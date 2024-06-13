日本東京迪士尼是許多人的夢幻天地，萬眾期待且話題不斷的東京迪士尼海洋夢幻泉鄉（Tokyo DisneySea Fantasy Springs）主題園區，終於在2024年6月6日上午9點正式開幕啦，身為迪士尼鐵粉的在地特派員第一手情報也來啦！從園區介紹、預購門票到預點餐點的小撇步，這篇通通一次搶先報給你。





身為一個東京迪士尼粉，一定要好好安排東京迪士尼海洋園區的行程，並規劃好6月6日夢幻泉鄉（Tokyo DisneySea Fantasy Springs）主題園區新開幕的遊園動線！

在東京迪士尼海洋夢幻泉鄉（Tokyo DisneySea Fantasy Springs）新園區的入口處，立刻能看到艾莎公主和安娜公主（Elsa and Anna）、樂佩公主（Rapunzel）和小飛俠彼得潘（Peter Pan）這三座石雕作品，還有春泉流水與樂曲交織，讓人能深深感受到來自迪士尼和米奇給予的魔法力！







東京迪士尼海洋夢幻泉鄉三大主題園區重點介紹

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉（Tokyo DisneySea Fantasy Springs）是東京迪士尼海洋繼「阿拉伯海岸」、「美國海濱」、「神秘島」、「失落河三角洲」、「美人魚礁湖」、「發現港」、「地中海港灣」後的第八座園區，也是佔地面積最廣、建置花費成本最高的區域。

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉（Tokyo DisneySea Fantasy Springs）分別是由《冰雪奇緣》的冰雪奇緣之冰雪王國（Frozen Kingdom）、《魔髮奇緣》的樂佩公主森林（Rapunzel's Forest）以及《小飛俠彼得潘》的小飛俠夢幻島（Peter Pan's Never Land）三大區域共同建構，包含四個主題遊樂設施與三間主題餐廳。

從地圖上來看夢幻泉鄉（Fantasy Springs）是在東京迪士尼海洋最深處，介於阿拉伯海岸和失落河三角洲之間，從大門口步行前往約需要30～40分鐘，建議最快的步行方式是入園後從地中海港灣園區，右轉經神秘島、美人魚珊瑚礁，最後過了阿拉伯海岸，就能看見夢幻泉鄉的入口。









園區1：冰雪奇緣之冰雪王國（Frozen Kingdom）

冰雪奇緣之冰雪王國（Frozen Kingdom）園區元素包含艾倫戴爾（Arendelle）城堡、艾倫戴爾王國小鎮、艾莎女王（Elsa）用冰雪魔法建置的冰雪城堡與雪山、一個遊樂設施：安娜與艾莎的冰雪之旅（Anna and Elsa's Frozen Journey），以及ㄧ間主題餐廳：艾倫戴爾皇家宴會廳（Royal Banquet of Arendelle）。





園區2：樂佩公主森林（Rapunzel's Forest）

如果你對《Let it Go》琅琅上口，那麼來到冰雪奇緣之冰雪王國（Frozen Kingdom）時，你一定會感到彷彿Elsa就在你身邊。從城堡大門、橋墩、窗櫺、旗幟，到雪山和冰宮，每個細節都展現北歐優美建築風格和冰雪交錯美麗，就連艾倫戴爾小鎮以漁業為主要生計的場景設計，也被完美呈現在店舖造景與公布欄上。

樂佩公主森林（Rapunzel's Forest）園區元素包含樂佩公主高塔、一個遊樂設施樂「佩公主天燈盛會（Rapunzel's Lantern Festival）」，以及一間主題餐廳「醜小鴨小館（The Snuggly Duckling）」。





乘坐樂佩公主天燈盛會（Rapunzel's Lantern Festival）遊樂設施，跟著樂佩和弗林展開一趟森林冒險，從與醜小鴨小館的惡棍交手，樂佩用發光的金髮治癒弗林，樂佩城堡周圍冉冉升起一個個天燈的佈景效果，每個環節都讓人驚嘆不已；最後，當無數發光的天燈漂浮在空中，樂佩和弗林在水中央合唱《I See the Light》時，這場景簡直是夢中才會出現的景象，老粉眼眶直接泛淚。

無論有沒有取得樂佩公主天燈盛會的預約卡，每個人都能遙望塔窗旁看見樂佩唱歌，並與爬滿藤蔓的高塔和後方的瀑布合影。隨著森林小徑前往天燈盛會途中，陸續看到弗林通緝公告牌、太陽花標誌旗幟、樂佩森林地圖等場景細節，到了夜晚，樂佩森林高掛的燈籠更點亮整座森林，營造出童話般的動人氛圍，浪漫指數直達巔峰，是情侶不可錯過的遊樂設施。









園區三：小飛俠夢幻島（Peter Pan's Never Land）

小飛俠夢幻島（Peter Pan's Never Land）園區元素包含海盜船、骷髏島、美人魚礁湖、大大小小藏寶區域、兩個遊樂設施：小飛俠夢幻島3D歷險記（Peter Pan's Never Land Adventure）和奇妙仙子妙妙小車（Fairy Tinker Bell's Busy Buggies），以及一間主題餐廳「瞭望臺野餐屋（Lookout Cookout）」。







