> 生活 > 最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。

最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。

tiger Walker 玩樂季信義區展覽富邦美術館信義區信義區景點
2025-12-19 17:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

最新信義區展覽！富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」於12/24起登場，一次展出三位20世紀最具代表性的大師作品，來信義區必逛。

最新信義區展覽搶先看！信義區富邦美術館於12月24日起推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」，一次集結三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師，這次展覽帶來多件國際級經典名作，包括創下雕塑史上最高拍賣價的賈科梅蒂《行走的人I》，以及高達近3米的《站立的女人 II》都是首次來台，從賈科梅蒂標誌性的細長人形、米羅巨幅掛毯，到考爾德隨風擺動的動態雕塑，全都能一次看到，近期來信義區逛街順路看展覽、打卡。

▲信義區展覽「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」於12/24起在富邦美術館展出。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」於12/24起在富邦美術館展出。(攝影：鄭亦庭)

▲最新信義區展覽一次展出三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師。(攝影：鄭亦庭)
▲最新信義區展覽一次展出三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師。(攝影：鄭亦庭)


信義區展覽3大雕塑、藝術大師作品一次看

信義區富邦美術館「步入永恆」特展精選近50件作品，呈現阿爾貝托・賈科梅蒂、胡安・米羅與亞歷山大・考爾德三位大師作品，其中最受矚目的便是賈科梅蒂以「消瘦、無特徵人形」聞名的《行走的人 I》，象徵戰後人們在不確定中仍持續向前的意象，也創下雕塑史上最高拍賣價，展覽同時展出近3米高的《站立的女人II》，都是首次來台展出。

▲信義區展覽必拍！雕塑史上最高拍賣價作品賈科梅蒂《行走的人 I》、近3米高《站立的女人II》來台。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽必拍！雕塑史上最高拍賣價作品賈科梅蒂《行走的人 I》、近3米高《站立的女人II》來台。(攝影：鄭亦庭)


信義區展覽必拍米羅巨幅掛毯首次登台

胡安・米羅的創作靈感來自日常生活、自然物件，並深受流亡經驗與土地記憶影響，二戰期間的漂泊，使他對自由的追求更加強烈，也促使他不斷跨越媒材界線，從繪畫、雕塑、陶藝到壁畫，使用拼貼，甚至用火燃燒畫作等手法，建立獨特的抽象符號語言，本次特展聚焦在米羅晚期創作，可以看到米羅最自由、最大膽、最具突破性的創作作品，其中首度來台展出的彩繪青銅雕塑《人物》、巨幅掛毯絕對要來現場感受。
▲最新信義區展覽！米羅巨幅掛毯首度在台展出。(攝影：鄭亦庭)
▲最新信義區展覽！米羅巨幅掛毯首度在台展出。(攝影：鄭亦庭)


信義區展覽必拍考爾德會動的雕塑

本次展覽第三位藝術家亞歷山大・考爾德，則是以「動態雕塑」改寫雕塑史的重要藝術家，使用金屬、線條、色塊，創作出可以隨空氣與光線變化姿態的作品，顛覆了雕塑只能靜止不動的刻板印象，展覽中可以看到《尾翼》、《三顆黃色太陽》代表性大型風動雕塑，懸掛在空中的雕塑、影子隨風轉動，另外也有以穩定的支撐結構為主的靜態雕塑，以及水粉畫與版畫，看到考爾德把「動感」轉化成色彩與幾何構圖。
▲信義區展覽必逛亮點！考爾德Mobile隨空氣流動改變姿態，顛覆了雕塑靜止的刻板印象。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽必逛亮點！考爾德Mobile隨空氣流動改變姿態，顛覆了雕塑靜止的刻板印象。(攝影：鄭亦庭)


信義區富邦美術館展覽「步入永恆」周邊推薦

本次富邦美術館展出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」，也將3大雕塑家、藝術家的代表作品製成周邊商品，像是賈科梅蒂《行走的人》有衣服、磁鐵、筆記本、手提袋等周邊商品，米羅、考爾德的作品也有杯墊、衣服、明信片等，來富邦美術館別忘了來一樓商品區買紀念週邊回家收藏。
▲信義區富邦美術館「步入永恆」特展，賈科梅蒂《行走的人》周邊商品包含衣服、磁鐵、筆記本、手提袋等。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區富邦美術館「步入永恆」特展，賈科梅蒂《行走的人》周邊商品包含衣服、磁鐵、筆記本、手提袋等。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區富邦美術館「步入永恆」特展，賈科梅蒂《行走的人》周邊商品、米羅作品周邊。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區富邦美術館「步入永恆」特展，賈科梅蒂《行走的人》周邊商品、米羅作品周邊。(攝影：鄭亦庭)


富邦美術館特展 步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德

展覽地點：富邦美術館 1F水景展廳（臺北市信義區松高路79號）
展覽期間：2025.12.24~2026.4.20（週二休館）
展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）。


步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德 票價資訊

展期票價：全票500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。
未滿6歲之兒童，以及身心障礙者本人可免費入場。

單人預售票：400元，販售至2025/12/23。

預售雙人套票禮品組
販售時間：即日起至2025/12/23。
販售通路：富邦美術館官網限定。
販售套組：
1、「陶瓷杯墊組」850元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術杯墊。
2、「托特包組」999元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術托特包。

必逛話題信義區打卡點、快閃店

推薦閱讀：信義區免費展覽！信義區巨型紅髮女孩Moi必拍，限量紅髮女孩娃娃先搶。

推薦閱讀：任天堂瑪利歐聖誕樹！Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區登場，6款遊戲免費玩。

推薦閱讀：史努比台北跨年快閃店！信義區免費入場搶買，10款台北限定史努比要搶。

更多 信義區富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展 照片：

▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽必逛亮點！考爾德動態雕塑懸掛在空中，影子隨風轉動倒影在牆上。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽必逛亮點！考爾德動態雕塑懸掛在空中，影子隨風轉動倒影在牆上。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽展出多件賈科梅蒂作品。(攝影：鄭亦庭)
▲信義區展覽展出多件賈科梅蒂作品。(攝影：鄭亦庭)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
克林姆真跡來台北！維也納美景宮花繪展沈浸式克林姆展區，克林姆周邊音樂盒必收。
克林姆真跡來台北！維也納美景宮花繪展沈浸式克林姆展區，克林姆周邊音樂盒必收。
編輯 鄭亦庭
ONE ART Taipei 藝術台北2026搶先看！60家畫廊齊聚台北，4大策展亮點先看。
ONE ART Taipei 藝術台北2026搶先看！60家畫廊齊聚台北，4大策展亮點先看。
編輯 鄭雅之
日本最大規模「台灣東京和服展」首度海外展出！集結百件作品與穿著示範全方位體驗。
日本最大規模「台灣東京和服展」首度海外展出！集結百件作品與穿著示範全方位體驗。
編輯 李維唐
圓山站免費展覽！百年古蹟圓山別邸BONi個展免費拍，玻璃屋復古畫作一次看。
圓山站免費展覽！百年古蹟圓山別邸BONi個展免費拍，玻璃屋復古畫作一次看。
編輯 鄭亦庭
史努比聖誕小鎮萌翻公館！自來水園區限定造景一次拍到飽，台北最療癒的聖誕景點就在這。
史努比聖誕小鎮萌翻公館！自來水園區限定造景一次拍到飽，台北最療癒的聖誕景點就在這。
饅頭弟
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