飯店控久等了！全台第二間洲際酒店、座位台中心臟地帶的「台中勤美洲際酒店」於10月23日正式開幕，緊鄰台中草悟道、科學博物館等熱門景點，由總經理埃里克·斯旺森領銜為賓客帶來奢華體驗；「台中勤美洲際酒店」空間設計極具巧思，將台灣高山海拔意象與酒店巧妙揉合，每一隅都能感受台灣島嶼與城市文化的獨特魅力。







步入「台中勤美洲際酒店」那一刻，猶如置身於河口聚落，大廳中央懸掛捷克著名的玻璃廠商Lasvit及當地藝術家Petra Krausova創作的大型玻璃水晶吊燈「 SUPERNOVA」，展現了光影的無限可能；全館共有308件藝術品（101件為不重複項目），享受頂級的台中住宿體驗的同時，還能和豐富的藝術作品不期而遇。







「台中勤美洲際酒店」擁有206間客房，客房同樣結合海拔生態，並以各式蕨類植物象徵海拔高度的變化。客房門牌特別請春池玻璃的職人手工壓製出台灣的山陵意象，房間內則可件印有蕨類型態的陶瓷片創作，可謂處處留心、處處皆驚喜。





設施部分，包含17樓的洲際行政俱樂部、24小時健身中心，以及入住必拍的空中花園泳池，如暗藏在都市的世外桃源；此外，館內目前共有4間餐廳、1間酒吧、宴會空間以及4間獨立會議室等，另一間酒吧「 Rolling Bar」，以1980年代的復古未來主義與高級亞洲運動酒吧碰撞而成獨特的火花，預計11月開幕，敬請期待。

台中勤美洲際酒店餐廳與酒吧







大廳酒吧「葉與藤Leaves&Vines」氛圍新潮明亮，精選來自新舊世界的葡萄酒、香檳和大師調酒，並設有精緻的糕點櫃檯，同時提供推車桌邊服務，打造豪華細膩的酒廊體驗；義式料理餐廳「沐檸IL Limone」將義大利的多元風味與台灣在地特色食材融合、呈現出美味與創意兼具的餐點。同時，這裡亦是房客享用早餐之處，供應經典洲際早餐，讓賓客一天有美好的開始。

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頂級火鍋餐廳「采月鍋品Cai Yue Hot Pot」，湯底採用法式冷萃和粵式蒸煲技術製作，並選用台灣在地精緻食材、特有香料等，將台式火鍋帶到新高度；「明娟樓」提供精緻粵菜佳餚，值得一提的是餐廳名字深受詩人蘇軾 《水調歌頭》啟發， 故以詩詞首尾兩字來命名。並邀請台灣藝術家張簡士揚創作「洲遊行草花鳥圖」大幅藝術屏風，作為餐廳空間裝飾，遠看為精美的花鳥山水圖，然而仔細一看會發現圖中藏有幽默「彩蛋」，無違和地將草悟道周邊生活情境融入創作。



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BMW x 台中勤美洲際酒店開幕聯名專案





「台中勤美洲際酒店」攜手BMW台灣總代理汎德，推出開幕聯名專案「電馭巔峰 奢華啟程 BMW Excellence Drive Experience」，專案有三種房型選擇，每房9800元起（10%服務費及5%稅金另計），賓客可享迎賓小點、雙人洲際經典早餐與非凡晚餐、BMW原廠精品、2000點IHG優悅會會員點數等，並且入住期間還有機會駕馭全新BMW ix豪華純電旗艦休旅。





台中勤美洲際酒店資訊

地址：台中市西區館前路77號

電話： 04 2328 1268

官網：https://walkr.tw/mmx9tPXI

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