相較冰雪奇緣和魔髮奇緣，「小飛俠彼得潘」才是七年級的回憶！記載帥氣翱翔天際的彼得潘、溫柔堅強的溫蒂媽媽、狡猾的虎克船長、呆萌傻呼呼的走失男孩、充滿魔力的奇妙仙子，一行人飛往夢幻島的冒險故事。





小飛俠夢幻島園區卻開放許多適合拍照的彼得潘世界觀元素，像是藏匿寶藏和古老海盜符號的海盜船、神祕洞穴與幽暗森林，也許在那些角落之中，你會突然發現自己原來一直都沒有長大！







東京迪士尼海洋夢幻泉鄉超夢幻石壁造景

夢幻泉鄉腹地遼闊，適合拍照的藝術造景、互動裝置區域相當多，更有不少隱藏版米奇，即便是走走看看拍拍照，都能停留至少2～3小時。









東京迪士尼海洋夢幻泉鄉三大入園攻略

不過，東京迪士尼海洋夢幻泉鄉（Tokyo DisneySea Fantasy Springs）入園方式於其他園區不同，以下入園攻略建議提早做好功課，才能順利入園喔！

攻略1：如何進入東京迪士尼海洋夢幻泉鄉（Tokyo DisneySea Fantasy Springs）？

入場方式：以下①和②兩者均須具備

①東京迪士尼海洋的園區票券 請備妥可供遊客進入東京迪士尼海洋的園區票券

②適用遊樂設施的預約等候卡（Standby Pass，以下簡稱SP）或收費服務：迪士尼尊享卡（Disney Premium Access，以下簡稱DPA）

東京迪士尼海洋官方介紹的入場前置準備



無論是不是迪士尼海洋預估人流爆量的日子，接下來一年內新園區一定相當熱門，也是所有人前往東京迪士尼海洋的首要目標，想要成功入園，一定要預先做好功課，強烈建議提前下載「Disney Resort APP」、「認識SP」和「DPA的預訂流程和方式」。

同時，夢幻泉鄉新園區與其他園區和遊樂設施最大的不同在於「目前並不開放任何排隊入內的方式」，只提供持有夢幻泉鄉新園區內②遊樂設施的standby pass預約等候卡（免費服務）或Disney Premium Access迪士尼尊享卡（收費服務）者，才能在指定時段入內。









攻略2：如何取得夢幻泉鄉遊樂設施的預約等候卡（Standby Pass，以下簡稱SP）或收費服務：迪士尼尊享卡（Disney Premium Access，以下簡稱DPA）？

當進入東京迪士尼海洋後，請透過東京迪士尼度假區官方 App （英文版）取得夢幻泉鄉其中一項遊樂設施的「預約等候卡」（Standby Pass，以下簡稱SP）或收費服務「迪士尼尊享卡」（Disney Premium Access，以下簡稱DPA），遊客僅可體驗取得的遊樂設施（有指定時段），不過數量有限，建議提早入園購買。



※付費服務：迪士尼尊享卡（Disney Premium Access，以下簡稱DPA）

迪士尼尊享卡提供數個迪士尼海洋熱門的遊樂設施DPA，意即提供遊客自由選擇指定時段前往搭乘的快速通關；以夢幻泉鄉來說，提供安娜與艾莎的冰雪之旅（Anna and Elsa's Frozen Journey）、樂佩公主天燈盛會（Rapunzel's Lantern Festival）和小飛俠夢幻島3D歷險記（Peter Pan's Never Land Adventure）這三項遊樂設施購入DPA。

※免費服務：預約等候卡（Standby Pass，以下簡稱SP）

迪士尼預約等候卡提供數個迪士尼海洋熱門的遊樂設施SP，意即提供遊客指定時段前往搭乘；以夢幻泉鄉來說，提供安娜與艾莎的冰雪之旅（Anna and Elsa's Frozen Journey）、樂佩公主天燈盛會（Rapunzel's Lantern Festival）、小飛俠夢幻島3D歷險記（Peter Pan's Never Land Adventure）和奇妙仙子妙妙小車（Fairy Tinker Bell's Busy Buggies）所有遊樂設施抽選SP。











另一方面，針對打算購買DPA的人要知道，DPA數量稀少（意思就是有錢也買不到，除非你很早很早就入園購買），若想要透過購買DPA保證入園，可能還需要提早於開園之前抵達與排隊。







攻略3：如何預約夢幻泉鄉餐廳與線上點餐？

夢幻泉鄉的三間主題餐廳包含艾倫戴爾皇家宴會（Royal Banquet of Arendelle）、醜小鴨小館 （The Snuggly Duckling）和瞭望臺野餐屋（Lookout Cookout），都需要透過東京迪士尼度假區官方APP（Disney Resort APP）行動點餐，並同時於APP內完成餐點選擇且完成線上刷卡後，獲得餐廳QRcode才能入內用餐，還必須於「夢幻泉鄉入場時段」內使用。









雖然夢幻泉鄉新園區的新規則，造成很多不便，但也可以理解，因為新園區內真的人流爆量，若是沒有重重關卡限制，所有人都會待在新園區不出來，甚至可能發生上萬人都擠在新園區的情況；所以，若想成功順利進入新園區，一定要提早做好功課！確保手機網路順暢、線上刷卡順暢，再來需要的就是早睡早起和盡量多蒐集一些好運氣吧！

