Kitty粉絕對會尖叫！2025全新Hello Kitty展台北登場，初代Kitty、沉浸互動、限定珍藏一次看個夠。

2025最新 Hello Kitty 展在台北盛大登場，海外巡迴首站直接選在台灣，從初代絨毛、沉浸式互動到巨型打卡景，都準備得超有誠意。粉絲一定要預留記憶體，真的會拍到停不下來。

Hello Kitty 展位在新光三越信義新天地 A11 六樓，搭電梯上樓就能看到大大的蝴蝶結招牌和醒目的紅色指示牌。入口位置非常直覺，完全不可能走錯，是最容易抵達的室內展覽動線。

初代Hello Kitty首次來台 近距離重播童年記憶

這次最受粉絲期待的亮點，就是初代Hello Kitty複製絨毛玩偶首次在台灣亮相。從造型、復古感到那種「從小看到大」的熟悉度，近距離觀看真的會瞬間喚起童年回憶，吸睛度滿分。

經典Kitty收藏一次看 拼布、長腿、粉紅系全到齊

展區完整呈現Hello Kitty多年代的商品樣貌，包括拼布造型、粉紅系列、雜誌封面、城市限定款與長腿Kitty等多樣收藏。每一區都能感受到不同時代的設計特色，非常值得一看。

科技X萌度的全新體驗區 Touch Hello Kitty充滿驚喜

台灣首次亮相的「Hello! Style」展區運用大螢幕與投影技術打造互動式「Touch Hello Kitty」。伸手輕點，Kitty會用不同服裝、動作回應，是這次展覽科技感最強也最容易拍不停的亮點。

藝術家聯名創作區 每一步都是全新風格的Kitty

「Hello! Friends」展區集合海內外藝術家作品，以各自的風格重新詮釋Hello Kitty。從視覺、材質到色調都充滿個性，是整場展最像「萌系美術館」的空間，常常讓人邊走邊驚呼。

經典聯名與巨型道具 粉絲一定要拍的重點打卡區

展覽特別展出「Hello! Collaboration」跨界經典合作款，把各國期間限定作品一次帶來台灣。巨型道具與大型Kitty公仔更是拍照必去區域，不論角度怎麼拍都超可愛，手機真的會塞爆。

全場都是亮點 粉絲朝聖這一場絕對值回票價

這次Hello Kitty展以完整收藏、沉浸科技與巨型道具打造最療癒的拍照體驗。從初代造型到限定展品，每一區都細節滿滿，無論是不是粉絲，都會在展場裡被Kitty的魅力徹底融化。

Hello Kitty展

地址：臺北市信義區松壽路11號（新光三越信義新天地 A11館 6F）

日期：2025.11.12（Wed.）～2026.01.11（Sun.）

平日：11:00－21:30

週五、週六及國定假日前夕：11:00－22:00

實際開放時間以新光三越信義新天地 A11 營業時間為準