋪陳從容節奏。最後以「粉紅果漾」蛋糕作為優雅收束，搭配法國布根地夏多內白酒或 0.0% 白蘇維儂風味飲，讓每一口舉杯都充滿儀式感，為媽咪獻上最專屬的法式優雅款待。

▲台中勤美洲際酒店「光采禮讚．女神假期」住房專案，讓你在城市綠意環繞的美學空間裡，慢下腳步享受專屬於女神的儀式感。（台中勤美洲際酒店提供）
▲台中勤美洲際酒店「光采禮讚．女神假期」住房專案，讓你在城市綠意環繞的美學空間裡，慢下腳步享受專屬於女神的儀式感。（台中勤美洲際酒店提供）

「光采禮讚．女神假期」住房專案平日雙人入住專案價格與內容


豪華房專案價每晚 NT$11,315 起（原價 NT$32,529）
尊享房專案價每晚 NT$17,115 起（原價 NT$57,529）
都會套房專案價每晚 NT$29,315 起（原價 NT$77,529）
以上價格需另加 15.5% 服務費及稅金；專案價格適用於平日，假日另加價。

入住主題客房一晚，包含翌日雙人早餐及洲際迎賓點心與飲品。
住宿期間可於午餐或晚餐時段擇一使用，並可選擇於采月鍋品或沐檸義式半自助餐廳享用餐點。

尊享Clé de Peau Beauté肌膚之鑰頂級保養禮品乙份。
Clé de Peau Beauté肌膚之鑰專屬護膚療程體驗券乙張。
（療程時間與內容依專案類型而異，相關使用細則及預約規範依品牌公告為準。）

台中勤美洲際酒店資訊

地址：台中市西區館前路77號
電話： 04 2328 1268
官網：https://walkr.tw/mmx9tPXI

台中勤美洲際酒店情報

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