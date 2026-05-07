女神級寵愛一泊二食專案！台中勤美洲際酒店攜手肌膚之鑰，住房饗宴全面升級。

台中勤美洲際酒店攜手肌膚之鑰推出母親節限定活動，推出一泊二食住房專案，旗下餐廳同步祭出優惠，從粵菜、鍋物到義式料理與法式甜點，打造全方位尊榮饗宴體驗。

貴婦們搶訂！台中勤美洲際酒店首度攜手頂級保養品牌 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰，自 5 月 1 日至 7 月 31 日推出期間限定的「光采禮讚．女神假期」住房專案，主打「一泊二食」的深度體驗，讓你在城市綠意環繞的美學空間裡，慢下腳步享受專屬於女神的儀式感；如果還在煩惱母親節要帶媽咪去哪裡，5 月 8 日至 5 月 10 日期間，館內四大餐廳同步推出限定餐飲體驗。從浪漫的下午茶甜點到精緻的晚宴盛宴，每一道料理都由主廚團隊匠心打造，將「光采哲學」延伸至餐桌，讓媽咪感受最尊榮的佳節儀式。

▲台中勤美洲際酒店攜手肌膚之鑰推出一泊二食住房專案。（台中勤美洲際酒店提供）



明娟樓頂級粵饌盛宴 聯手肌膚之鑰打造光采儀式感

「明娟樓」在母親節期間推出限定節慶套餐，每位售價 NT$3,888+10%，旨在以匠心粵菜致敬每位優雅女性。這場盛宴由「洲際彩蝶品味盤」華麗開場，集結魚子乳豬片與蜜汁叉燒等精緻前菜，緊接著端出「蟹黃海燕龍蝦盞」與慢火燉煮的「一品花膠海底雞」，透過龍蝦的鮮甜與花膠的滋養，層層堆疊出溫潤而華麗的佳節氣氛。

主菜部分展現了深厚的粵菜底蘊，包含口感濃郁的「百花刺參花菇掌」以及展現東西方平衡之美的「法國拜雍火腿蒸東星斑」，壓軸則由香氣逼人的「松露鹽煎信州 A5 和牛粒」領銜，為味蕾帶來極致享受。最後以清爽的「果律茶香千層酥」與「柚香雪蓮楊枝甘露」收尾，呼應女神由內而外的透亮光采，且活動期間預訂此專屬套餐，還能獲贈 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰的特別贈禮，讓媽咪同時擁有美味與美麗的雙重呵護。



▲臺中勤美洲際酒店粵菜餐廳！明娟樓 2025入選臺灣米其林指南，展現台灣粵菜新高度。（攝影：楊婷雅）

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