最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。

最新信義區展覽！富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」於12/24起登場，一次展出三位20世紀最具代表性的大師作品，來信義區必逛。
最新信義區展覽搶先看！信義區富邦美術館於12月24日起推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」，一次集結三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師，這次展覽帶來多件國際級經典名作，包括創下雕塑史上最高拍賣價的賈科梅蒂《行走的人I》，以及高達近3米的《站立的女人 II》都是首次來台，從賈科梅蒂標誌性的細長人形、米羅巨幅掛毯，到考爾德隨風擺動的動態雕塑，全都能一次看到，近期來信義區逛街順路看展覽、打卡。
信義區富邦美術館「步入永恆」特展精選近50件作品，呈現阿爾貝托・賈科梅蒂、胡安・米羅與亞歷山大・考爾德三位大師作品，其中最受矚目的便是賈科梅蒂以「消瘦、無特徵人形」聞名的《行走的人 I》，象徵戰後人們在不確定中仍持續向前的意象，也創下雕塑史上最高拍賣價，展覽同時展出近3米高的《站立的女人II》，都是首次來台展出。
展覽地點：富邦美術館 1F水景展廳（臺北市信義區松高路79號）
展覽期間：2025.12.24~2026.4.20（週二休館）
展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）。
步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德 票價資訊
展期票價：全票500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。
未滿6歲之兒童，以及身心障礙者本人可免費入場。
單人預售票：400元，販售至2025/12/23。
預售雙人套票禮品組
販售時間：即日起至2025/12/23。
販售通路：富邦美術館官網限定。
販售套組：
1、「陶瓷杯墊組」850元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術杯墊。
2、「托特包組」999元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術托特包。
