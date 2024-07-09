釜山不只甘川洞文化村！疫情過後的釜山新興景點、有韓國版聖托里尼島之稱的「白淺灘文化村」，現為釜山年輕人閒暇之餘喜歡前往的景點之一。目前知道的外國觀光客還不算多，因此相較甘川洞文化村，得以更加悠閒地探索巷弄人文風情，且有蔚藍海景相伴，還能找家海景咖啡廳休息片刻。
如同釜山自由行必去的甘川洞文化村一樣，「白淺灘文化村」早期亦為戰後難民聚落，隨著時代變遷，人口外移，僅剩年邁居民於此；近年藉由政府的影島再造計畫，將倚山而建的房子以繽紛色彩妝點、轉型成藝術人文空間，並成功吸引咖啡館及選物店進駐，更在疫後也成了深受年輕人青睞的新釜山景點。
「白淺灘文化村」沿途皆有海景相伴，可以遠眺南港大橋和松島，並且有不少選物店和咖啡店進駐，走累了隨時能選家咖啡廳小歇、邊喝咖啡邊欣賞海景。而許多釜山情侶會特別前往「白淺灘文化村」的「求婚階梯」拍照留念，不少準新人也會在此拍攝婚紗照。
此外，鋼琴階梯旁有一個隧道，且隧道口是「白淺灘文化村」最受歡迎的打卡點，但不要傻傻地從外往內拍，必須從隧道內往外拍，才能夠將釜山海港景致一併補捉進去。相當推薦午後來「白淺灘文化村」慢慢散步、參觀選物店、挑選一家咖啡廳消磨時光，靜待太陽落下、欣賞金黃色的釜山海景。
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白淺灘文化村推薦
從隧道內往外拍打卡照、選家海景咖啡廳小歇
白淺灘文化村景點資訊
地址：부산 영도구 영선동4가 605-3
電話：051-419-4067