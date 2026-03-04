松菸潮流玩具展免費入場！貓的抱抱 貓錦獸滿額送周邊，故宮聯名周邊加碼抽。

免門票松菸玩具設計展！路遙圓創回顧展展出貓的抱抱、刺刺、貓錦獸歷年玩具作品，故宮

松菸玩具設計展免費入場！台灣玩具設計品牌路遙圓創在松菸舉辦年度發表會「台灣潮流玩具設計展 時光迴廊；夢回現場」，超可愛貓的抱抱、刺蝟刺刺、貓錦獸變成大型雕塑出沒，現場更有故宮翠玉白菜刺刺、肉形石刺刺等歷年經典玩具與聯名作品，同步推出限定周邊、超可愛貓的抱抱盲盒，滿額再送你棒棒堂刺刺吊飾，展覽持續到3/8為止，來到松菸一定要來拍照，再抽爆各種超萌貓貓盲盒、設計師玩具系列。



▲松菸玩具設計展免費入場！路遙圓創至3/8展出故宮翠玉白菜刺刺、貓的抱抱、貓錦獸一系列玩具作品。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸玩具設計展免費入場！路遙圓創回顧展各種造型刺蝟刺刺，限定商品盲盒滿額送周邊。(攝影：鄭亦庭)





松菸玩具設計展系列作品一次看

展覽中央時光迴廊主題展區一次展出歷年經典玩具作品，從故宮聯名的翠玉白菜刺刺、刺青貓貓的守財貓、貓錦獸到 SU屍系列都有，帶你一一介紹、了解角色們的故事，一旁設有扭蛋區可以現場抽爆，此外現場特別設置玩具製成介紹區，從草圖設計、模具製作、精細上色到成品完成，帶領觀者瞭解超萌角色們誕生的完整過程。



▲松菸玩具設計展！展出台灣玩具設計品牌路遙圓歷年玩具作品。(攝影：鄭亦庭)





松菸玩具設計展必拍打卡點

這次松菸展覽必拍貓的抱抱系列，一整面牆佈滿小玻璃盒裝有橘貓、黑貓、特別裝扮的貓貓，一個個高舉雙手討抱抱的模樣超可愛，一旁貓的抱抱互動區可以挑選喜歡的角色，讓機器現場拍下身影生成專屬貓貓，再跟角色合照並掃描QRcode下載紀念，現場還展示一整排經典IP大幅油畫，在展覽出口處更設置了貓錦獸、貓的抱抱大型打卡區，讓大家可以跟拍出在玩具盒裡的打卡照片。



▲松菸玩具設計展必拍打卡點！貓的抱抱系列展示區、貓的抱抱互動打卡點。(攝影：鄭亦庭)





松菸玩具設計展大型角色雕塑必拍

合作設計師展區展示各個系列與育成作品，可以看到造型多變的刺蝟刺刺、各種設計師合作系列玩具作品，而原創IP展示區在2大牆面設置透明展示盒，陳列埃及神祇寶寶、全身剃毛的全裸待機狗狗與刨冰熊等超萌角色，而守財貓、貓錦獸、SU 屍等品牌原創 IP除了展示不同款式，更將這些角色放大變成大型雕塑，讓大家打卡合照。

▲松菸玩具設計展！原創IP角色貓錦獸、刺刺大型雕塑，以及系列玩具作品展示牆必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸免費逛玩具設計展！原創IP角色大型雕塑、玩具作品展示牆必拍。(攝影：鄭亦庭)





松菸玩具設計展必買周邊推薦

來松菸玩具設計展，一定要買超萌周邊們回家，商售區推出一系列限定商品，包含一口 SU肉形石、刺刺、SU屍等周邊商品，還有超可愛貓的抱抱、貓錦獸盲盒系列，讓人想整箱抱走，滿額還送棒棒堂刺刺吊飾、特展限定卡，現場更推出展覽限定故宮路遙賞，可以抽出玉鰲魚刺刺、青花瓷刺刺，以及有角色們出沒的清明上河圖複製畫等故宮聯名周邊。



▲松菸玩具設計展必買周邊小物！貓的抱抱娃娃版盲盒、貓錦獸盲盒系列推薦必買。(攝影：鄭亦庭)



▲展覽限定故宮X路遙賞必抽！玉鰲魚刺刺、青花瓷刺刺、造型陶瓷扁盤等。(攝影：鄭亦庭)





松菸台灣潮流玩具設計展 路遙圓創 時光迴廊；夢回現場

活動日期：即日起至3/8(日)

活動時間：10:30 – 18:30

活動地點：台北市信義區光復南路 133 號 5 號倉庫





松菸台灣潮流玩具設計展 消費滿額禮

1、棒棒糖刺刺mini吊飾

現場單筆消費滿600元以上，可獲得展場限定棒棒糖刺刺mini吊飾1支；滿1200元，贈送2支，以此類推，全4款隨機出貨。



2、特展NFC卡牌

單筆消費滿1500元以上，可獲得展場限定特展NFC卡牌1張；滿3,000元，贈送2張，以此類推，全6款隨機出貨。



注意事項：

1、限單筆消費結帳計算，無法累積消費金額，扭蛋消費金額不列入滿額計算。

2、故宮路遙賞櫃檯與商品區櫃檯金額分開計算無法累計。

3、單筆消費僅能擇一項滿額贈活動兌換，恕無法同時兌換棒棒糖與限定卡兩種贈品。

4、活動規則可能因為現場狀況做調整，實際活動規則以現場為主，此規則僅參考。





松菸台灣潮流玩具設計展 故宮Ｘ路遙賞 幻獸浮世系列

販售金額：400元 / 抽

販售方式：每日配額，每人每次最多15抽，依動畫遊戲進行抽購，可重複排隊。

獎項：

特別賞 玉鰲魚刺刺 PU版

SP賞 貓錦獸玉印

A賞 玉鰲魚刺刺

B賞 青花瓷刺刺（青花描金轉心渣斗款）

C賞 造型線香座

D賞 造型陶瓷扁盤

E賞 青花夔龍紋碗

F賞 五彩蓮塘魚藻紋碟

G賞 清明上河圖複製畫

松菸展覽、信義區展覽也要逛

更多 松菸台灣潮流玩具設計展 路遙圓創 時光迴廊；夢回現場 照片

▲松菸玩具設計展必買推薦，貓的抱抱系列盲盒展示區。(攝影：鄭亦庭)

▲松菸免門票玩具設計展打卡點！一整排守財貓、貓錦壽、刺刺等經典IP大幅油畫。(攝影：鄭亦庭)

