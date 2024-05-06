釜山為韓國第二大城市，加上近年新增了不少釜山景點，也因此釜山成了越來越多觀光客的韓國旅遊首選。而最夯的釜山景點正是「海雲台藍線公園觀光列車」，尤其是「天空膠囊列車」黃、綠、紅、藍4種顏色車廂，以及釜山吉祥物boogi的彩繪車廂搭配海天一色的美景，讓各國觀光客客紛紛衝釜山打卡。
與海相依的海雲台是前往釜山旅遊一定會去的熱門景點，由4.8公里舊鐵道改建而成的「海雲台藍線公園觀光列車」絕對是不能錯過的新興景點之一，有海濱列車和天空膠囊列車兩種列車行駛，建議來回可以各體驗一種列車。最熱門的當然就是在高7~10公尺的空中軌道行駛、往返尾浦與青沙浦之間2公里路段的膠囊列車，除了原有的黃、綠、紅、藍4種顏色車廂之外，後來還新增了釜山吉祥物boogi的彩繪車廂，可愛指數爆表。
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一輛膠囊列車車廂最多可乘載4名成人，小巧繽紛的車廂以時速6公里緩緩移動，半小時的車程可以好好欣賞釜山的海景，浪漫又有趣，不管是好友出遊、家庭旅遊、情侶約會都非常適合來者個萌萌的釜山景點；「海雲台藍線公園觀光列車」可以現場購票，人工和機器售票皆有。若擔心欲搭乘的時段完售，可事先於官網預約車票，每個星期二會開放下兩週的預約，每個時段出發前兩至三小時停止受理線上預約。
海雲台藍線公園觀光列車營運時間
淡季&冬季（11月~4月）9:00~18:00
旺季（5月~6月/9月~10月）9:00~20:00
極旺季（7~8月）9:00~22:00
海雲台藍線公園觀光列車資訊
票價：單程票2人座35,000韓幣／ 3人座45,000韓幣／4人座50,000韓幣
地址（尾浦站）: 부산해운대구달맞이길62번길13
官網： https://www.bluelinepark.com/eng/