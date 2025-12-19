最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。

最新信義區展覽！富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」於12/24起登場，一次展出三位20世紀最具代表性的大師作品，來信義區必逛。

最新信義區展覽搶先看！信義區富邦美術館於12月24日起推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」，一次集結三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師，這次展覽帶來多件國際級經典名作，包括創下雕塑史上最高拍賣價的賈科梅蒂《行走的人I》，以及高達近3米的《站立的女人 II》都是首次來台，從賈科梅蒂標誌性的細長人形、米羅巨幅掛毯，到考爾德隨風擺動的動態雕塑，全都能一次看到，近期來信義區逛街順路看展覽、打卡。



▲信義區展覽「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」於12/24起在富邦美術館展出。(攝影：鄭亦庭)

▲最新信義區展覽一次展出三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師。(攝影：鄭亦庭)





信義區展覽3大雕塑、藝術大師作品一次看

信義區富邦美術館「步入永恆」特展精選近50件作品，呈現阿爾貝托・賈科梅蒂、胡安・米羅與亞歷山大・考爾德三位大師作品，其中最受矚目的便是賈科梅蒂以「消瘦、無特徵人形」聞名的《行走的人 I》，象徵戰後人們在不確定中仍持續向前的意象，也創下雕塑史上最高拍賣價，展覽同時展出近3米高的《站立的女人II》，都是首次來台展出。



▲信義區展覽必拍！雕塑史上最高拍賣價作品賈科梅蒂《行走的人 I》、近3米高《站立的女人II》來台。(攝影：鄭亦庭)





信義區展覽必拍米羅巨幅掛毯首次登台

▲最新信義區展覽！米羅巨幅掛毯首度在台展出。(攝影：鄭亦庭)

胡安・米羅的創作靈感來自日常生活、自然物件，並深受流亡經驗與土地記憶影響，二戰期間的漂泊，使他對自由的追求更加強烈，也促使他不斷跨越媒材界線，從繪畫、雕塑、陶藝到壁畫，使用拼貼，甚至用火燃燒畫作等手法，建立獨特的抽象符號語言，本次特展聚焦在米羅晚期創作，可以看到米羅最自由、最大膽、最具突破性的創作作品，其中首度來台展出的彩繪青銅雕塑《人物》、巨幅掛毯絕對要來現場感受。





信義區展覽必拍考爾德會動的雕塑

本次展覽第三位藝術家亞歷山大・考爾德，則是以「動態雕塑」改寫雕塑史的重要藝術家，使用金屬、線條、色塊，創作出可以隨空氣與光線變化姿態的作品，顛覆了雕塑只能靜止不動的刻板印象，展覽中可以看到《尾翼》、《三顆黃色太陽》代表性大型風動雕塑，懸掛在空中的雕塑、影子隨風轉動，另外也有以穩定的支撐結構為主的靜態雕塑，以及水粉畫與版畫，看到考爾德把「動感」轉化成色彩與幾何構圖。

▲信義區展覽必逛亮點！考爾德Mobile隨空氣流動改變姿態，顛覆了雕塑靜止的刻板印象。(攝影：鄭亦庭)





信義區富邦美術館展覽「步入永恆」周邊推薦

本次富邦美術館展出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」，也將3大雕塑家、藝術家的代表作品製成周邊商品，像是賈科梅蒂《行走的人》有衣服、磁鐵、筆記本、手提袋等周邊商品，米羅、考爾德的作品也有杯墊、衣服、明信片等，來富邦美術館別忘了來一樓商品區買紀念週邊回家收藏。



▲信義區富邦美術館「步入永恆」特展，賈科梅蒂《行走的人》周邊商品包含衣服、磁鐵、筆記本、手提袋等。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區富邦美術館「步入永恆」特展，賈科梅蒂《行走的人》周邊商品、米羅作品周邊。(攝影：鄭亦庭)





富邦美術館特展 步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德

展覽地點：富邦美術館 1F水景展廳（臺北市信義區松高路79號）

展覽期間：2025.12.24~2026.4.20（週二休館）

展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）。







步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德 票價資訊

展期票價：全票500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。

未滿6歲之兒童，以及身心障礙者本人可免費入場。



單人預售票：400元，販售至2025/12/23。



預售雙人套票禮品組

販售時間：即日起至2025/12/23。

販售通路：富邦美術館官網限定。

販售套組：

1、「陶瓷杯墊組」850元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術杯墊。

2、「托特包組」999元，含2張展覽票及1件賈科梅蒂藝術托特包。

必逛話題信義區打卡點、快閃店

推薦閱讀：信義區免費展覽！信義區巨型紅髮女孩Moi必拍，限量紅髮女孩娃娃先搶。



推薦閱讀：任天堂瑪利歐聖誕樹！Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區登場，6款遊戲免費玩。



推薦閱讀：史努比台北跨年快閃店！信義區免費入場搶買，10款台北限定史努比要搶。





更多 信義區富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展 照片：

▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽一次網羅賈科梅蒂、米羅、考爾德藝術大師們近50件代表作。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽必逛亮點！考爾德動態雕塑懸掛在空中，影子隨風轉動倒影在牆上。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽展出多件賈科梅蒂作品。(攝影：鄭亦庭)