飛越南也可以奢華渡假！飛到東南亞享受南洋風、度假風情，是每年暑假的熱門選擇之一，想到越南除了品嚐在地美食、在地文化之外，也有許多星級酒店可以好好放鬆、享受度假時光。這次窩客島特別整理「中越峴港、會安」3間度假飯店推薦，還能搭配可樂旅遊「越南輕奢渡假」專屬行程，想無腦度假、放空耍廢就先筆記。







洲際陽光半島度假酒店，欣賞秘境海景

位在峴港山茶半島的「洲際陽光半島度假酒店」，因為地理位置在半島制高點，一次看到秘境海景、山景，還有專屬私人沙灘、泳池，整座酒店沿著山壁地勢分成「天堂、天空、大地、海洋」四層，每一層的交通需搭乘專屬的「纜車」，從山頂一路延伸至海灘，不同時段搭乘都能享受到天光景色、海景的變化，搭配傳統越南文化風格的黑白主色調建築，打造秘境、仙境感的渡假環境，更被稱為是「亞洲最美、此生必住的飯店」。







住房一定要拍、而且一定要搶的，就是在Citron餐廳的「倒掛斗笠」戶外包箱，每一個包廂造型如同倒置的斗笠，下方水面映出倒影，搭配遠方山、海、天空的美景，許多IG美照都是從這裡誕生，也因此早餐時段總是一位難求，想要卡位享受絕美的越式早餐、來杯經典的越式咖啡「Bac Xiu」，建議一大早6:30就先到餐廳，早晨的光線也更加柔和好拍。





巴拿山法式美居酒店，體驗復古山莊風情

在房型的部分，在189間客房中，每間都包含一個面海的獨立大陽台，拉開窗簾就能享受專屬海景，住在不同高度層也能享受到不同視野。如果想要享受私人度假時光，還有Villa房型可選擇，每間Villa房型都有1至2位管家，而Villa標配有2個獨立泳池與2棟獨棟客房，位置裡其他客房群更遠，可以一覽整個酒店的風貌。其中，club以上房型提供迎賓小點、迎賓調酒，還能享受專屬的沙灘區域，並且在沙灘上享受面費的餐飲，喜歡私人、客製化的渡假行程，這間就先收藏。

越南度假也可以有歐風美照！越南曾經被法國殖民近90年，在中越「巴拿山」因為地勢高，氣溫更涼爽舒適，是當時法國的避暑勝地。之後巴拿山保留了法國風情的巴洛克式建築群，還有上山的唯一交通工具「纜車」，15分鐘翻越多個山頭抵達巴拿山，更有與世隔絕的秘境度假風格。







在巴拿山上入住「巴拿山法式美居酒店」，可以享受歐風古堡的客房風格，建築上多有木頭樑柱、木窗增添復古風情，在窗外還能看見法國村的歐風街道，甚至是迷你版的巴黎聖母院教堂，美照通通都能拍。此外，住在「巴拿山法式美居酒店」還能在清晨時間前往人氣景點「佛手橋」，欣賞到金黃色的晨光美景，由於上山的纜車在清晨時段沒有班次，因此入住巴拿山的話，就能獨家享受到晨光佛手橋美景。







新世界海灘度假酒店，享受城市度假設施

想要享受度家風，口袋名單也要有這間「新世界海灘度假酒店」，是2020年開幕的渡假飯店群，地點位在會安海濱，距離峴港主要觀光景點大約一小時內車程，建議可以從峴港一路玩到會安，在體驗完會安古鎮的文化之美後，到新世界海灘度假酒店享受不一樣的海景視野。







新世界海灘度假酒店風格偏向現代、城市渡假，多棟高樓層建築可以一覽海灘、天光美景，搭配無邊際泳池、親子游泳池、健身房等設施，還有專屬的沙灘海岸，早晨可以看日出，打造城市度假感。特別的是，館內還設有「Quang Nam House & Bar」結合東方風格、歐式極簡風德的愜意休閒空間，可以享受調酒、小食，以及娛樂活動，適合無腦耍廢放鬆度假。



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奢華洲際酒店住一晚，峴港飯店的天花板

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巴拿山住一晚，美居古堡酒店，可獨佔沒人的晨光佛手橋

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會安新世界海灘度假村

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