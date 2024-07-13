「Ha:nok」（하녹）是進駐傳統韓屋的釜山咖啡廳，店名為「韓屋」之意。最大的特色是自然的古樸氣息和環境，並且供應數款超可愛的造型甜點以及優質的茶飲，不論是韓屋空間或是甜點都超殺記憶卡，每一隅、每一款甜點都超級好拍，是可以泡上半天的釜山特色咖啡店。





不過，「Ha:nok」並不在釜山市區，而是位於機張，推薦安排機張一日遊，順道去機張市場吃螃蟹、東海龍宮、釜山樂天世界等。「Ha:nok」有別於一般釜山咖啡廳，它直接進駐傳統韓屋宅邸，讓人來釜山旅遊喝咖啡、吃甜點的同時，能夠細細感受韓式老屋的人文風景，尤其戶外座位更是隨意拍都漂亮。







「Ha:nok」提供的甜點品項豐富，以西式手法結合韓式點心，每一款外型都超級犯規、捨不動開吃；特別值得一提的是，茶壺款式都有對應的季節，並且搭配葉片濾茶網，對細節的講究令人欣賞，且茶香鮮明又溫潤舒心；「Ha:nok」雖然不在熱鬧的釜山市區，然而富有歷史人文氣息的傳統韓屋、西韓合併的甜點和精緻茶飲，縱使專程前來機張度過下午茶時光也很值得。



推薦閱讀：韓版聖托里尼島！釜山新景點、在地年輕人推薦「白淺灘文化村」，隧道口搭配釜山海景、鋼琴階梯必拍。











Ha:nok推薦

烤年糕、在戶外座位區瘋狂拍照

Ha:nok店家資訊

地址：부산 기장군 기장읍 내리길 146-5 하녹카페

IG：https://www.instagram.com/ha.nok_busan