日本最大規模「台灣東京和服展」首度海外展出！集結百件作品與穿著示範全方位體驗。

日本最大規模「東京和服展」終於首度跨海來台！2025年底將於台北華山登場，集結頂級傳統婚嫁禮服與百套現代時尚穿搭，帶您親身體驗一場穿越時空的極致美學盛宴 。

日本文化中那份細膩與優雅總能輕易觸動人心，而作為日本美學集大成的「和服」，更是乘載了無數職人的工藝與歷史的重量。對於熱愛日本文化的台灣民眾而言，2025年年末將迎來一場前所未有的視覺盛宴。作為日本國內規模最大的和服盛會，「東京和服展」自2015年創辦以來始終是時尚與文化界的焦點，而在其十週年之際，官方正式宣佈將首度跨出海外，選定台灣作為國際首站。這場名為「台灣東京和服展」的年度大展，將於2025年12月19日至21日，在充滿歷史韻味的台北華山1914文化創意產業園區隆重登場。展覽不僅僅是靜態的陳列，更是一場融合了傳統工藝、當代時尚與互動體驗的立體美學實驗，企圖在台北街頭重現東京的風雅與浪漫。



▲日本最大規模和服盛會首次海外舉辦「台灣東京和服展」





重現日本傳統婚禮之美與百套和服時尚穿搭展演

本次展覽的核心亮點之一，便是以「傳統日本婚紗—穿越時空的美麗」為題的深度策展。對於許多嚮往日式婚禮的新人或是文化愛好者來說，能親眼目睹頂級的「白無垢」與「色打掛」實屬難得。策展團隊特地從日本空運多套珍貴的婚禮禮服來台，透過這些繡工繁複且富含祈福寓意的服飾，展現日本對於婚姻的神聖祝禱與極致美學。除了莊重的婚禮服飾，展場更將一口氣展出高達100套由當代創作者精心搭配的「現代和服造型」。這是一個打破傳統框架的嘗試，透過現代的審美視角重新詮釋古典服飾，讓參觀者看見和服在當代社會中持續進化的生命力，無論是色彩的運用還是配件的混搭，都將顛覆大眾對和服嚴肅刻板的印象。



▲展覽三日「迷你舞台」活動時刻表，內容包含品牌介紹、和服穿搭示範、舞妓日常解密及日本傳統服飾講座等豐富環節





時尚設計師周裕穎跨界對話與台日混融的設計新貌

為了讓這場首次的海外展出更具在地連結與文化對話的意義，主辦單位特別邀請了曾多次登上國際時裝週的台灣知名設計師周裕穎及其品牌JUST IN XX進行跨界合作。周裕穎以其擅長的解構與重組手法，將日本「大正浪漫」的復古情懷與獨特的「台灣感性」相互碰撞，運用和服與腰帶作為創作媒材，打造出跨越時代與文化界線的全新時裝作品。此外，展覽也致力於培育新一代的設計力量，特別攜手實踐大學服裝設計系與輔仁大學織品服裝學系，首度發表學生們的實驗性作品。這些作品從材質、文化與時代的交會點出發，呈現出一種前所未見的「台日混融時尚」，讓觀展者在欣賞精湛工藝的同時，也能感受到年輕世代對於傳統文化的全新詮釋與無限創意。



▲UST IN XX 主理人周裕穎的作品於現場展出





沉浸式五感體驗與華山文創園區的互動舞台魅力

「台灣東京和服展」強調的不僅是「看展」，更是一種全方位的「體驗」。為了讓民眾能親身感受和服的魅力，展覽期間在華山1914文化創意產業園區特別規劃了豐富的互動區域與迷你舞台。現場將安排專業的穿著示範與品牌動態秀，讓平面的布料瞬間鮮活起來。對於想要實際體驗的民眾，現場亦提供和服租借與專業拍照服務，讓你換上精緻的和服，漫步在展場與園區的歷史建築中，留下充滿意境的紀念照。此外，各式和風手作工作坊也將同步開放，讓參與者能透過指尖的觸感，深入了解日本職人的技藝與精神。主辦單位期望透過這些互動環節，讓和服文化不再是遙不可及的藝術品，而是能讓台灣民眾「看得懂，穿得到，玩得開心」的生活風格體驗。



▲展覽期間還能租借和服，體驗日式傳統之美





台灣東京和服展（TOKYO KIMONO SHOW IN TAIWAN）

活動時間：2025年12月19日（五）至 12月21日（日）

每日開放時間：11:00 - 19:00

展覽內容： 展出日本傳統婚禮服飾（白無垢、色打掛）、100套現代和服風格穿搭（和服 Style 展）、以及設計師周裕穎（JUST IN XX）的跨界時尚作品 。

體驗活動： 現場設有「和服租借」服務、專業拍照服務、和風手作工作坊、以及舞台區的品牌秀與穿著示範 。

票價優惠：

預售票：NT$ 200

現場票：NT$ 250

地點： 台北華山1914文化創意產業園區 中4B館（1樓、2樓）

購票連結（ACCUPASS）：accupass.com

官方網站：https://taiwan.tokyokimonoshow.com/

▲活動現場展示白無垢、色打掛、紋付袴等日本婚禮禮服，呈現充滿祈福意涵的傳統美學

